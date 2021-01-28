Лунный календарь посадки огурцов на рассаду в феврале, марте, апреле 2021 года

Эта ценная и полезная культура богата магнием, калием, а также каротином и витаминами группы В

Огурцы – теплолюбивое растение, родом из Индии, растущее в естественных условиях. Эта ценная и полезная культура богата магнием, калием, а также каротином и витаминами группы В. Выращиваются огурцы практически в каждом огороде как в открытом грунте, так и в парниках, но для того, чтобы добиться высокой урожайности необходимо знать ряд тонкостей по их выращиванию.

Начиная с февраля можно начинать посев семян для рассады с дальнейшей пересадкой проросших огурцов в открытый грунт. Учитывая то, что огурцы любят тень – их можно выращивать на подоконнике в доме и на квартирных балконах. Землю для рассады нужно заготавливать еще с осени для того, чтобы она хорошенько промерзла, а за две три недели до посева, землю необходимо перенести в тепло (дом или квартиру), чтобы она хорошенько прогрелась.

Когда и как правильно сажать в феврале

Нужно перед посадкой семена огурцов необходимо опустить на несколько часов в чуть подсоленную воду комнатной температуры. Теперь можно заниматься непосредственно посевом рассады. Можно использовать любые пластиковые, картонные или даже бумажные емкости, чтобы одна емкость была не менее полу-литра по объёму. Подробнее о подготовке семян перед посадкой. В каждый такой стаканчик опускается по одному зернышку на глубину трех, четырех сантиметров от поверхности грунта, далее все емкости прикрываются полиэтиленовым пакетом и не открываются в течение трех дней. По истечении указанного срока пакеты убираются, и начинается обильный полив растений.

Справка! Рассада растет очень быстро: за три дня при температуре не ниже 25° семечки превосходно прорастают, а при обильном орошении грунта новые листочки будут появляться уже через день. Обязательно использовать дополнительное освещение, особенно в темное время суток. Продление светового дня предотвращает вытягивание растений вверх и их уродство. Подсветку можно приобрести в специализированных магазинах либо сконструировать своими руками. Максимальные сроки пересадки огуречной рассады в землю – это три недели, если затянуть этот процесс дольше, то растение попросту перерастут. Двух или трехнедельную рассаду необходимо аккуратно перевалить в грунт, стараясь не повредить очень хрупкую корневую систему. Для этого нужно один день не поливать растения, после чего они с легкостью достаются из ёмкости. Февральская рассада ­- очень ранний способ посева, соответственно наслаждаться урожаем можно будет уже в конце марта или начале апреля, но стоит помнить, что высаживается такая рассада только в утепленную и тщательно подготовленную теплицу.

Как правильно сажать огурцы на рассаду в феврале мы уже разобрались, осталось только ответить на вопрос когда сеять рассаду. Для этого можно пользоваться лунным календарем. Необходимо знать, что в новолуние сеять и сажать не рекомендуется, так же как и на убывающую луну, а вот растущая луна – самое время для всех типов посадочных и посевных работ.

Идеальными считаются 2-е,4-е, 10-е и 12-е сутки растущей луны для правильной посадки огурцов на рассаду. Календарь посадки огурцов на рассаду, следующий: благоприятные числа 4, 5, 10 и 28, неблагоприятные 11,24, 26.

Когда и как сажать огурцы в марте

Техника высаживания огурцов на рассаду в марте не слишком отличается от обычной, однако, кое — какие нюансы все же есть. Семена перед посадкой можно замочить в бледно-розовом растворе марганцовки либо в чуть подсоленной воде. Высаживать в емкости на небольшую глубину (около трех сантиметров). Мартовскую рассаду необходимо освещать дополнительно около трёх часов вдень, утром или вечером в темное время суток. Через неделю после посева саженцы можно подкормить однократно, используя оксидат торфа или экосил.

Важно! Оптимальная температура для гармоничного роста саженцев в ночное время суток +14°, не ниже, дневная норма около +20°. Сроки плодоношения во многом зависят от сорта культуры и от климата, в котором она прорастает, однако выращивая огурцы в парниках и теплицах урожая можно ожидать уже через 50 – 65 дней после посадки семян.

Посадка семян огурцов в марте по лунному календарю ничем не отличается от февральского: сажать необходимо только на растущую луну во 2-е, 4-е,10-е, 12-е сутки.

Внимание! Высаживаются саженцы через три недели после посадки рассады, в теплицы или парники. Здоровые росточки к этому времени обычно уже имеют по шесть листиков и два усика, стебель у ник достаточно толстый, крепкий, здоровый.

Когда и как правильно сажать в апреле

Самый удобный месяц для огуречной рассады является – апрель. Особенно если нет возможность высаживать растение в парник. В открытый грунт апрельскую рассаду можно высаживать уже в середине мая. Нет необходимости дополнительно освещать саженцы, так как световой день в апреле уже достаточно продолжительный. Достаточно выставить емкости с рассадой на самом восточном подоконнике дома или квартиры и молодым растеньицам будет предостаточно света и тепла.

Поливаются саженцы немного реже сем в феврале или марте потому, что отопление в квартирах уже отключено, влажность воздуха повышается и рассаде уже не нужно слишком много влаги. Пересыхания до же не нужно допускать. Поливаются саженцы примерно один раз в два дня, но обильно. После пересадки рассады в открытый грунт, необходимо следить за почвой и постоянно обильно орошать растение. Высаживаются саженцы на расстоянии 50 – 60 сантиметров друг от друга. Следует удалять некачественные завязи плодов, подвязывать высокие стебли и подкармливать культуру (около четырех раз за весь сезон), для полноценного и плодородного урожая. Поливать и рыхлить растения огурцов в оптимальном варианте желательно каждые четыре дня, как во время цветения, так и на протяжении всего плодоношения.

Справка! По лунному календарю удачными для огуречной рассады днями станут 9,18,22,26,27 и 28 числа апреля. Фазы луны имеют огромное влияние на урожайность тех или иных плодовых и овощных культур.

Источник: rusfermer.net