"Перевал Дятлова" купил Disney для показа российского сериала немецкоязычной аудитории

Подразделение компании Walt Disney в Германии купило права на показ сериала "Перевал Дятлова". Об этом сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ.
— Немецкое подразделение компании Walt Disney купило права на показ сериала "Перевал Дятлова" у дистрибьюторской компании BETA Film для показа на платном канале Fox German для немецкоговорящей аудитории, — сказали в пресс-службе.
Также проект был продан для показа на платформе SVOD Cirkus на территории Дании, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии.
Российский сериал "Перевал Дятлова" производства компании 1–2–3 Production рассказывает о событиях зимы 1959 года, когда группа опытных туристов отправилась в лыжный поход из Свердловска по горам Северного Урала. Все участники похода погибли на перевале горы Холатчахль. Режиссёры телесериала — Евгений Никишов и Валерий Федорович. Они представили свою версию гибели группы Дятлова.