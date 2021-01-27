27.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Одобрил поправки в Семейный кодекс в защиту традиционных ценностей Совфед

18:15 27.01.2021 Фото: Global Look Press
0

Такие изменения, в частности, помогут создать дополнительный барьер для регистрации однополых браков в России.

% name% title
Совфед одобрил поправки в Семейный кодекс в защиту традиционных ценностей

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил президентский закон, которым нормы Семейного кодекса РФ приводятся в соответствие с новыми положениями Конституции.

В частности, закон дополняет статью 6 кодекса положением о том, что применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, а также основам правопорядка и нравственности, не допускается. Определение противоречия международных норм российскому Основному Закону находится в компетенции Конституционного Суда.

В пункте 2 статьи 165 кодекса, где речь идет об усыновлении, делается отсылка к статье 6 с тем, чтобы положения о верховенстве российской Конституции и основах правопорядка и нравственности учитывались при передаче детей новым родителям. "Это позволит обеспечить реализацию нормы статьи 79 Конституции Российской Федерации при усыновлении (удочерении) ребенка", - указал глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.

усыновление цензура ценности Андрей Клишас
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Правильное решение?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Отравление угарным газом: первая помощь
18:20 27-01-2021
Отравление угарным газом: первая помощь
Одобрил поправки в Семейный кодекс в защиту традиционных ценностей Совфед
18:15 27-01-2021
Одобрил поправки в Семейный кодекс в защиту традиционных ценностей Совфед
Изъяли активов на 38 млрд рублей у депутат-единоросса
18:11 27-01-2021
Изъяли активов на 38 млрд рублей у депутат-единоросса
БердскФотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»
18:07 27-01-2021
Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»
БердскВакансии Бердска: ООО «НОТИС» требуются 4
18:03 27-01-2021
Вакансии Бердска: ООО «НОТИС» требуются
Оставил под арестом лидеров "Церкви последнего завета" суд в Новосибирске
18:02 27-01-2021
Оставил под арестом лидеров
Раскрыли тайну первых переговоров Путина и Бадена в Кремле
18:01 27-01-2021
Раскрыли тайну первых переговоров Путина и Бадена в Кремле
Изъяли активы на 38 млрд рублей у депутата Госдумы Сергея Сопчука
18:00 27-01-2021
Изъяли активы на 38 млрд рублей у депутата Госдумы Сергея Сопчука
«Меньше политики»: о чем будет говорить Путин на форуме в Давосе
17:54 27-01-2021
«Меньше политики»: о чем будет говорить Путин на форуме в Давосе
Сретение Господне: что это за праздник и в чём его смысл?
17:50 27-01-2021
Сретение Господне: что это за праздник и в чём его смысл?