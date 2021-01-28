"Милан-текстиль": 16 лет на рынке текстиля - знак качества

Наша компания, уже на протяжении более 16 лет, профессионально занимается дизайном, производством и оптовой продажей столового белья, спецодежды и униформы для системы общепита, гостиниц, супермаркетов и медицинских учреждений.
Мы разрабатываем фирменный стиль заказчика, учитываем функциональные особенности потребителя и предлагаем разнообразный выбор моделей. Гостиницам и ресторанам мы предлагаем столовое белье, аксессуары, постельное белье, покрывала, шторы, чехлы на стулья.
Сотрудники компании «Милан-Текстиль» считают, что главное в их деятельности – постоянно развиваться, повышая качество своих изделий, расширяя ассортимент производимой продукции и удовлетворяя запросы самых требовательных клиентов.
НАш адрес: г. Бердск, ул. Первомайская, 12 (офис 11)
E-mail: marina@milan-tex.ru
Источник: Раздел ООО "Милан-Текстиль" на сайте Весь Бердск