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Путин: число людей с низкими доходами сократилось в России с 64 млн в 1999 году до 5 млн в настоящее время

20:46 27.01.2021 Фото: kremlin.ru
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Президент считает, "что это тоже движение вперед в нашей стране. В самом главном, кстати говоря, направлении".

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Владимир Путин на онлайн-форуме «Давосская повестка дня 2021»
Президент России Владимир Путин назвал основной задачей выход из бедности.
"По оценкам Всемирного банка, в Китае, например, число людей с более низкими доходами сократилось с 1,1 миллиарда человек в 1990 году до менее чем 300 миллионов в последние годы. Это, безусловно, успех Китая. В России с 64 миллионов человек в 1999 году до порядка 5 миллионов в настоящее время. И мы считаем, что это тоже движение вперед в нашей стране. В самом главном, кстати говоря, направлении", - сказал Путин 27 января в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в текущем году проходит онлайн.
бедность борьба задача Китай. форум в Давосе Владимир Путин
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