Центр «Мой бизнес» собрал кейсы и бизнес-хаки предпринимателей

Как получить льготный займ, оспорить результаты проверки госорганов или запустить маркировку товаров без ошибок, — в новом проекте «Мой бизнес. Стратегии успеха».

Проект «Мой бизнес. Стратегии успеха» — практичный инструмент для бизнеса. Более ста экспертов привлечены к работе над материалами нового интернет-проекта — это предприниматели, лидеры институтов развития, ведомств, науки и власти.

Сэкономить на эквайринге, грамотно взыскать долг с контрагента или найти редких специалистов, — эти и другие бизнес-задачи стали темами для публикаций «Стратегий успеха» .

Проект интерактивен. Каждый предприниматель Новосибирской области может стать героем проекта, если ему есть, чем поделиться. задать вопрос на сайте, через социальные сети или мессенджеры и получить ответ от экспертов.

Темы проекта «Мой бизнес. Стратегии успеха» : финансы, право и налоги, e-commerce и управление репутацией, поиск сотрудников и выход на внешние рынки, самозанятость и взаимодействие бизнеса с институтами власти. Один из основных акцентов — меры господдержки, реализуемые в Новосибирской области, как они применяются и что надо предпринять бизнесу, чтобы их получить.

На новосибирском портале «Мой бизнес» зарегистрировались уже более 500 предпринимателей. Регистрация — это удобное оформление подписки на все новые материалы проекта «Мой бизнес. Стратегии успеха», доступ к инфраструктуре институтов, оказывающих господдержку субъектам МСП в Новосибирской области, возможность подавать заявки удаленно .

Статья опубликована по заказу АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области». Сайт mbnso.ru

Телефон горячей линии поддержки предпринимателей 8-800-600-3407

Деятельность центра «Мой бизнес» определена в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»