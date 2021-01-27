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«Доктор смерть»: убивал больных с коронавирусом ради свободных коек врач в Италии

21:13 27.01.2021 Фото: pixabay.com
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Коллеги считают, что у него не выдержала нервная система из-за нагрузок в условиях пандемии и он сошел с ума. Врач арестован, он отрицает все обвинения в свой адрес.

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Полиция считает, что врач пытался освободить недостающие койки
В Италии арестовали главу отделения скорой помощи больницы города Монтикьяри. Врач Карло Моска подозревают в убийстве пациентов с коронавирусом ради освобождения коек.
Медсестры клиники, где работал Моска, рассказали, что врач периодически требовал принести ему сильнодействующие препараты, которые не входили в протокол лечения. Он часто оставался наедине с тяжелыми больными, пишет La Repubblica.Следствию известно о двух случаях смерти пациентов из-за действий врача. В марте Моска ввел смертельные дозы пропофола 61-летней Натале Басси и 80-летнему Анджело Палетти. Итальянского «доктора смерть» подозревают в причастности еще к четырем смертям в больнице Ломбардии.

По какой точно причине 47-летний врач лишал жизни тяжелобольных пациентов с коронавирусом, пока неизвестно. Коллеги считают, что у него не выдержала нервная система из-за нагрузок в условиях пандемии и он сошел с ума.

По версии полиции, Моска избавлялся от безнадежных, по его мнению, пациентов, чтобы освободить места для новых больных.

Врач арестован, он отрицает все обвинения в свой адрес.

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