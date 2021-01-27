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Снова попала в больницу получавшая пинок от полицейского на незаконном митинге пострадавшая из Питера

18:26 27.01.2021 Фото: Baza
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Врач, осмотрев Маргариту, была очень удивлена выписке из больницы на следующий день после получения закрытой черепно-мозговой травмы и сотрясения мозга и приняла решение о ее госпитализации.

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Пострадавшую во время несанкционированной акции в Петербурге госпитализировали

Жительница Ленинградской области Маргарита Юдина, которая пострадала во время несогласованной акции 23 января в Санкт-Петербурге, госпитализирована. Об этом журналистам сообщили в коллегии адвокатов "Команда 29", юристы которой представляют ее интересы.

"Вечером 26 января юристы "Команды 29" привезли подзащитную в Петербург из Луги и вызвали скорую. Врач, осмотрев Маргариту, была очень удивлена выписке из больницы на следующий день после получения закрытой черепно-мозговой травмы и сотрясения мозга и приняла решение о ее госпитализации", - рассказал собеседник агентства.

Ранее женщина была выписана из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Во вторник адвокат Евгений Смирнов заявил ТАСС, что состояние Юдиной ухудшилось и он отвез ее в больницу. Он также отметил, что по факту избиения подзащитной юристы обратятся в СК с просьбой провести проверку действий полицейского.

госпитализировали митинг пнул травмы Маргарита Юдина
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От редакции

Поторопились выписать?

Аноним, 27 января 2021 18:47
Так теперь и против врача дело надо возбудить!
Поросёнок Пётр, 27 января 2021 19:04
Женщину вытолкали из больницы под телекамеры пропагандистских каналов, да ещё и с глумливым посылом не болейте больше.

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