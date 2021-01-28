Сегодня именины: 28 января отмечается 9 именин по церковному календарю

Мужчины
|Гавриил
|от древнееврейского имени Габриэль - «сильный человек Бога, Божий воин»
|Иван
|от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
|Михаил
|от древнееврейского имени Михаэль - «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога»
|Павел
|от римского родового имени Paulus - «скромный», малый», «незначительный», «младший»
|Прохор
|от древнегреческого имени Прохорос, происходящее от прохореуо - «управлять хором», «идти впереди хора (танцующих)»
|Ян
|польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»
Женщины
|Алена
|от древнегреческого имени Хелене - «факел, светоч»
|Елена
|от древнегреческого имени Хелене - «светлая»
|Илона
|венгерский вариант греческого имени Елена - «светлая»