Как правильно загадывать желание в первое полнолуние 2021 года? Обряды и ритуалы на желание 28 января

Если у вас есть самое сокровенное желание и вы думаете только о его исполнении, то не нужно никому о нем рассказывать.

Многие ритуалы в магии проводятся в определенные циклы ночного светила

Небесным светилам традиционно приписывают мистическую силу. В нашем мире энергия меняется под воздействием Луны и Солнца. Многие ритуалы в магии проводятся в определенные циклы ночного светила. Например, обряды на исполнение желания, привороты, принято делать на растущую луну.

Для каждого из ритуалов подходит свое время. Так избавление от негативных программ, вредных привычек происходит на убывающую луну. Как Вы поняли, любое магическое действие находится под влиянием небесных тел.

Почему бы не воспользоваться энергией ночного светила и не загадать желание? Нам всем выпадает эта замечательная возможность целых двенадцать раз в год. С опорой на лунный календарь можно привлечь любовь, финансовое благополучие, здоровье. Рассмотрим самые распространенные обряды.

Ритуал на исполнение желаний.

Проведение обряда требует небольшой подготовки. Следует найти высокое дерево, которое поможет Вам в осуществлении желания. Перед ритуалом возьмите белую или серебристую ткань (такого размеры, чтобы Вы могли на ней свободно стоять). Как провести обряд:

Выйдете в полнолуние к тому дереву, которое выбрали. Лучше всего выбрать время в двенадцать часов.

Постелите себе под ноги кусок материи, который Вы заготовили. Сосредоточьтесь на собственном желании, сформулируйте его. Мысленно произнесите просьбу.

Оторвите полоску ткани от материи, на которой Вы стоите и повяжите на ветку дерева, которая окажется ниже всех.

Мысленно скажите слова благодарности. Теперь именно это дерево отвечает за исполнение Вашего желания и отдает на него энергию.

Ритуал закончен, после этого можно переходить к собственным делам.

Обряд для привлечения денег в полнолуние.

Для его проведения понадобится новая купюра. Сядьте около окна ночью так, чтобы на Вас падал лунный свет. Ритуал представляет собой медитацию. Возьмите в руки заготовленную купюру. После этого представьте, как свет луны постепенно наполняет Вас. Энергия постепенно переходит и на деньги.

Банкнота начинает сильнее светиться и вскоре от нее остаются лишь луч. Вообразите, как к ней «стекаются» все новые и новые потоки света (с характерным шуршанием денег и сиянием, которым они окружены). На этом ритуал окончен. Купюру не нужно хранить у себя. Разменяйте ее или купите что-нибудь.

Ритуал на любовь.

Нет, это совсем не приворот. Ничего общего эти два магических воздействия не имеют. К обряду на привлечение любви прибегают те, кому по каким-то причинам не везет в личной жизни. Неприятных последствий у ритуала нет.

Что понадобится?

Ножницы;

Чистый лист бумаги;

Маленькие красные свечи (две штуки).

Ночью в полнолуние сядьте за стол. Перед собой поставьте и зажгите свечи (одна Ваша, а другая возлюбленного). Возьмите лист бумаги и напишите свое желание (например, «Я счастлива и выхожу замуж за самого красивого, умного и доброго мужчину»). Теперь нужно разрезать «записку» на две части. Каждую из них следует сжечь над разными свечами. Ритуал закончен. В скором времени новая любовь даст о себе знать.

Обряд на здоровье и красоту в полнолуние.

Луна оказывает внимание и на самочувствие человека. Считается, что во время полнолуния мы достигаем пика собственной активности. Для желающих исцелиться – это прекрасный шанс.

Что нужно делать?

Выделите пятнадцатые лунные сутки (в полнолуние). Выйдете в это время на открытое пространство и наблюдайте за тем, как восходит ночное светило.

