Что такое гражданская война

Гражданские войны возникают на почве социальных кризисов

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА, организованная вооруженная борьба за государственную власть между классами и социальными группами внутри страны, наиболее острая форма классовой борьбы. В классово антагонистическом обществе Гражданская война представляет «... естественное, при известных обстоятельствах неизбежное продолжение, развитие и обострение классовой борьбы» (Ленин В. И., ПСС, т. 30, с. 133).

Гражданские войны возникают на почве социальных кризисов, когда государственная власть уже не в состоянии «умерять столкновения» враждебных классов, подавлять «законными» средствами классовых противников существующей политической и общественной системы (см. Ф. Энгельс, в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., т. 21, с. 170 и В. И. Ленин, ПСС, т. 33, с. 6—7). Условия, порождающие Гражданскую войну, определяются расстановкой классовых сил внутри страны и на международной арене, и поэтому Гражданские войны могут сочетаться с войнами между государствами, с борьбой против иностранной интервенции и национально-освободительной борьбой. Для эпох социальной революции характерны Гражданские войны, в которых воюющими сторонами являются прогрессивные и реакционные классы, угнетённые и угнетатели *. В антагонистических общественных формациях бывают, однако, и такие Гражданские войны, в которых друг другу противостоят различные группировки господствующих классов (например, Гражданская война периода падения Римской республики, война Алой и Белой розы в Англии).

Исторические типы и формы Гражданской войны многообразны: восстания рабов, крестьянские войны, партизанские войны, вооруженная борьба народа против правительства и т. п. Для эпохи пролетарской революции характерно, как указывал В. И. Ленин, появление более высоких и сложных форм «...продолжительной, охватывающей всю страну гражданской войны, т. е. вооруженной борьбы менаду двумя частями народа» (там же, т. 14, с. 11). В таких войнах происходит, как правило, разделение территории гос-ва между воюющими сторонами, каждая из которых имеет свой аппарат для ведения военных действий, организации армии, политического управления.

Рабочий класс заинтересован в свержении господства монополистического капитала и подавлении сопротивления контрреволюционных сил, не доводя дела до Гражданскоц войны. Марксизм-ленинизм отвергает требование Гражданской войны «при любых условиях», выдвигаемое доктринёрами и догматиками, бланкизмом, «левым» ревизионизмом. Возникновение Гражданских войн зависит от силы сопротивления реакционных классов, которые обыкновенно первыми прибегают к ней (см. В. И. Ленин, там же, т. 11, с. 123). В таких условиях завоевать власть, подавить контрреволюционные мятежи можно лить организованной вооруженной борьбой рабочего класса и его союзников. С усилением репрессивного военно-полицейского аппарата, ростом милитаризма в капиталистических странах, развитием военной техники успех в Гражданской войне в решающей степени зависит от организованности народных масс и перехода войск на сторону революции.

В СССР и некоторых других странах власть пролетариата утвердилась в результате Гражданской войны. Однако в ряде других социалистических стран рабочий класс установил свою власть без Гражданской войны. В современных условиях в ряде капиталистических стран рабочий класс имеет возможность осуществить революционные преобразование общества без Гражданских войн, иными средствами классовой борьбы, подавления сопротивления монополистической буржуазии. Это не исключает того, что с изменением конкретной ситуации в той или иной стране Гражданская война может стать на определенном этапе главной формой борьбы за социализм.

Философский энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия. Гл. редакция: Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв, В. Г. Панов. 1983.

Примечания

В приложении к гражданской войне в России 1918-1922 годов следует понимать, что пришедшими к власти большевиками она только выдавалась за войну классов – эксплуататорских и эксплуатируемых. Так было удобней для мобилизации части населения в РККА. По сути дела война эта гражданская началась как борьба пришедшей к власти в феврале 1917 года политической группировки, всецело выражавшей интересы Великобритании, полностью подчинявшей Россию со своими ее людскими и промышленными ресурсами интересам иностранной державы: русские должны были стать «пушечным мясом» для захватов земель Британией, ввиду исчерпания в ходе Первой мировой войны демографических ресурсов этого островного государства. Другие правящие круги России, не желавшие полностью и безоговорочно подчинять страну Лондону, навсегда забыв свой национальный интерес, сделали ставку на военное свержение английских ставленников и на активную политически группировку, состоявшую из большевиков и левых эсеров. При первоначальном успехе нового переворота в октябре 1917 года вскоре выяснилось, что Лондон не намерен принять новую реальность и смириться с сохранением Россией суверенитета. Началась интервенция, организация мятежа в составленном из военнопленных чехословацком корпусе. К этим инспирированным Лондоном мятежам присоединилась известная доля офицерства, не понимавшая (и не способная понять) антинациональной сути всех так называемых «белых» правительств.

Источник: ponjatija.ru