Сегодня именины: 28 января отмечается 9 именин по церковному календарю

По святцам 28 января отмечается 9 именин: 6 мужских и 3 женских.

Поздравляем с именинами! Мужчины Гавриил от древнееврейского имени Габриэль - «сильный человек Бога, Божий воин» Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом» Михаил от древнееврейского имени Михаэль - «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога» Павел от римского родового имени Paulus - «скромный», малый», «незначительный», «младший» Прохор от древнегреческого имени Прохорос, происходящее от прохореуо - «управлять хором», «идти впереди хора (танцующих)» Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» Женщины Алена от древнегреческого имени Хелене - «факел, светоч» Елена от древнегреческого имени Хелене - «светлая» Илона венгерский вариант греческого имени Елена - «светлая»

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