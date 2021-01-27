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Пенсии упадут в 1,5 раза из-за демографической ямы на Украине

21:38 27.01.2021 Фото: pixabay.com
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Это приведет к росту нагрузки на госбюджет и, как следствие, сокращению реального размера пенсии, считает эксперт.

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Причиной станет демографическая яма

Размер пенсий к 2030 году сократится в 1,5 раза из-за роста демографического кризиса.

Об этом рассказал UBR.ua глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев.

По его словам, в ближайшее десятилетие вследствие демографической "ямы" число наемных работников, с чьих зарплат идут отчисления ЕСВ в Пенсионный фонд первого уровня, будет уменьшаться, а число пенсионеров – расти. Это приведет к росту нагрузки на госбюджет и, как следствие, сокращению реального размера пенсии.

"Никто не может гарантировать, что пенсия первого уровня в силу демографии не будет уменьшаться. Потому что она зависит от того, сколько работающих граждан отчисляют на пенсии, на покрытие расходов пенсионеров. А количество пенсионеров у нас растет, поэтому пенсия первого уровня будет уменьшаться", – прогнозирует Хромаев.

На данный момент коэффициент замещения составляет 30%: то есть гражданину, который получает зарплату в $1 тыс., при выходе на пенсию государство выплачивает $300. Однако к 2030 году этот коэффициент снизится на треть, до 20%.

Внедрение же второго уровня пенсионной системы позволяет при таких исходных получать вторую пенсию в $200.

"Поэтому нам необходимо внедрять второй уровень для того, чтобы он дал возможность добавить дополнительный ресурс для пенсионеров. На пенсии люди уже с 2030 года будут получать не $300, а $200 и плюс те $200, что накопили, и всего в совокупности получается $400. Сейчас пенсия одна – $300, а будет два раза по $200", – подчеркивает Хромаев.

По оценке Хромаева, после начала реформы каждый год в накопительный фонд будут перечисляться 20-30 млрд грн.

2030 когда и почему пенсии украина упадут
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