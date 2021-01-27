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Умер актёр из "Вечного зова" и "Молодежки" Юрий Лахин

17:31 27.01.2021 Фото: kino-teatr.ru
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Он также сыграл полковника Чусова в сериале "Ликвидация", врача в фильме "Высоцкий. Спасибо, что живой". А более молодому поколению Лахин знаком по роли отца Андрея Кисляка в сериале "Молодёжка".

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О причинах смерти 68-летнего Лахина не сообщается
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Умер актёр из "Вечного зова" и "Молодежки" Юрий ЛахинСорвалась с лестницы и погибла вокалистка группы «Восток» Натэлла АсЕщё 668 новостей

Артисту было 68 лет.
Скончался известный советский и российский актёр, заслуженный артист РСФСР Юрий Лахин. Об этом сообщил директор и художественный руководитель "Коляда-театра" в Екатеринбурге Николай Коляда.

— Печальная новость пришла из Москвы. Умер Юрий Лахин. Когда-то он был ведущим актёром в Свердловской драме. Играл всё, — написал Коляда на странице в соцсети "ВКонтакте".

О причинах смерти 68-летнего Лахина не сообщается.
Актёр известен по роли сына Поликарпа Кружилина в сериале "Вечный зов". Он также сыграл полковника Чусова в сериале "Ликвидация", врача в фильме "Высоцкий. Спасибо, что живой". А более молодому поколению Лахин знаком по роли отца Андрея Кисляка в сериале "Молодёжка".

актер скончался Юрий Лахин
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