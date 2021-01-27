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Следственный комитет возбудил 21 уголовное дело после акций протеста 23 января

17:45 27.01.2021 Фото: pixabay.com
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Одно из самых медийных — дело о вовлечении детей в акции протеста.

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Следственный комитет возбудил 21 уголовное дело

В основном они касаются нападений на правоохранителей, хулиганства и повреждения имущества. Все эти дела заведены в Москве, Питере, Приморском крае, Липецкой, Калужской, Владимирской областях и в других регионах.

Ещё есть дело о призывах к массовым беспорядкам, которые расследуют в Татарстане, Ростовской области и Новосибирска. Пока что по этой статье подозревают 20-летнего сибиряка, который, по утверждению СК, советовал людям вооружаться битами и ножами.

И, пожалуй, одно из самых медийных — дело о вовлечении детей в акции протеста. Следователи говорят, что оно появилось из-за многочисленных обращений от объединений родителей.

Источник: t.me/bazabazon

митинг протесты силовое подавление тотальный контроль
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