Изъяли активы на 38 млрд рублей у депутата Госдумы Сергея Сопчука

Замоскворецкий суд Москвы обратил в доход государства активы депутата Госдумы Сергея Сопчука, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Валентина Норбах.
"Двадцать третьего декабря 2020 года исковые требования Генпрокуратуры удовлетворены. Обратить в доход Российской Федерации доли в уставном капитале ООО "Терней золото" в размере 99,23%, ООО "Партнер ДВ" в размере 0,5%, ООО "Омония" в размере 0,27%", — сказала собеседница агентства.
Суммарная стоимость конфискованных активов составляет 38 миллиардов рублей.
В материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости, указано, что активы были изъяты в связи с "отсутствием доказательств их приобретения на законные доходы в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции".
Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано. Комментариями депутата РИА Новости на данный момент не располагает.
Сергей Сопчук — депутат Госдумы от Приморья, член "Единой России". С 2017 года назначен главой межрегионального координационного совета партии по Приморью, Сахалину и Якутии.
Источник: РИА Новости