Встаньте спиной к Луне, расставьте ноги широко. После этого наклонитесь (так, чтобы было видно спутник) и произнесите:

«Эх мать Луна, забери к себе все лишнее, что есть во мне...»

В заклинании перечислите все, от чего хотели бы избавиться. Прочтите просьбу трижды.



Поклонитесь Луне и мысленно поблагодарите.На этом обряд окончен. После него возможно кратковременное ухудшение самочувствия. Это связано с тем, что запускаются процессы очищения. Вскоре Вы почувствуйте себя лучше.Ритуал необходимо проводить три месяца, тогда Вы излечитесь.

Общие рекомендации к ритуалам на исполнение желаний в полнолуние:

Луна имеет необыкновенное влияние на все живое на нашей планете. Это касается в том числе и энергии. Наши предки еще с давних времен знали о гаданиях, приметах, связанных с ночным светилом. Каждая фаза спутника характеризуется особыми свойствами, которые подходят для разных ритуалов.

Необычной силой отличаются те обряды, что проводятся в полнолуние. Ничто не мешает и современному человеку провести обряды для того, чтобы наладить одну из сфер своей жизни. Можно загадать желание, обрести финансовое благополучие, крепкое здоровье и даже любовь. Главное –верить в осуществление задуманного и тогда точно все получится. Все в Ваших руках!

Полнолуние – время, когда мы можем видеть спутник целиком на ночном небе. Луна проходит половину траектории вокруг Земли и полностью освещается Солнцем. Это красивое явление, особенно в безоблачную погоду. Период может длиться несколько суток и влиять на наш организм.

Почему нужно загадывать желание в Полнолуние

Луна оказывает сильное влияние на все водоемы нашей планеты, в том числе от нее зависят приливы и отливы. Человеческий организм на 70% состоит из воды, поэтому может ощущать влияние спутника на себе. Это отражается на поведении людей. Мы становимся более эмоциональными и даже агрессивными. Обостряются все чувства, поэтому и желания, загаданные в полнолуние, имеют особую силу.

Когда оно сбудется

Чтобы ваше желание в Полнолуние сбылось, нужно:

приложить усилия для его исполнения. Вселенная не любит ленивых людей. Если вы загадали мешок денег, но лежите на диване и ждете, когда он на вас свалится, то это не сработает;

чем сильнее вы будете верить, тем быстрее получите желаемое;

если ваше желание будет вполне реалистичным, то оно исполнится в ближайшее время. А если вы загадали стать принцессой эльфов, то не ждите чуда.

Как правильно загадывать желание в Полнолуние

Если у вас есть самое заветное желание, то нужно выбрать его. Лучше пусть это будет одна цель в вашей жизни, но самая главная. Так вы сконцентрируетесь на нем и мысли не будут скакать с одного на другое. Нужно, чтобы в день ритуала луна была видна на небе, так как важен зрительный контакт.

Чаще в Полнолуние проводят ритуалы на деньги, любовь и исполнение желаний.

Исполнение желаний

Запишите ваше самое сокровенное желание на листок бумаги, закройте глаза и представьте, что оно исполнилось. Попробуйте ощутить те чувства и эмоции, которые вы бы испытали при осуществлении вашей мечты. Вас должны охватить радость и счастье, пропустите их через себя. Откройте глаза, и сожгите листок. На протяжении последующих дней думайте о своем желании и сохраняйте эти эмоции в себе.

Ритуал на богатство

Положите на подоконник пустой кошелек, который постоянно используете. Важно, чтобы лунный свет падал на него. Делайте это в ночи Полнолуния.

Желание в Полнолуние на любовь

Дождитесь полуночи и зажгите две свечи: они будут символизировать вас и избранника. На листке бумаги напишите желание о любви, например: в этом году я встречу прекрасного человека и выйду за него замуж. Разрежьте листок пополам, и сожгите половинки над огнем обеих свечей.

