«Дом корпусной мебели» реализует мечты об идеальной обстановке дома

Если вы хотите создать в доме неповторимый интерьер и имеете для этого необходимые средства, самое время отправиться компанию «Дом корпусной мебели».

С мебелью от«Дома корпусной мебели» уютно и комфортно

Качество, доступная цена, гибкая система скидок и подарков делают компанию популярной среди клиентов.

Сегодня на рынке представлен огромной выбор мебели. Но не всегда можно сразу купить именно то, что нужно нам. То размер не подходит, то цвет, то качество оставляет желать лучшего, то цена «кусается». К счастью, существует «золота середина»: мебель можно заказать по своему вкусу.

Более 13 лет «Дом корпусной мебели» воплощает в жизнь мечты заказчиков об идеальной обстановке дома. Предприятие производит кухни, прихожие, детские, шкафы-купе, гардеробные, офисную мебель, барные стойки для частного жилья и офисов, стойки для ресепшен и другую корпусную мебель из современных материалов. Высокое качество и доступная цена товара сделала фирму популярной не только среди бердчан, но и среди жителей Новосибирска и Искитима. Высококлассные мастера за время работы мебельного предприятия выполнили более 3000 индивидуальных заказов.

- К каждому клиенту у нас особый подход. Кто-то приходит с готовым решением, а кто-то еще не до конца обдумал, какую мебель хотел бы поставить у себя в квартире. Тогда на помощь придет дизайнер фирмы: подскажет, посоветует, а где-то и разубедит. Причем работа дизайнера не требует отдельной оплаты, - рассказывает директор «Дома корпусной мебели» Виталий Донской.

Если вы заказываете мебель в «Доме корпусной мебели», замерщик выезжает к вам домой в удобное для вас время. Услуга бесплатная.

Возможно, многие из нас сталкивались с проблемой сборки новой кухни или шкафа. Процедура эта отнимала немало времени и сил. Делая заказ в «Доме корпусной мебели», вы можете быть уверены в том, что вам мебель не только доставят в квартиру, но и соберут, и установят в нужном месте. Абсолютно бесплатно.

Постоянным заказчикам компания предоставляет хорошие скидки. Действуют также сезонные скидки для всех без исключения покупателей. Надежным клиентам в «Доме корпусной мебели» дают возможность оплатить очередной заказ в рассрочку. На всю продукцию компании – гарантия один год. Нередко компания дарит хорошие подарки своим клиентам. При заказе кухонного гарнитура в январе, каждому заказчику дарят каменную мойку. Не упустите свой шанс!

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Самые частые заказы от бердчан приходятся на шкафы-купе и кухни, отмечает Виталий Донской.

Модели корпусной мебели регулярно обновляются и видоизменяются. Современная мебель имеет и современную оснастку. Шкаф-купе можно оборудовать подсветкой, добавить разные сотовые элементы: полки или корзины, контейнеры, ящики, подставки для обуви и стойки. Их легко убрать, если владельцу потребуется поставить в шкаф крупногабаритные вещи. Для более эффективного использования пространства применяются выдвижные и складные конструкции. Альтернативой шкафу-купе может служить гардеробная комната, также оснащаемая разнообразной фурнитурой. «Начинку» для шкафа и гардеробной выбирает заказчик. Ее цена зависит от качества и фирмы-производителя.

Кухня для многих – это «сердце» квартиры или дома. Здесь домочадцы собираются вместе за завтраком, обедом или ужином и обсуждают свои дела, ведут беседы. На кухне принимают и гостей. Поэтому очень важно, чтобы кухня была не только уютной, но и функциональной. И даже самая маленькая была оборудована так, чтобы не создавала ощущения тесноты. В компании «Дом корпусной мебели» вам предложат оптимальное решение для любой кухни, будь она маленькой или большой.

Квартиры-студии требуют своих мебельных решений. Поэтому многие их владельцы заказывают в компании «Дом корпусной мебели» барные стойки, разделяющих жилище на несколько зон: обеденную, рабочую, для отдыха и прочие. Просто, красиво и функционально.

Если вы хотите создать в доме неповторимый интерьер и имеете для этого необходимые средства, самое время отправиться компанию «Дом корпусной мебели». Вы можете быть уверены, что в вашей квартире появится эксклюзивная мебель, выполненная по индивидуальному проекту.

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Компания «Дом корпусной мебели» находится по адресу: Бердск, ул. Ленина, 89/15, тел. 8-913-926-61-16, 8-952-945-38-01.

Источник: Раздел Дома корпусной мебели на сайте Весь Бердск