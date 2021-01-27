Тело погибшего нашли после пожара в кулинарии Новосибирска

Сотрудникам МЧС в течение 14 минут удалось локализовать пламя и не дать ему перекинуться на соседний продуктовый магазин.

Пожар случился в павильоне кулинарии

Днем в среду, 27 января, загорелась кулинария на улице Ключ-Камышенское плато в Октябрьском районе Новосибирска.

- Вызов дежурным поступил около 15.00, - рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области. - На момент приезда пожарных шёл дым из под кровли кулинарии, которая находится в одном здании с продуктовым магазином.

Сотрудникам МЧС в течение 14 минут удалось локализовать пламя и не дать ему перекинуться на соседний продуктовый магазин.

- Площадь пожара составила 15 квадратных метров: в кулинарии сгорели кухня, кабинет и дощатая пристройка, продуктовый магазин не поврежден, - продолжают в ведомстве. - Из магазина самостоятельно эвакуировались 8 человек, не пострадали.

Во время пожара погиб мужчина. Его тело обнаружили сотрудники МЧС после тушения огня.