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Обыск в квартире Навального проводят силовики

20:11 27.01.2021 Фото: Скриншот
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В квартире находится брат оппозиционера Олег Навальный. Силовики начали ломать дверь, написал Жданов, директор ФБК, признанного иноагентом.

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В квартиру Навального в Москве пришли с обыском

В квартиру Алексея Навального, расположенную в московском районе Марьино, пришли с обыском. Об этом в твиттере сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК признан иноагентом по решению Минюста) Иван Жданов.

В квартире находится брат оппозиционера Олег Навальный. Силовики начали ломать дверь, написал Жданов.

По какой причине проводятся обыски, неизвестно.

Телеграм-канал Baza пишет, что следователи главного управления МВД по Москве намерены провести обыски у представителей ФБК по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм (статья 236 статье УК РФ).

По данным канала, обыск запланирован также у юриста ФБК Любови Соболь. Официального подтверждения этой информации нет.

Напомним, что Навальный арестован до 15 февраля.

арест обыск оппозиционер силовики Алексей Навальный
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От редакции

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Аноним, 27 января 2021 20:36
Какое всё-же лояльное к предателя России у нас правительство. Царь батюшка тоже с Лениным либеральничал. В итоге даже детей не пожалели эти наваленцы. В сортире мочить этого дырявого(апозиционера).
Аноним, 27 января 2021 21:06
Самое время попросить индульгенции к западных партнеров провести обыски у силовиков ( фсб, мвд и прочее, прочее - порядка 28 структур) на предмет нарушения эпидемиологических норм при всеобщей эпидемии

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