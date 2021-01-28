"Милан-текстиль": 16 лет на рынке текстиля - знак качества

Мы разрабатываем фирменный стиль заказчика, учитываем функциональные особенности потребителя и предлагаем разнообразный выбор моделей.

Сотрудники компании «Милан-Текстиль» считают, что главное в их деятельности – постоянно развиваться

Наша компания, уже на протяжении более 16 лет, профессионально занимается дизайном, производством и оптовой продажей столового белья, спецодежды и униформы для системы общепита, гостиниц, супермаркетов и медицинских учреждений.

Мы разрабатываем фирменный стиль заказчика, учитываем функциональные особенности потребителя и предлагаем разнообразный выбор моделей. Гостиницам и ресторанам мы предлагаем столовое белье, аксессуары, постельное белье, покрывала, шторы, чехлы на стулья.

Сотрудники компании «Милан-Текстиль» считают, что главное в их деятельности – постоянно развиваться, повышая качество своих изделий, расширяя ассортимент производимой продукции и удовлетворяя запросы самых требовательных клиентов.

Телефон 8-913-943-57-65

НАш адрес: г. Бердск, ул. Первомайская, 12 (офис 11)

E-mail: marina@milan-tex.ru

Источник: Раздел ООО "Милан-Текстиль" на сайте Весь Бердск