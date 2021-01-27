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Извинился тиктокер за разгром Toyota Camry ФСБ на незаконной акции в Москве

18:58 27.01.2021 Фото: Кадр из видео
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Подозреваемый — 18-летний тиктокер Константин Лакеев, также известный как Костя Киевский. Возбуждено уголовное дело.

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Константин Лакеев, также известный как Костя Киевский

Тиктокер Константин Лакеев, задержанный за нападение на автомобиль ФСБ в центре Москвы во время несанкционированной акции 23 января, попросил прощения. Видео опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.

На кадрах молодой человек говорит, что обкидывал снегом и несколько раз пнул машину спецслужб. Он очень раскаивается и сожалеет. Лакеев просит прощения «у всех, кто с этим связан, у госслужащих, у полицейских». Он пообещал, что больше такого не будет делать.

27 января задержали известного в соцсети TikTok блогера за разгром автомобиля ФСБ. Подозреваемый — 18-летний тиктокер Константин Лакеев, также известный как Костя Киевский. В соцсети у него более 800 тысяч подписчиков и 11 миллионов лайков на видео. Его задержали на территории так называемого «ТикТок-хауса», где молодой человек проживал вместе с другими блогерами.

Вместе с блогером подозреваемыми в нападении на автомобиль стали еще 12 человек.

Несколько десятков протестующих атаковали автомобиль, принадлежащий ФСБ России, во время несанкционированных акций 23 января. По сообщениям агентства, они пинали Toyota Camry с правительственными номерами, прыгали на транспортное средство и пытались разбить стекла. По факту разгрома автомобиля ФСБ в центре Москвы участниками несогласованного митинга 23 января было возбуждено уголовное дело.

Днем 23 января в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального, арестованного 18 января за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».

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