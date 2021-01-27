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Оставил под арестом лидеров "Церкви последнего завета" суд в Новосибирске

18:02 27.01.2021 Фото: vissarion.ru
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"Церковь последнего завета" (до 2000 года носила название Община единой веры) - религиозное движение, основанное в 1991 году жителем Красноярского края Сергеем Торопом, назвавшим себя Виссарионом - сыном божьим Христом.

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Суд в Новосибирске оставил под арестом лидеров "Церкви последнего завета"

Новосибирский областной суд в среду оставил без изменения меру пресечения лидерам красноярской "Церкви нового завета" и оставил всех троих фигурантов под стражей, сообщается на сайте суда.
"Апелляционным постановлением судьи Новосибирского областного суда от 27 января 2021 года постановление Центрального районного суда Новосибирска от 13 января 2021 года о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Торопу С.А., Редькину В.В. и Ведерникову В.О. оставлено без изменения", - говорится в сообщении. Адвокаты обвиняемых в своем Telegram-канале заявили, что обжалуют это решение в кассационной инстанции.
Как сообщалось, в январе Центральный районный суд Новосибирска по ходатайству следствия продлил до 15 апреля срок ареста троим лидерам красноярской "Церкви нового завета".

"Церковь последнего завета" (до 2000 года носила название Община единой веры) - религиозное движение, основанное в 1991 году жителем Красноярского края Сергеем Торопом, назвавшим себя Виссарионом - сыном божьим Христом. В 1995 году он и последователи основали поселение на юге Красноярского края, назвав его "город Солнца". Религиозная организация зарегистрирована в Минюсте РФ. В октябре Красноярский краевой суд начал рассмотрение иска прокуратуры о ликвидации "Церкви последнего завета".
В конце сентября Тороп и еще два руководителя его религиозной общины Вадим Редькин и Владимир Ведерников были задержаны в Красноярском крае. Центральный районный суд Новосибирска 23 сентября заключил их под стражу. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов Красноярского края.
Как отметил в разговоре с РИА Новости религиовед Роман Силантьев, следователи, по-видимому, "длительное время копили на них компромат, проверяли эти данные, проводили экспертизы", прежде чем действовать против этой закрытой оккультной секты, которую, по его мнению, следует признать экстремистской организацией.

"Церковь последнего завета" секта Сергей Тороп
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