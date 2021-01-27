"Перевал Дятлова" купил Disney для показа российского сериала немецкоязычной аудитории

Режиссёры телесериала — Евгений Никишов и Валерий Федорович - представили свою версию гибели группы Дятлова в горах Северного Урала.

Сериал рассказывает об альтернативной версии происшествия Подразделение компании Walt Disney в Германии купило права на показ сериала "Перевал Дятлова". Об этом сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ.

— Немецкое подразделение компании Walt Disney купило права на показ сериала "Перевал Дятлова" у дистрибьюторской компании BETA Film для показа на платном канале Fox German для немецкоговорящей аудитории, — сказали в пресс-службе.

Также проект был продан для показа на платформе SVOD Cirkus на территории Дании, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии.