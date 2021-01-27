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Путин держит на контроле цены в российских магазинах, заявил Песков

19:17 27.01.2021 Фото: pixabay.com
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Он отметил, что в мелких магазинах невозможно наблюдать за выполнением соглашения, однако главное, по мнению Пескова, — то, что крупные сети выполняют условия договора.

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По словам представителя президента, главное — то, что крупные торговые сети соблюдают условия

В ситуации с ценами на продукты питания главное — чтобы крупные сети соблюдали соглашение с правительством и ФАС об ограничении стоимости на базовые продукты, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 27 января.

Он отметил, что в мелких магазинах невозможно наблюдать за выполнением соглашения, однако главное, по мнению Пескова, — то, что крупные сети выполняют условия договора.

Представителя президента спросили, как может повлиять на рейтинг главы государства ситуация с регулированием цен на продукты, учитывая поручение президента Владимира Путина стабилизировать цены и недавние опасения Счетной палаты, что из-за госрегулирования может возникнуть дефицит продуктов.

«Дело не в рейтинге, а в выполнении поручения президента. Главное — удержание под контролем цен на продукты питания. Это поручение эффективно выполняется правительством», — ответил на это Песков.

Он добавил, что президент держит вопрос на контроле.

 продукты базовые продукты питание стоимость цены Владимир Путин Дмитрий Песков
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