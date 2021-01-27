Одобрил поправки в Семейный кодекс в защиту традиционных ценностей Совфед

Такие изменения, в частности, помогут создать дополнительный барьер для регистрации однополых браков в России.

Совфед одобрил поправки в Семейный кодекс в защиту традиционных ценностей

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил президентский закон, которым нормы Семейного кодекса РФ приводятся в соответствие с новыми положениями Конституции.

В частности, закон дополняет статью 6 кодекса положением о том, что применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, а также основам правопорядка и нравственности, не допускается. Определение противоречия международных норм российскому Основному Закону находится в компетенции Конституционного Суда.

В пункте 2 статьи 165 кодекса, где речь идет об усыновлении, делается отсылка к статье 6 с тем, чтобы положения о верховенстве российской Конституции и основах правопорядка и нравственности учитывались при передаче детей новым родителям. "Это позволит обеспечить реализацию нормы статьи 79 Конституции Российской Федерации при усыновлении (удочерении) ребенка", - указал глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.