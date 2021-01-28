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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 28 января 2021 в России и мире

07:40 28.01.2021 Фото: Pixabay
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Список праздников России и мира 28 января 2021 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

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День ромашки 28 января

• День колдунов
• Всемирный день безработных (World Day of the Unemployed)
• День рождения дизельного двигателя

• Международный день конструктора «Лего» (International Lego Day)
• День пробуждения внутреннего ребёнка
• День несочетаемых цветов в одежде (Clashing Clothes Day)
• Международный день защиты персональных данных (Data Privacy Day)
• День высших специальных офицерских классов ВМФ РФ
• День благодарности разработчикам плагинов (Thank a Plugin Developer Day)
• День поп-арта (Pop Art Day)
• День ромашки (National Daisy Day) - США
• День черничных оладий (National Blueberry Pancake Day) - США
• Новый год деревьев «Ту би-Шват» (Tu Bishvat) - Израиль
• День армии - Армения
• День демократии - Руанда
• День казу (National Kazoo Day) - США
• Праздник боли «Тайпусам» (Thaipusam) - Индия, Малайзия, Маврикий
• Именины у Елены, Михаила, Ивана, Павла, Прохора
• Павлов день (Павел - дня прибавил)

Важные даты

1724 указом Петра I основаны Петербургская академия наук и Петербургский университет.
1725 в России наступила «эпоха дворцовых переворотов».
1762 российский император Пётр III помиловал фельдмаршала Миниха.
1820 русской кругосветной экспедицией шлюпов «Восток» и «Мирный» была открыта Антарктида.
1906 в Санкт–Петербурге открылись женские политехнические курсы – первое в России высшее техническое учебное заведение для женщин.
1918 В.И. Ленин подписал декрет о создании Рабоче–Крестьянской Красной Армии (РККА).
1945 советские войска освободили Клайпеду и Катовице.

1945 советские войска заняли Мемель.
1949 Газета «Правда» начала кампанию против «безродных космополитов».
1985 американский космический челнок "Челленджер" с семью членами экипажа, спустя 1 мин. 13 сек. после старта потерпел крушение.
1986 катастрофа американского космического корабля «Челленджер».
1991 Куйбышев переименован в Самару.
1992 Борис Ельцин издал указ «О свободе торговли».
1996 умер Иосиф Бродский, русский поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе 1987 года.
1999 в Москве прошёл финал первого международного конкурса красоты «Мисс Содружество».
2003 в ходе встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Леонида Кучмы подписан Договор о российско–украинской государственной границе.
2009 в Москву прибыл Рауль Кастро. Это первый официальный визит лидера Кубы в Россию после распада СССР.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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