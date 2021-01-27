Подростки расправились с девочкой в прямом эфире ради лайков

Полиция арестовала четырех подростков 12, 13 и 14 лет. По версии следствия, одна из них ударила ножом 15-летнюю девочку. Происходящее участницы инцидента транслировали в Facebook и Instagram.

На одном из видео было слышно, как одна из девушек похвасталась, что нанесла подростку удар ножом в самое сердце. Жертва скончалась от полученных ранений в одной из местных больниц.