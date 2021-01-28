Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 28 января 2021 в России и мире

Список праздников России и мира 28 января 2021 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

День ромашки 28 января

• День колдунов

• Всемирный день безработных (World Day of the Unemployed)

• День рождения дизельного двигателя



• Международный день конструктора «Лего» (International Lego Day)• День пробуждения внутреннего ребёнка• День несочетаемых цветов в одежде (Clashing Clothes Day)• Международный день защиты персональных данных (Data Privacy Day)• День высших специальных офицерских классов ВМФ РФ• День благодарности разработчикам плагинов (Thank a Plugin Developer Day)• День поп-арта (Pop Art Day)• День ромашки (National Daisy Day) - США• День черничных оладий (National Blueberry Pancake Day) - США• Новый год деревьев «Ту би-Шват» (Tu Bishvat) - Израиль• День армии - Армения• День демократии - Руанда• День казу (National Kazoo Day) - США• Праздник боли «Тайпусам» (Thaipusam) - Индия, Малайзия, Маврикий• Именины у Елены, Михаила, Ивана, Павла, Прохора• Павлов день (Павел - дня прибавил)

Важные даты

1724 указом Петра I основаны Петербургская академия наук и Петербургский университет.

1725 в России наступила «эпоха дворцовых переворотов».

1762 российский император Пётр III помиловал фельдмаршала Миниха.

1820 русской кругосветной экспедицией шлюпов «Восток» и «Мирный» была открыта Антарктида.

1906 в Санкт–Петербурге открылись женские политехнические курсы – первое в России высшее техническое учебное заведение для женщин.

1918 В.И. Ленин подписал декрет о создании Рабоче–Крестьянской Красной Армии (РККА).

1945 советские войска освободили Клайпеду и Катовице.



1945 советские войска заняли Мемель.1949 Газета «Правда» начала кампанию против «безродных космополитов».1985 американский космический челнок "Челленджер" с семью членами экипажа, спустя 1 мин. 13 сек. после старта потерпел крушение.1986 катастрофа американского космического корабля «Челленджер».1991 Куйбышев переименован в Самару.1992 Борис Ельцин издал указ «О свободе торговли».1996 умер Иосиф Бродский, русский поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе 1987 года.1999 в Москве прошёл финал первого международного конкурса красоты «Мисс Содружество».2003 в ходе встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Леонида Кучмы подписан Договор о российско–украинской государственной границе.2009 в Москву прибыл Рауль Кастро. Это первый официальный визит лидера Кубы в Россию после распада СССР.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend