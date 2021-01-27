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Центр «Мой бизнес» собрал кейсы и бизнес-хаки предпринимателей

17:20 27.01.2021
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Как получить льготный займ, оспорить результаты проверки госорганов или запустить маркировку товаров без ошибок, — в новом проекте «Мой бизнес. Стратегии успеха».

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Проект «Мой бизнес. Стратегии успеха» — практичный инструмент для бизнеса. Более ста экспертов привлечены к работе над материалами нового интернет-проекта — это предприниматели, лидеры институтов развития, ведомств, науки и власти.

Сэкономить на эквайринге, грамотно взыскать долг с контрагента или найти редких специалистов, — эти и другие бизнес-задачи стали темами для публикаций «Стратегий успеха».

Проект интерактивен. Каждый предприниматель Новосибирской области может стать героем проекта, если ему есть, чем поделиться. задать вопрос на сайте, через социальные сети или мессенджеры и получить ответ от экспертов.

Темы проекта «Мой бизнес. Стратегии успеха»: финансы, право и налоги, e-commerce и управление репутацией, поиск сотрудников и выход на внешние рынки, самозанятость и взаимодействие бизнеса с институтами власти. Один из основных акцентов — меры господдержки, реализуемые в Новосибирской области, как они применяются и что надо предпринять бизнесу, чтобы их получить.

На новосибирском портале «Мой бизнес» зарегистрировались уже более 500 предпринимателей. Регистрация — это удобное оформление подписки на все новые материалы проекта «Мой бизнес. Стратегии успеха», доступ к инфраструктуре институтов, оказывающих господдержку субъектам МСП в Новосибирской области, возможность подавать заявки удаленно.

Статья опубликована по заказу АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области». Сайт mbnso.ru
Телефон горячей линии поддержки предпринимателей 8-800-600-3407

Деятельность центра «Мой бизнес» определена в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

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