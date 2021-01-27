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Пандемия коронавируса может затянуться по всему миру из-за недоступности вакцины, считает Путин

21:55 27.01.2021 Фото: kremlin.ru
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Он пояснил, что для инфекций границ не существует, поэтому необходимо извлечь уроки из текущей ситуации. Нужны эффективные меры.

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Форум проходил в онлайн формате

Президент России Владимир Путин предупредил, что пандемия коронавируса может затянуться, поэтому нужны новые меры для борьбы с ней. При этом недоступность вакцин от коронавируса в ряде стран может стать общей мировой угрозой, считает российский лидер. Об этом он заявил 27 января в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Эпидемия будет затягиваться, будут сохраняться ее неконтролируемые очаги, она не имеет границ", - констатировал глава государства в своем онлайн-выступлении.

Он пояснил, что для инфекций и пандемии границ не существует, поэтому необходимо извлечь уроки из текущей ситуации. В числе прочего - предложить меры, направленные на повышение эффективности системы мониторинга появления в мире подобных заболеваний, развития подобных ситуаций.

Среди угроз - недоступность вакцин от коронавируса в ряде государств.

"Мы видим, что массовая вакцинация доступна сегодня прежде всего гражданам развитых стран, - отметил Путин. - Тогда как сотни миллионов людей на планете лишены даже надежды на подобную защиту. На практике такое неравенство может означать общую угрозу".

Президент РФ в связи с этим призвал координировать усилия в мире по повышению доступности вакцин. "Оказать нужно помощь тем государствам, которые нуждаются в поддержке, в том числе африканским", - пояснил Путин. Речь идет о наращивании объемов тестирования и проведения вакцинации, добавил он.

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От редакции

Устали от пандемии?

Аноним, 27 января 2021 22:17
Нормально сказал, как и требовали хозяева.
Был бы сам хозяином, сказал бы правду, что, мол, глобалисты из америки запустили эту заразу, ими же созданную, сами под шумок нас, людей, прессуют и сливки снимают, но если мы будем им потакать, то они в следующий раз действительно серьёзную заразу запустят.
Но не сказал. Гауляйтер, видимо.

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