Что можно загадать в Полнолуние

Подумайте о том, чего хотите больше всего. Проанализируйте прошлое и оцените настоящее. Вам может понадобиться не один день. Самое главное, чтобы желание было не навязанным обществом или родными. Оно должно исходить из сердца.

Для кого-то важнее встретить любовь, для других – построить карьеру. Выберите главную цель жизни и сосредоточьтесь на ней. А если вы уже достигли всего, чего хотели, то пожелайте добра и счастья близким.

Что нельзя загадывать

Все добро, которое вы посылаете другим людям, возвращается к вам, как и зло. Желание не должно приносить боль и страдания другим людям. Оно никогда не исполнится и принесет вам только вред. Постарайтесь выбросить все дурные мысли из головы и думайте позитивно.

Можно ли о нем рассказывать

Если у вас есть самое сокровенное желание и вы думаете только о его исполнении, то не нужно никому о нем рассказывать. Так оно может не сбыться и вера может угаснуть.

Не все люди относятся с пониманием к мечтам других, они могут критиковать вас за глупости, которые вы придумали или позавидовать. Так вы начнете сомневаться в правильности выбора, а для исполнения желания важнее всего вера. Держите вашу мечту в тайне, а когда она исполнится, поделитесь с близкими своей радостью.

Если в вашей жизни есть мечта, то загадать желание на полнолуние для ее воплощения в жизнь – удачное решение.

Фазы луны влияют на людей. Такого мнения придерживаются не только те, кто занимается магическими практиками, но и ученые скептики.

В период растущей луны энергетика находится на подъеме, а при убывающей многие замечают упадок сил. Пиком этого цикла является полнолуние, когда уровень энергии максимально высок. Особенно сильно это сказывается на людях, обладающих тонким восприятием. Поэтому в ночи полной луны иногда можно ощущать тревогу, беспокойство и чрезмерно яркие и положительные, и отрицательные эмоции.

Пик силы, который приходится на полнолуние – идеальное время для обрядов и ритуалов, призванных помочь в исполнении заветных желаний.

Основные правила проведения магических действий

К проведению любого магического обряда, даже самого простого, не стоит относиться небрежно. Это может нанести серьезный вред. В лучшем случае обряд не будет иметь положительного результата.

Ритуалы в полнолуние на исполнение желания проводят, соблюдая следующие правила.

После того, как подготовка завершена, можно приступать непосредственно к совершению обряда.

Универсальные обряды

Заветные желания у каждого свои. У кого-то они материальные, а у кого-то нет. И каждое из них может исполниться. Ведь Вселенная любит своих детей и желает им счастья. Главное правильно попросить.

Вот несколько способов, как можно загадать желание в полнолуние так, чтобы оно исполнилось.

Письмо с благодарностью

Этот довольно простой способ подойдет тем, кто умеет хорошо формулировать свои мысли на бумаге и обладает ярким воображением.

Вечером надо сесть и написать настоящее бумажное письмо, в котором подробно описать свое желание во всех деталях, причем так, как будто оно уже сбылось. При написании стоит избегать отрицательных конструкций и будущего времени (только настоящее).

Через каждые 2-3 предложения важно благодарить Луну за исполненное желание, счастье и удачу.

В полночь нужно сесть у окна так, чтобы видеть лунный диск, зажечь свечу и тихо, но разборчиво прочитать письмо, как можно ярче представляя все описанное. В конечном итоге картинка должна буквально стоять перед глазами.

После прочтения письмо необходимо сжечь дотла (остаться должен только пепел).

Во время проведения этого ритуала очень важно испытывать искреннюю благодарность и веру в то, что все будет именно так, как описано. Только в этом случае удастся наполнить образ достаточным количеством энергии, чтобы он воплотился в реальности.

Лунное зеркало

Еще один способ, позволяющий правильно загадать желание на полнолуние, требует использования небольшого карманного зеркальца.

