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Вакансии Бердска: ООО «НОТИС» требуются

13:53 28.01.2021
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г. Бердск, ул. Промышленная, 8. vacancy@notis.ru, т. 8(38341) 5-82-10.

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ООО «НОТИС» требуются:

Электрогазосварщик (аргон)

Шлифовщик

Термист

Токарь

Оператор станков с ЧПУ

Инженер-электронщик

(электрическая и мех. регулировка узлов машин)

Слесарь механосборочных работ

(металлообработка по чертежам)

Инженер-конструктор (Inventor, Solid works)

Комплектовщик, резчик металла

Уборщик(ца) производственных помещений

з/п по договоренности (средняя 30 000руб.)

Доставка автобусами жителей г.Бердска и Искитима. Оплата проезда жителям

г. Новосибирска. Своя столовая. Полный соц. пакет.

г.Бердск, ул.Промышленная, 8. vacancy@notis.ru т. 8(38341) 5-82-10.

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Моё мнение Комментарий Поделиться
Анон, 26 ноября 2020 19:56
"средняя - 30 000 руб." У кого то 12000, а у кого то 100000? Видно так нужны раз только с опытом требуются.
Аноним, 01 декабря 2020 19:33
Сколько Нотис существует, столько и потребность одних и тех же специалистов, что же такая текучка?
Аноним, 01 декабря 2020 21:41
Там нет текучки, просто должно быть так, рабочие места это называется.
Аноним, 01 декабря 2020 22:28
" Аноним, 01 декабря 2020 21:41
Там нет текучки, просто должно быть так, рабочие места это называется."

Конечно нет текучки, а вас звать Нео и вы живёте в матрице при коммунизме с 2000 года...
Аноним, 28 января 2021 13:59
30 тысяч на производстве стоять у станка весь день? Что смеяться то?))

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