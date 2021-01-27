В ожидании момента. В ЕС не могут определиться с наказанием России

Евросоюз не ввел новые санкции против России. К общему мнению министры иностранных дел на заседании так и не пришли. В преддверии визита главы европейской дипломатии в Москву вопрос отложили до весны — стратегию европейские лидеры обсудят в марте. Что им помешало на этот раз, разбиралось РИА Новости.

Без конкретики

Чуть больше недели до встречи главы российского МИД Сергея Лаврова с коллегой — представителем ЕС Жозепом Боррелем. Саммит могли омрачить санкции, но обстановку решили не накалять. Министры иностранных дел Евросоюза не выдвинули конкретных предложений по мерам против России из-за ареста Алексея Навального и митингов в его поддержку.



И это несмотря на резолюцию Европарламента о необходимости ограничений, которую приняли на прошлой неделе. "За" выступил 581 депутат, "против" — в десять раз меньше. В числе предложений — санкции в отношении лиц, причастных к "атакам на Навального", а также приближенных российского президента, у которых есть имущество и право свободного въезда в ЕС.Однако к решению депутатов главы МИД вправе не прислушаться, что они и сделали.В то же время Боррель заявил, что на встрече с Лавровым готов поднимать любые темы. Вопрос о дальнейших действиях Брюсселя против Москвы не закрыт, в Европе готовы действовать, "когда будут соответствующие обстоятельства".

Торопиться некуда

Мнения у европейцев разные. Например, румынский министр иностранных дел Богдан Ауреску перед началом саммита сказал: "Мы должны и будем обсуждать новые санкции". А его коллега из Люксембурга Жан Ассельборн больше хотел поговорить о сотрудничестве с Россией, а не об ограничениях.

Италия готова рассмотреть индивидуальные ограничительные меры. Но считает, что нужно избегать контрпродуктивных шагов и поддерживать каналы сотрудничества с Москвой.

Словакия тоже высказалась за предусмотрительность. "С таким инструментом, как санкции, мы хотим обращаться осторожно, по справедливости", — заявил глава МИД страны Иван Корчок. Он отметил, что Брюссель не намерен все время полагаться на санкционную политику. Но если в Кремле отстранят Навального от политической жизни полностью, то "для ЕС это будет новой ситуацией".

Накануне саммита с жесткой критикой действий российских властей во время демонстраций 23 января выступили представители Франции и Германии, не уточняя, правда, что митинги не были согласованными. Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан назвал аресты вышедших на улицы "непозволительными", указал на "скатывание в авторитаризм". Его коллега из ФРГ Хайко Маас призвал российские власти немедленно освободить мирных протестующих.



Однако на саммите дипломаты дали по тормозам. Торопиться некуда, рассудили они. Для начала нужно посмотреть, как будет развиваться ситуация в России. По мнению глав МИД, есть надежда, что Кремль пойдет на уступки и освободит оппозиционера.

Ценности и экономическое сотрудничество

Отъезд Навального поставил Берлин в двусмысленное положение, полагает Александр Камкин, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН. "Германия всегда проявляла обеспокоенность судьбой противников российской власти. НКО оказывали и финансовое, и логистическое содействие и системной и несистемной оппозиции. Безоговорочная поддержка идеи построения открытого гражданского общества в России — это своего рода мантра, императив", — говорит он.

Некоторые немецкие политики заявляли о необходимости предложить Алексею Навальному политическое убежище. "Если бы Берлин считал его узником совести, это было бы логично. Возможно, возвращение на родину — действительно его личная инициатива, но сам факт высылки показывает, что Берлин пытается усидеть на двух стульях и сохранить лицо", — рассуждает эксперт.

Дело в том, поясняет он, что Германия одновременно и заинтересована в отстаивании либеральных, демократических ценностей, и понимает важность экономического и энергетического сотрудничества.

С тем, что Германия решила отмежеваться от Навального, согласна Наталья Еремина, доктор политических наук, профессор СПбГУ. "Введение санкций вызывает дебаты из-за того, что ранее казус Навального уже был связан со строительством трубопровода "Северный поток — 2" под влиянием США. А этот проект выгоден странам ЕС, прежде всего ФРГ", — подчеркивает она.

После протестов 23 января власти России формально можно обвинить в массовых нарушениях прав человека, говорит Еремина. "Обычно это не требует доказательной базы, так как априори все считают, что в России всегда проводят только незаконные аресты и нарушают права человека, для ЕС это аксиома, — продолжает она. — Показательно, что ссылаются при этом на российскую Конституцию, которую, арестовав Навального, якобы нарушили. Возникает вопрос: какую именно ее статью?"

Отсутствием даже сигнальных мер со стороны ЕС удивлен программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. Накануне саммита западная пресса не ставила такой шаг под сомнение. Однако есть несколько причин, по которым в Евросоюзе решили подождать, предполагает он.



"Во-первых, видимо, не хотят омрачать атмосферу перед визитом Борреля. Тем более результат санкций неочевиден: ну попадет чиновник под точечные ограничения, и что с того, — говорит Тимофеев. — Вторая причина в том, что все-таки протесты обошлись без вопиющих эксцессов. Были задержания и жесткие моменты, но оружия и необоснованных карательных мер не применялось. А аресты бывают и в США, и во Франции, и в Нидерландах".

Брюссель подошел к ситуации прагматично, полагает эксперт. "Сейчас от санкций ничего не получить, а ввести их можно в любой момент. Решили посмотреть, что дальше, как будут развиваться отношения по другим направлениям: есть ведь еще Украина, энергетическое сотрудничество, климат, иранская ядерная программа".

Из-за того, что ограничения неизбежно поднимают комплекс вопросов, в Евросоюзе пока не готовы к новому витку санкционной войны, полагает Наталья Еремина. "Некоторые страны пользуются моментом и активизируют антироссийскую деятельность. Так что меры в связи с делом Навального — это не столько про него самого, сколько про использование его личности внешними игроками для реализации собственных целей".

Иными словами, явных причин накалять обстановку у европейцев сейчас нет. И даже если участники споров об ограничениях придут к единому мнению, решения будут скорее точечными и фундаментально не отразятся на сотрудничестве.

Источник: РИА Новости