Если луна не очень хорошо просматривается из окна, возможно, придется выйти на улицу, так как в этом обряде визуальный контакт с луной совершенно необходим.

Ровно в полночь нужно встать спиной к луне и поймать в зеркальце ее отражение и произнести заговор:

Как Луна полна, так и жизнь моя пусть наполнится, что загадано, то исполнится. Аминь.

В зеркальце, наполненное лунным светом нельзя смотреться до следующего полнолуния. Так как в течение этого времени оно постепенно будет отдавать энергию для исполнения загаданного.

Обряд на любовь

Ритуалы на привлечение любви традиционно проводятся в ночи растущей луны или полнолуния, ибо именно это время способствует благотворным переменам в жизни.

Важно не путать обряды, призванные привлечь новую любовь, с . Первые лишь способствуют благоприятному стечению обстоятельств, при котором на любовном фронте могут появиться новые интересные варианты. А вот привороты направлены на конкретного человека и служат для подавления его воли. Поэтому нередко наносят вред как объекту страсти, так и тому, кто проводит ритуал.

Заговоров и заклинаний для привлечения любви с помощью луны бояться не стоит, ведь ее созидательная сила всегда способствует возникновению перемен.

Алая роза

Ритуал не сложный и помогает не столько появлению в жизни конкретного человека, сколько возникновению определенной атмосферы и самоощущения, которые впоследствии смогут направить жизнь в правильное русло.

Для обряда понадобится красивая красная роза и пара свечей. При желании можно добавить два бокала вина или шампанского для создания романтической обстановки.

В ночь полнолуния на подоконник нужно поставить розу в красивой вазе, две зажженных свечи и бокалы с вином (если решено было их использовать). Включить медленную нежную мелодию и несколько минут просто мечтать о предстоящей встрече, глядя на луну. Пить вино в разумных пределах не возбраняется.

Важно почувствовать, как мечта наполняется силой, грань реальности размывается, а вечер при свечах становится началом нового этапа в жизни.

Ритуалы на привлечение денег

Полнолуние – отличное время так же и для денежной магии, так как именно в это время легче всего привлечь в жизнь энергию, которая положит начало переменам, ведущим к финансовому и материальному благополучию.

Лунная монета

Это – совсем простой способ загадать желание на полнолуние на деньги.

Для проведения этого обряда потребуется стакан, наполненный водой, и монета серебряного цвета любого достоинства.

Когда луна взойдет и достаточно стемнеет, нужно поставить стакан так, чтобы на него падал лунный свет, и положить на дно монету. Слова заговора будут такими:

Луна-сестрица, небесным светом серебрится, воду освети, монету силой надели, что б за нею денежки рекой текли и не кончались.

Стакан с монетой нужно оставить на подоконнике до утра, а затем заряженную луной монету положить в кошелек и не тратить, так как она станет талисманом, притягивающим богатство.

Копилка

По-другому этот ритуал называют «Денежная банка», так как именно она обычно и используется. Применяют обряд в том случае, когда нужна определенная сумма, и чем раньше, тем лучше.

Заранее нужно подготовить прозрачную стеклянную банку, 7 любых монет и листочек с ручкой. На бумажке нужно написать сумму, которая необходима, и положить на дно банки. Затем по одной опустить туда все 7 монет, приговаривая:

Как луна на небе полна, так пусть и копилка моя наполняется, монетка за монеткой, а за ней еще одна. Да будет так.

Весь следующий месяц до нового полнолуния в банку нужно ежедневно класть еще по одной монетке. По мере наполнения копилки, будет скапливаться и требующаяся сумма.

Лунный кошелек

Этот ритуал способен привлечь в вашу жизнь стабильный достаток, а не единичный случайный заработок.

Дождитесь полнолуния.



Возьмите кошелек, выньте из него все деньги и другие посторонние предметы и положите его на подоконник.

