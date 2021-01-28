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Общество / Стиль жизни

Сегодня именины: 28 января отмечается 9 именин по церковному календарю

07:10 28.01.2021 Фото: Pixabay
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По святцам 28 января отмечается 9 именин: 6 мужских и 3 женских.

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Поздравляем с именинами!

Мужчины

Гавриил от древнееврейского имени Габриэль - «сильный человек Бога, Божий воин»
Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
Михаил от древнееврейского имени Михаэль - «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога»
Павел от римского родового имени Paulus - «скромный», малый», «незначительный», «младший»
Прохор от древнегреческого имени Прохорос, происходящее от прохореуо - «управлять хором», «идти впереди хора (танцующих)»
Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»

Женщины

Алена от древнегреческого имени Хелене - «факел, светоч»
Елена от древнегреческого имени Хелене - «светлая»
Илона венгерский вариант греческого имени Елена - «светлая»
день ангела именинники именины
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