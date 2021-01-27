27.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Политика

Изъяли активы на 38 млрд рублей у депутата Госдумы Сергея Сопчука

18:00 27.01.2021
0

Ответчиками по иску, помимо Сопчука, проходили бывший губернатор Приморья Василий Усольцев, предприниматель Людмила Стукова, а также три компании, связанные с добычей золота.

% name% title
У депутата Госдумы Сопчука изъяли активы на 38 миллиардов рублей

Замоскворецкий суд Москвы обратил в доход государства активы депутата Госдумы Сергея Сопчука, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Валентина Норбах.

"Двадцать третьего декабря 2020 года исковые требования Генпрокуратуры удовлетворены. Обратить в доход Российской Федерации доли в уставном капитале ООО "Терней золото" в размере 99,23%, ООО "Партнер ДВ" в размере 0,5%, ООО "Омония" в размере 0,27%", — сказала собеседница агентства.

Суммарная стоимость конфискованных активов составляет 38 миллиардов рублей.

Ответчиками по иску, помимо Сопчука, проходили бывший губернатор Приморья Василий Усольцев, предприниматель Людмила Стукова, а также три компании, связанные с добычей золота.
В материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости, указано, что активы были изъяты в связи с "отсутствием доказательств их приобретения на законные доходы в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции".

Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано. Комментариями депутата РИА Новости на данный момент не располагает.
Сергей Сопчук — депутат Госдумы от Приморья, член "Единой России". С 2017 года назначен главой межрегионального координационного совета партии по Приморью, Сахалину и Якутии.

Источник: РИА Новости

депутат миллиардер чиновник Сергей Сопчук Единая Россия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Откуда?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Отравление угарным газом: первая помощь
18:20 27-01-2021
Отравление угарным газом: первая помощь
Одобрил поправки в Семейный кодекс в защиту традиционных ценностей Совфед
18:15 27-01-2021
Одобрил поправки в Семейный кодекс в защиту традиционных ценностей Совфед
Изъяли активов на 38 млрд рублей у депутат-единоросса
18:11 27-01-2021
Изъяли активов на 38 млрд рублей у депутат-единоросса
БердскФотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»
18:07 27-01-2021
Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»
БердскВакансии Бердска: ООО «НОТИС» требуются 4
18:03 27-01-2021
Вакансии Бердска: ООО «НОТИС» требуются
Оставил под арестом лидеров "Церкви последнего завета" суд в Новосибирске
18:02 27-01-2021
Оставил под арестом лидеров
Раскрыли тайну первых переговоров Путина и Бадена в Кремле
18:01 27-01-2021
Раскрыли тайну первых переговоров Путина и Бадена в Кремле
Изъяли активы на 38 млрд рублей у депутата Госдумы Сергея Сопчука
18:00 27-01-2021
Изъяли активы на 38 млрд рублей у депутата Госдумы Сергея Сопчука
«Меньше политики»: о чем будет говорить Путин на форуме в Давосе
17:54 27-01-2021
«Меньше политики»: о чем будет говорить Путин на форуме в Давосе
Сретение Господне: что это за праздник и в чём его смысл?
17:50 27-01-2021
Сретение Господне: что это за праздник и в чём его смысл?