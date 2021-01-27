Снова попала в больницу получавшая пинок от полицейского на незаконном митинге пострадавшая из Питера

Врач, осмотрев Маргариту, была очень удивлена выписке из больницы на следующий день после получения закрытой черепно-мозговой травмы и сотрясения мозга и приняла решение о ее госпитализации.

Пострадавшую во время несанкционированной акции в Петербурге госпитализировали

Жительница Ленинградской области Маргарита Юдина, которая пострадала во время несогласованной акции 23 января в Санкт-Петербурге, госпитализирована. Об этом журналистам сообщили в коллегии адвокатов "Команда 29", юристы которой представляют ее интересы.

"Вечером 26 января юристы "Команды 29" привезли подзащитную в Петербург из Луги и вызвали скорую. Врач, осмотрев Маргариту, была очень удивлена выписке из больницы на следующий день после получения закрытой черепно-мозговой травмы и сотрясения мозга и приняла решение о ее госпитализации", - рассказал собеседник агентства.

Ранее женщина была выписана из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Во вторник адвокат Евгений Смирнов заявил ТАСС, что состояние Юдиной ухудшилось и он отвез ее в больницу. Он также отметил, что по факту избиения подзащитной юристы обратятся в СК с просьбой провести проверку действий полицейского.