Тут важно соблюсти два правила. Первое – это то, что вы должны взять именно тот кошелек, которым вы пользуетесь каждый день, а не какой-то специальный кошелек для привлечения денег . Второе – это то, что ночь полнолуния должна быть ясная, и лунный свет должен падать на кошелек.

Описанное выше мероприятие следует выполнять три ночи подряд. Начать надлежит в сам день полнолуния, а затем повторять в последующие две ночи. И все ночи должны быть ясными. Так что, не так-то просто подгадать момент.

С приходом новолуния вам следует повторить данный ритуал. Вам также потребуется три дня. Правда, они не обязательно должны быть ясными – лунного света все равно не будет.

Внимание! В новолуния кошелек на подоконник следует класть уже с деньгами.

В течение всех трех дней проведения ритуала вы можете пользоваться своим кошельком по назначению. Освобождать его от денег и класть на подоконник его надо только ночью.

Еще одним удачным способом привлечения дополнительных финансов в свою жизнь является .

Заговор на здоровье

Если не дает покоя какой-то недуг, можно попробовать от него избавиться, проведя в полнолуние обряд, для которого потребуется миска с водой и горсть сухого песка.

Миску ставят на окно. В нее постепенно высыпают песок из ладони, произнося:

Луна-матушка, завтра ты на убыль пойдешь, да болезнь мою с собой возьмешь, пусть она, как и ты с каждым днем уменьшается, исчезнет совсем и назад не возвращается! Аминь.

Грязную воду из миски выплескивают в раскрытое окно. И вместе с ней уходит причина болезни.

Ритуал на похудение

У луны испокон веков принято просить красоту и молодость, ведь это небесное тело является символом возрождения и обновления. Приобрести желанные формы можно, встав обнаженной ночью в полнолуние у большого зеркала в полный рост и попросив луну о помощи:

Царица ночная, о милости прошу, подари мне красоту и стройность, что бы сияла я подобно звездам на небе, что тебя окружают, взгляды притягивала и сердца покоряла. Да будут мои слова услышаны. Аминь.

Связанных с полнолунием ритуалов на исполнение желаний существует великое множество. Это только самые простые из них, которые можно без особого труда провести самостоятельно в домашних условиях. Магии и сил природы бояться не стоит, главное желать добра не только себе и своим близким, но и всем окружающим, а также искренне верить в то, что желаемый результат будет достигнут.

С древних времен человечество начало замечать, что полнолуние благосклонно влияет на живых существ. Земной спутник имеет настолько мощный энергетический посыл, что человек начинает обладать силами повышается работоспособность. Мысли человека начинают активно проявлять свои способности, а магические ритуалы обладают невероятной силой. Если загадать своё желание в полнолуние а не после, то оно в скором времени осуществится только нужно постараться. Единственный нюанс заключается в том, что необходимо придерживаться всех правил на привлечение, указанных в ритуале. Для того, чтобы заветная мечта осуществилась, необходимо проводить действенные ритуалы на полнолуние на исполнение желания.

Как загадывать мечты на полную луну

Полная Селена может осуществить мечту человека когда совершаешь ритуалы в полнолуние на исполнение желания. Нужно лишь выбрать правильный настрой, и правильно сформулировать после этого свои мысли. Приметы гласят, что полнолуние наделяет человека невероятной силой, восприимчивость повышается, и развивается интуиция. В редких случаях это приводит к тому, что человек становится напряженным и агрессивным. Если вы хотите использовать полнолуние в благих целях, то следует придерживаться определенных правил.

Ваша душевная энергетика должна быть положительной. В течение дня не думайте о плохом, и не позволяйте себе отрицательно смотреть на вещи. Вся ваша концентрация должна быть направлена на формулировку мечты, привлечение удачи и на то, что оно в скором времени исполнится. За сутки до ритуала уберитесь в доме.

Заранее подумайте о том, что вы хотите. Вы должны загадать самое заветное желание. Важно, чтобы оно вызывало у вас поток положительных эмоций. Только в этом случае мощная энергетика станет работать на его осуществление.

