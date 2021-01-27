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Увеличил аванс по госзакупкам в 2021 году Мишустин ради выхода из кризиса российского бизнеса

18:44 27.01.2021 Фото: pixabay.com
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До начала пандемии размер аванса ограничивался планкой в 30% от цены, зафиксированной в договоре.

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До пандемии планка на аванс по госконтракту составляла 30%

Компании, участвующие в госзакупках, смогут получать в 2021 году в качестве аванса до 50% от цены контракта. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин 27 января.

Аналогичная мера поддержки бизнеса действовала в 2020 году, теперь же принято решение продлить её. Правило распространяется на госконтракты, финансируемые как из федерального, так и из региональных бюджетов. До начала пандемии размер аванса ограничивался планкой в 30% от цены, зафиксированной в договоре.

Постановление также уточняет правила применения казначейского сопровождения при уплате авансовых платежей по государственным контрактам. Эта процедура применяется, когда необходим особый контроль за бюджетными расходами.

Утверждённое Михаилом Мишустиным решение даст предпринимателям доступ к дополнительным ресурсам, поможет им быстрее преодолеть экономические сложности, связанные с распространением COVID-19.

Подписанным документом внесены изменения в постановление правительства от 9 декабря 2017 года № 1496.

5:0 аванс госзакупки госконтракт Михаил Мишустин
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От редакции

Не будет соблазна сбежать с авансом?

Бердчанин, 27 января 2021 19:27
Пока это постановление не применяется в госзакупках несмотря на то что принято было в 2020 Оно остро необходимо особенно малому бизнесу в нынешних условиях Есть опасение что в очередной раз увязнет в длинных коридорах А насчёт соблазна вопрос некорректный Прежде , чем его задавать ознакомьтесь с требованиями к участникам закупок Нет никакой возможности для каких либо даже мыслей на этот счёт Поверьте знаю

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