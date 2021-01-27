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Хватает магазинов и общепита в Бердске? Власть запустила интернет-опрос

19:58 27.01.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Опрос является одним из инструментов оценки реальной ситуации в части обеспечения доступности для различных групп населения на объектах потребительского рынка

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Интернет-опрос по доступности объектов и услуг в сферах торговли

Администрация Бердска предлагает принять участие в интернет-опросе по доступности объектов и услуг в сферах торговли, общественного питания и бытового обслуживания для различных групп населения, в том числе граждан с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения.

-Интернет-опрос является одним из инструментов оценки реальной ситуации в части обеспечения доступности для различных групп населения на объектах потребительского рынка, - уточнили в пресс-центре бердской мэрии.

Опрос проводится на условиях анонимности в соответствии с разработанной министерством промышленности и торговли Российской Федерации формой анкеты.

Заполнить анкету возможно только в электронной форме по ссылке.

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