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Раскрыли тайну первых переговоров Путина и Бадена в Кремле

18:01 27.01.2021 Фото: Кремлин.ру
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Разговор состоялся по инициативе российской стороны и продлился чуть больше 35 минут.

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Путин и Байден провели телефонный разговор

В Кремле охарактеризовали беседу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена как рабочую и откровенную. Об этом 27 января сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Разговор состоялся по инициативе российской стороны и продлился чуть больше 35 минут. По словам Пескова, в Кремле предложили провести эту беседу, чтобы ещё раз поздравить американского коллегу с избранием на пост президента США.

— Она была рабочей и откровенной. Тем более, если вы помните, Байден и Путин встречались в 2011 году в Москве, они уже тогда договорились говорить друг с другом достаточно откровенно. А продолжительность была чуть больше 35 минут, — рассказал представитель Кремля.

Песков отметил, что лидеры стран успели обсудить наиболее актуальные вопросы мировой повестки, главный из которых — это ратификация соглашения о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

— Эксперты свою работу финализировали, и, собственно, главы государств подтвердили наличие такой договоренности, — добавил он.

Вечером 26 января Путин и Байден провели телефонный разговор, по итогам которого поручили ускорить работу по продлению договора СНВ. В этот же день президент России внес в Госдуму соответствующий законопроект о ратификации соглашения.

лидеры стран откровенно телефонный разговор Дмитрий Песков Владимир Путин Джо Байден
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