Несколько желаний на привлечение запрещено загадывать. В таких случаях ни одно из них не сможет быть исполненным.

Проводите ритуалы в полночь. В это время не только диск хорошо виден. Суть в том, что именно в полночь магическая энергетика достигает своей высшей точки. Слова произносить следует тихонько (желательно шепотом). Вот только звучать они должны четко, и без запинок. Можете заранее потренироваться в их проговаривании. Тогда они со сто процентной вероятностью сбываются.

Когда станете загадывать заветное желание, смотрите пристально на лунный диск. Такой контакт позволит вашим словам быстрее осуществиться, и результат наступит намного быстрее.

На убывающую луну лучше не делать магические процедуры можно себе навредить. Это негативно скажется на результате, и вы не сможете достичь необходимого исхода. Для магических ритуалов часто используют моменты растущей луны. Загадывание происходит довольно просто. Заклинание читается после того, как мысль полностью будет сформулирована.

Водные обряды

Довольно весомо спутник Земли влияет на водные ресурсы. Это касается не только водоемов где можно совершать обряды, но и человека, ведь мы, в большей степени, состоим из воды. Поэтому лучшими считаются обряды на полнолуние на исполнение желания, которые используют воду. Их техника довольно проста, но можете быть уверенными в том, что всё сбудется. Рассмотрим самый действенный ритуал. Такой ритуал на исполнение желаний в полнолуние не обязательно проводить на луну. Вы можете просто заговорить своими словами воду, которую заранее настаивают на лунном свете. Для этого следует набрать воду в стакан, и поставить его на окно. Вода зарядится лунной энергетикой.

«Я, раба Божья (имя), прошу небо исполнить мое самое заветное желание. Мечта моя обязана осуществиться, ведь я прошу этого от чистого сердца. Никогда еще не приходилось мне просить помощи, но больше я не могу терпеть. Желаю, чтобы мечты осуществлялись, и не покидали меня. Лавровый лист помогает моим мечтам, поэтому он поможет мне достичь цели. Любви прошу, и удачи. Идеально, если результат придет после моего дня рождения. Это станет для меня идеальным подарком. Этого никуда не деть. Аминь».

Как только прозвучат эти слова, можно озвучивать свою мечту например о любви. Главное, это вкладывать в заговор свою чистую энергетику. Один день не трогайте стакан. Спустя сутки заговоренная вода готова к употреблению. Можете ее пить, можете ею умываться. Вы должны полностью ее израсходовать.

Записки для луны

Для того, чтобы исполнение желаний в полнолуние осуществилось с молниеносной скоростью, необходимо проводить специальные обряды. Смысл их заключается в том, что вы должны написать на бумаге все свои мечты, которые относятся к материальной сфере. Написать их необходимо таким образом, будто они уже осуществились. Сделать это просто, если вы этого сильно желаете. К каждой просьбе вы должны написать слова благодарности для луны.

«Благодарю луну за то, что принесла мне машину. Ее привлечение существенно улучшилось мою жизнь», или «Спасибо за то, что деньги пришли в мой дом. Их привлечение помогло мне. Их энергия помогает мне жить», или «Любовь свою я встретила благодаря тому, что луна помогла мне в этом. Давно любви мне хотелось. Вот только не приходилось мне ранее достигать любви в отношениях. Весь мой смысл жизни заключался в поиске любви».

Как только наступит полночь, начинайте читать записку. Важно позаботиться о том, чтобы свет луны падал по всей комнате а не только на лист. Расположите бумагу на подоконнике, а сверху нужно поставить фигуру, олицетворяющую лошадь. Чаще всего, используется шахматный конь. Не нарушайте положение вещей несколько дней. После этого можете сложить ее в несколько слоев, и положить в постель.

