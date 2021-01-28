Как остановить изменение климата

Сейчас у нас все еще есть шанс изменить сложившуюся ситуацию и предотвратить губительные последствия изменения климата

Климатический кризис вместе со снижением биоразнобразия — это самый серьезный вызов, стоящий перед человечеством. На данный момент рост средней температуры оказывает сильное влияние на наш климат, и эти последствия с годами станут еще более существенными.

Сейчас у нас все еще есть шанс изменить сложившуюся ситуацию и предотвратить губительные последствия изменения климата. Если мы планируем сократить рост температуры до 1,5 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем, выбросы парникового газа, произведенного человеком, должны сократиться на 50% к 2030 согласно МГЭИК (Межправительственная группа экспертов по изменению климата). В этом разделе мы подготовили краткое описание проблемы климатического кризиса, его причин и последствий, и возможных мер предотвращения.

Что такое изменение климата?

Несмотря на климатические изменения, такие как смена сезонов, смена океанических потоков, вулканической деятельности, солнечного излучения, других климатический событий (например, Эль-Ниньо или индийские муссоны) , и т.д., климат по природе довольно стабилен, то есть данные изменения происходят с определенной регулярностью, зима всегда сменяется весной, а муссоны наступают в определенный сезон.

Таким образом, изменение климата – это значительное и продолжительное изменение статистического распределения погодных условий, которое может происходить в период от десятилетий до миллионов лет. Это может быть изменение обычных погодных условий, например, изменение дат сезона дождей в тропиках, или изменение частоты экстремальных погодных явлениий таких как наводнения, засухи и штормы.

Колебания количества солнечного света и радиации, называемые Циклами Миланковича, являются наиболее значимым драйвером изменения климата за последние тысячи — миллионы лет. Они также были главной причиной последних 4 циклов эпох оледенения и потепления. Однако, за последние 150 лет климат Земли существенно изменился, и очень важно понимать, что стало причиной таких кардинальных изменений за такой короткий срок.

За прошедшее столетие температура продолжает расти на глобальном уровне

Множество исследований подверждают рост средней мировой температуры, начиная с середины 1900-х. Этот процесс принято называть глобальным потеплением, причиной которого считают человеческую активность, в частности выбросы CO2 в атмосферу, являющегося побочным продуктом сжигания ископаемого топлива. Антропогенность причин изменения климата подверждена консенсусом ученых по всему миру.

Специальный отчет по глобальному потеплению, подготовленный МГЭИК и опубликованный в октябре 2018, еще раз подтверждает, что человеческая деятельность оказывает наибольшее влияние на рост средней температуры планеты: “По некоторым оценкам человеческая активность вызвала рост температуры примерно на 1.0 °C в сравнении с доиндустриальным уровнем (примерный диапозон от 0.8 °C до 1.2 °C). Такими темпами глобальное потепление вероятно достигнет повышения температуры на 1.5 °C между 2030 и 2052 (высокая степень уверенности)”.

Несмотря на то что рост температуры до 1,5 °C не кажется слишком высоким, отчет МГЭИК уверяет, что даже такой незначительный рост приведет к катастрофическим последствиям. Вы можете увидеть изменения температуры за последнее столетие на изображениях НАСА:

Причины глобального потепления

Температура на Земле обеспечивает пригодные условия для жизни, благодаря естественному процессу, называемому парниковым эффектом. Когда солнечная радиация достигает нашей атмосферы, часть отражается обратно в космос, а часть проходит сквозь землю и поглощается Землей. Это заставляет поверхность Земли нагреваться. Тепло от Земли излучается наружу и поглощается газами, присутствующими в атмосфере Земли, так называемыми «парниковыми газами». Этот процесс препятствует исчезновению тепла, обеспечивая среднюю температуру около + 15 ° C вместо -18 ° C.

В последнее столетие человеческая деятельность также стала результатом выбросов в атмосферу парниковых газов, таким образом повышая натуральный эффект парникового эффекта. Большинство из этих газов возникает из-за строительства сооружений для добычи и сжигания полезных ископаемых, использования энергии, выхлопов авто- и авиа- транспорта и сельского хозяйства. Наибольшую долю всех парниковых газов составляет углекислый газ (CO2), именно этот газ в основном несет ответственность за глобальное потепление. Другие газы включают метан, закись азота, хлорфторуглерод, гидрохлорфторуглерод, метибромид.

Потеря лесных и водно-болотных территорий, которые могли бы накапливать CO2, также усиливает эффект потепления. Приблизительно 80 000 акров тропических лесов вырубаются каждый день, в основном для лесозаготовительной промышленности или для освобождения места для сельского хозяйства.

