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"Перевал Дятлова" купил Disney для показа российского сериала немецкоязычной аудитории

22:08 27.01.2021 Фото: Кадр из сериала "Перевал Дятлова"
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Режиссёры телесериала — Евгений Никишов и Валерий Федорович - представили свою версию гибели группы Дятлова в горах Северного Урала.

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Сериал рассказывает об альтернативной версии происшествия

Подразделение компании Walt Disney в Германии купило права на показ сериала "Перевал Дятлова". Об этом сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ.

— Немецкое подразделение компании Walt Disney купило права на показ сериала "Перевал Дятлова" у дистрибьюторской компании BETA Film для показа на платном канале Fox German для немецкоговорящей аудитории, — сказали в пресс-службе.

Также проект был продан для показа на платформе SVOD Cirkus на территории Дании, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии.

Российский сериал "Перевал Дятлова" производства компании 1–2–3 Production рассказывает о событиях зимы 1959 года, когда группа опытных туристов отправилась в лыжный поход из Свердловска по горам Северного Урала. Все участники похода погибли на перевале горы Холатчахль. Режиссёры телесериала — Евгений Никишов и Валерий Федорович. Они представили свою версию гибели группы Дятлова.

Германия перевал Дятлова продали права сериал Disney BETA Film
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