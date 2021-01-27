При индексации пенсий работающим пенсионерам отдать им долги с 2016 года: законопроект внесли в Госдуму

Размер страховой пенсии, в том числе в отношении пенсионеров, осуществляющих работу и (или) иную деятельность, индексируется не реже одного раза в год на величину не менее величины роста потребительских цен за прошедший год, говорится в документе.

Инициатива особенно порадует работающих пенсионеров

Депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым 27 января внесли в Госдуму законопроект об индексации пенсий не реже одного раза в год на величину не менее инфляции. Текст документа в среду размещен в электронной базе данных нижней палаты.

"Размер страховой пенсии, в том числе в отношении пенсионеров, осуществляющих работу и (или) иную деятельность, индексируется не реже одного раза в год на величину не менее величины роста потребительских цен за прошедший год", - говорится в тексте.

Инициатива также предусматривает возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам, выплату им компенсаций за период с 2016 года. "В последние годы государство не индексировало их пенсии. Перед людьми накопился огромный долг. Год от года он увеличивался на сотни миллиардов рублей и теперь составляет 1,38 трлн рублей. Пора выплатить эти деньги людям, тем более средств на это у государства достаточно, несмотря на все заверения Минфина о нехватке средств в федеральной казне", - написал Миронов в Telegram-канале.

Как ранее сообщал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин, в 2021 году индексация пенсий неработающим пенсионерам составила 6,3% при уровне инфляции 4,9% за прошлый год. По его данным, пенсии в среднем увеличились на 1 039 рублей.

Согласно изменениям в конституции, индексация пенсий должна проводиться не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом. При этом в основном законе не уточняется, касается ли указанная норма работающих пенсионеров.

Действующее законодательство предусматривает с 2019 по 2025 год увеличение размеров страховых пенсий и фиксированной выплаты к ним один раз в год с 1 января. С 2025 года ежегодная индексация страховой пенсии будет осуществляться в два этапа: с 1 февраля - на уровень инфляции, а с 1 апреля - исходя из роста доходов Пенсионного фонда России. Фиксированная выплата с 2025 года будет индексироваться один раз с 1 февраля - на уровень инфляции.

В начале января президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля 2021 года представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров.

Они не индексируются с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита ПФР. Думская оппозиция, включая справороссов, и ряд сенаторов неоднократно выступали за возобновление индексации и вносили соответствующие законопроекты, но эти инициативы не нашли поддержки у кабмина и большинства парламентариев.