Последствия изменения климата

Изменение климата изменяет нашу экономику, здоровье и жизнь в сообществах различными способами. Ученые предупреждают, что, если мы не сможем остановить рост температуры на 1,5 °C, результаты могут быть катастрофическими.

Отчет по глобальному потеплению на 1,5 °C, подготовленный МГЭИК, был опубликован с целью установить научное понимание последствий глобального потепления при росте температуры на 1,5 °C и больше. Вот только самые основные из них:

Повышение уровня воды в морях и океанах за счет расширения воды при более высоких температурах и таяния ледников.

Повышение интенсивности и частоты аномальных погодных явлений, таких как ураганы, наводнения, засухи и штормы.



Опустынивание территорий и снижение урожайности в связи с истощением запасов воды. Это в свою очередь может привести к появлению регионального напряжения, усугубляя существующие конфликты.Угроза для долгосрочного планирования урожая и запасов продуктов в целом из-за менее надежных и непредсказуемых смен сезонов.Снижение вылова в рыбной промышленности и уничтожению коралловых рифов из-за повышенной кислотносты воды в мировом океане.Потеря ценных сред обитаний, биоразнообразия, важных экосистем и различных видов из-за отсутствия возможности адаптироваться к быстро меняющимся условиями окружающей среды.Изменение географического обитания некоторых видов.Увеличение распространения болезней, таких как малярия и лихорадка Денге, так как переносчики заболеваний (комары) смогут выживать на больших территориях.

Считалось, что борьба с изменением климата требует больших финансовых затрат, что могло бы объяснить нежелание людей действовать. Однако, эти затраты ничто по сравнению с экономическими последствиями глобального потепления. Изменение климата — это проигрышная ситуация для всех. В наших интересах предовратить ее!

Необходимость действовать

Специальный отчет МГЭИК по глобальному потеплению оставляет нам всего 12 лет для того, чтобы ограничить рост средней температуры до 1.5 °C (смотри раздел C.1 в summary for policymakers). На практике это означает, что объемы выбросов парниковых газов должны быть сильно сокращены, начиная с сегодняшнего дня!

К счастью, есть много возможностей сделать это. Главная проблема заключается в нашей неустойчивой жизнедеятельности, у нас очень высокий углеродный след. Следовательно, чтобы улучшить ситуацию, люди должны изменить свои привычки на более устойчивые.

Первый простой шаг — это переход на зеленую энергию. На сегодняшний день 31% парниковых газов являются результатом производства тепла и электричества и деятельности других секторов, тесно связанных с производством энергии. Использование чистой энергии в вашем доме и бизнесе играют важную роль в борьбе с изменением климата. ЭКОэнергия — это неккомерческая организация, которая продвигает использование энергии, производство которой соответствует строгим требованиям устойчивого развития. Вы можете способствовать энергетическому переходу выбирая энергию с марикровкой ЭКОэнергии. Вне зависимости от того, в какой стране вы живете, вы можете обратиться к вашему поставщику энергии или ознакомиться со списком поставщиков, которые уже работают с ЭКОэнергией.

Что вы можете сделать для борьбы с изменением климата?

Два простых способа для значительного сокращения углеродныго следа человека, это уменьшение потребление мяса и путешествий на самолетах.

Кроме того, вот несколько других советов по сокращению вашего углеродного следа:

Поддерживайте своих местных чиновников, представляющих экологические и «зеленые» партии, своим личным примером.

Увеличивайте энергоэффективность как можно больше.



Покупайте возобновляемое электричество и газ и другие энергетические продукты с маркировкой ЭКОэнергии.Подумайте о том, как были произведены продукты, которые вы потребляете каждый день. Попробуйте веганские и вегатарианские варианты продуктов и продуктов с экомаркировками.Предпочитайте отпуск поближе к дому, чтобы избежать путешествий на самолетах.Избегайте одноразовых материалов и выбирайте материалы, которые можно использовать повторно.Если использовать повторно невозможно, перерабатывайте ваши отходы.Пользуйтесь общественным транспортом, каршерингом или велосипедом, если это возможно.Подумайте о том, как была произведена ваша одежда, и отдавайте предпочтения брендам, уделяющих внимание устойчивому развитию.Вступайте в местные сообщества активистов, такие как #FridaysForFuture или Extinction Rebellion. Если таких групп нет рядом с вами, создайте свою.Компенсируйте выбросы углерода (carbon offset), которые вы не мождете избежать.

Прежде всего, будьте активными, говорите об изменении климата и делитесь информацией о том, как можно жить в соответствии с принципами устойчивого развития.

Источник: ekoenergy.org