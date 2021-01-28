Янтарная кислота и похудение: От каких таблеток можно похудеть, раскрыл 4 популярных мифа фитнес-тренер Сергей Хорошилов из Новосибирска

Как утверждает специалист, голодовки и изнурительные диеты не рекомендованы для применения. Это можно сделать для эксперимента, но увлекаться этим не стоит. Почему? - разбирался "Курьер. Среда. Бердск".

Лишний вес нужно сбрасывать путем дефицита калорий, говорит фитнес-тренер Сергей Хорошилов

Нередко в погоне сбросить лишний вес многие люди прибегают к разным методам и способам. Одни жестко ограничивают себя в питании, другие переходят на "волшебные" таблетки для похудения. Фитнес-тренер Сергей Хорошилов выразил свое мнение по поводу частых заблуждений желающих похудеть.

Миф №1. Массаж и похудение

- Массаж никак не влияет на потерю лишнего веса потому что лишний вес нужно сбрасывать посредством дефицита калорий. Чтобы создать дефицит калорий, нужно меньше есть. Тренировки нужны для того, чтобы больше калорий расходовались за день, а на массаже лежишь и никакие калории не расходуются. Массаж не помогает сбросить лишний вес,- отметил фитнес-тренер Сергей Хорошилов.



Миф №2.Голодовки

- Голодовки или разгрузочные дни я своим клиентам не рекомендую, так как считаю, что в этом прежде всего должен разбираться специалист. Можно, конечно, в качестве эксперимента это сделать и посмотреть как это будет. Но этим нужно заниматься с профессионалами, которые применяют это и практикуют,- сказал Хорошилов.

Миф №3. БАДы и таблетки

- Я рекомендую проконсультироваться с врачом по поводу БАДов и таблеток. Обычно это делается после сдачи анализов. Анализы важно уметь читать, врачи лучше всего понимают в этом. Применение БАДов и таблеток при похудении не является обязательным. Люди худеют и без этого. Однако многие ищут "волшебную" таблетку, не хотят ничего делать, но хотят похудеть. Нужно помнить, что быстрый результат недолговечен. Долговечен только тот результат, который достигнут не быстро, а этого можно достичь и без всяких таблеток,- прокомментировал Сергей "Курьер. Среда. Бердск".

Миф №4. Янтарная кислота и похудение

- Люди думают, что съедят кислоту и похудеют. Это опять же вопрос о лени и нежелании достижения быстрого результата. Смотрите сами и заботьтесь о своем здоровье,- резюмировал фитнес- тренер Хорошилов.

Напомним, что ранее Сергей Хорошилов рассказал о 5-ти эффективных упражнений для похудения. С помощью одного из них можно сжечь до 1000 калорий в день.