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Подростки расправились с девочкой в прямом эфире ради лайков

20:29 27.01.2021 Фото: Calcasieu Parish Sheriff's Office
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Трагедия произошла в торговом центре. Полиция арестовала четырех детей 12, 13 и 14 лет.

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Одна из убийц
Четырех несовершеннолетних американок обвинили в убийстве подростка в торговом центре Walmart в штате Луизиана. Об этом пишет The Daily Dot.
Полиция арестовала четырех подростков 12, 13 и 14 лет. По версии следствия, одна из них ударила ножом 15-летнюю девочку. Происходящее участницы инцидента транслировали в Facebook и Instagram.
На одном из видео было слышно, как одна из девушек похвасталась, что нанесла подростку удар ножом в самое сердце. Жертва скончалась от полученных ранений в одной из местных больниц.
Подозреваемых поместили в центр временного содержания несовершеннолетних.
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