Магнит для исполнения мечты

Этот ритуал работает таким образом, что мечту свою вы будете притягивать, как магнитом. Для того, чтобы сделать магические процедуры, нужно проделать следующие действия. Если вашим желанием являются деньги, то использовать лучше свечи зеленого цвета. Свечи должны быть только четного количества. Зажгите их, и в расслабленном состоянии смотрите на огонь. Сформулируйте свою просьбу, и представьте момент ее осуществления. Теперь вы должны написать свою просьбу на бумаге, используя мельчайшие подробности. Полнолуние поможет скорейшему осуществлению. Следующий этап состоит в том, что вам необходимо завернуть в лист магнит, и завернуть красной нитью. Положите оберег в сумку, и постоянно держите при себе.

Магический ритуал на исполнение желаний

Ваша вера в исполнение желания должна переполнять вас, ведь от этого зависит, насколько быстро сбудется мечта, и сбудется ли вообще. Если вы не в силах провести ритуалы самостоятельно в домашних условиях, то можно воспользоваться услугами профессионального колдуна. Вот только стоит помнить о том, что подобные обряды проводить лучше лично. Только тогда ваша энергетика будет влиять на луну, и приносить плоды. Качественный специалист поможет провести ритуал. Вот только он перебьет вашу энергетику, и ваше желание будет исполняться намного дольше. Данный факт необходимо помнить, ведь от этого зависит ваше душевное спокойствие.

Луна издревле считалась покровительницей тайн и колдовства. Не неизменное солнце, а луна, меняющая свой лик, вызывала в людях трепет и желание приобщиться к таинственному .

Особенное внимание привлекало — время, когда сбываются самые сокровенные желания. Определение момента полнолуния у многих вызывает сложности. Но на практике достаточно, чтобы зрительно диск луны был абсолютно круглым. Тогда энергии луны хватит, чтобы ваше желание исполнилось.

Как правильно загадывать желание в полнолуние?

Многие практики утверждают, что время полнолуния подходит для загадывания желаний на улучшение отношений в семье, а также помогает в поисках любимого человека, карьерный росте и при решении проблем.

3 правила при загадывании желания при полной луне.

1. Желание загадывается только под высоким деревом с ветвями, до которых можно дотянуться рукой. Дерево помогает связаться с луной, поэтому чем выше оно будет, тем лучше.

2. При загадывание необходимо стоять ногами на отрезе ткани лунных цветов: белого, серебристого или бледно-голубого.

3. После того, как желание было загадано, следует поблагодарить дерево за помощь. Достаточно просто искренне сказать ему «спасибо».

Само загадывание желания довольно простое. В полнолуние нужно встать под выбранное дерево на приготовленный кусок ткани и сосредоточиться на своем желании. Чем четче будет представлено желаемое, тем точнее оно будет исполнено. Когда образ сформировался в точности, как нужно, стоит произнести фразу: «Хочу», или «Да будет так» , или подобную им.

После чего можно сойти с ткани, оторвать от нее тонкую полоску и повязать ее на самую низкую ветку дерева. Эта полоска будет символизировать ваше желание. Затем стоит поблагодарить дерево и отправиться спать.

Еще один метод загадывания желаний.

Этот метод гораздо проще предыдущего. Потребуются лишь бумага, ручка и лопата. Нужно дождаться полнолуния. Также, как и в предыдущем методе, следует очень четко представить желаемое. После того, как образ стал таким, как вам нужно, следует записать желание на листе бумаги, при этом лунный свет должен попадать на лист.

После лист необходимо закопать под дерево. Когда будете копать, не повреждайте корни, иначе дерево не сможет быть хорошим проводником энергии.

После того, как лист будет закопан, не забудьте поблагодарить дерево. Оба варианты действенны и широко применяются практикующими людьми.

p.s. или просто загадайте желание и посмотрите на Луну и попросите ее об помощи исполнения задуманного. Если желание настоящее и истинное, у вас все сбудется.

Источник: pupsauto.ru