27.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

При индексации пенсий работающим пенсионерам отдать им долги с 2016 года: законопроект внесли в Госдуму

21:04 27.01.2021 Фото: pixabay.com
0

Размер страховой пенсии, в том числе в отношении пенсионеров, осуществляющих работу и (или) иную деятельность, индексируется не реже одного раза в год на величину не менее величины роста потребительских цен за прошедший год, говорится в документе.

% name% title
Инициатива особенно порадует работающих пенсионеров

Депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым 27 января внесли в Госдуму законопроект об индексации пенсий не реже одного раза в год на величину не менее инфляции. Текст документа в среду размещен в электронной базе данных нижней палаты.

"Размер страховой пенсии, в том числе в отношении пенсионеров, осуществляющих работу и (или) иную деятельность, индексируется не реже одного раза в год на величину не менее величины роста потребительских цен за прошедший год", - говорится в тексте.

Инициатива также предусматривает возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам, выплату им компенсаций за период с 2016 года. "В последние годы государство не индексировало их пенсии. Перед людьми накопился огромный долг. Год от года он увеличивался на сотни миллиардов рублей и теперь составляет 1,38 трлн рублей. Пора выплатить эти деньги людям, тем более средств на это у государства достаточно, несмотря на все заверения Минфина о нехватке средств в федеральной казне", - написал Миронов в Telegram-канале.

Как ранее сообщал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин, в 2021 году индексация пенсий неработающим пенсионерам составила 6,3% при уровне инфляции 4,9% за прошлый год. По его данным, пенсии в среднем увеличились на 1 039 рублей.

Согласно изменениям в конституции, индексация пенсий должна проводиться не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом. При этом в основном законе не уточняется, касается ли указанная норма работающих пенсионеров.

Действующее законодательство предусматривает с 2019 по 2025 год увеличение размеров страховых пенсий и фиксированной выплаты к ним один раз в год с 1 января. С 2025 года ежегодная индексация страховой пенсии будет осуществляться в два этапа: с 1 февраля - на уровень инфляции, а с 1 апреля - исходя из роста доходов Пенсионного фонда России. Фиксированная выплата с 2025 года будет индексироваться один раз с 1 февраля - на уровень инфляции.

В начале января президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля 2021 года представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров.

Они не индексируются с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита ПФР. Думская оппозиция, включая справороссов, и ряд сенаторов неоднократно выступали за возобновление индексации и вносили соответствующие законопроекты, но эти инициативы не нашли поддержки у кабмина и большинства парламентариев.

законопроект индексация пенсии работающим пенсионерам Сергей Миронов Справедливая Россия ПФР
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Примут?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

За оплату курортов сотрудникам и их семьям работодатели получат налоговые льготы
21:28 27-01-2021
За оплату курортов сотрудникам и их семьям работодатели получат налоговые льготы
Тело погибшего нашли после пожара в кулинарии Новосибирска
21:20 27-01-2021
Тело погибшего нашли после пожара в кулинарии Новосибирска
Что такое Деноминация
21:20 27-01-2021
Что такое Деноминация
«Доктор смерть»: убивал больных с коронавирусом ради свободных коек врач в Италии
21:13 27-01-2021
«Доктор смерть»: убивал больных с коронавирусом ради свободных коек врач в Италии
При индексации пенсий работающим пенсионерам отдать им долги с 2016 года: законопроект внесли в Госдуму
21:04 27-01-2021
При индексации пенсий работающим пенсионерам отдать им долги с 2016 года: законопроект внесли в Госдуму
По "Гарри Поттеру" снимут сериал
20:50 27-01-2021
По
Путин: число людей с низкими доходами сократилось в России с 64 млн в 1999 году до 5 млн в настоящее время
20:46 27-01-2021
Путин: число людей с низкими доходами сократилось в России с 64 млн в 1999 году до 5 млн в настоящее время
Подростки расправились с девочкой в прямом эфире ради лайков
20:29 27-01-2021
Подростки расправились с девочкой в прямом эфире ради лайков
Этот маленький овощ помогает бороться с раком
20:20 27-01-2021
Этот маленький овощ помогает бороться с раком
Обыск в квартире Навального проводят силовики 2
20:11 27-01-2021
Обыск в квартире Навального проводят силовики