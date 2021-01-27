Обыск в квартире Навального проводят силовики

В квартиру Навального в Москве пришли с обыском

В квартиру Алексея Навального, расположенную в московском районе Марьино, пришли с обыском. Об этом в твиттере сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК признан иноагентом по решению Минюста) Иван Жданов.

В квартире находится брат оппозиционера Олег Навальный. Силовики начали ломать дверь, написал Жданов.

По какой причине проводятся обыски, неизвестно.

Телеграм-канал Baza пишет, что следователи главного управления МВД по Москве намерены провести обыски у представителей ФБК по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм (статья 236 статье УК РФ).

По данным канала, обыск запланирован также у юриста ФБК Любови Соболь. Официального подтверждения этой информации нет.

Напомним, что Навальный арестован до 15 февраля.