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Сегодня, 28 января - Международный день защиты персональных данных. Все о данной Конвенции

10:20 28.01.2021 Фото: pixabay.com
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В некоторых странах этот праздник называется «Днем конфиденциальности» (Data Privacy Day), а решение отмечать его было принято 26 апреля 2006 года.

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Ежегодно 28 января, начиная с 2007 года, отмечается Международный день защиты персональных данных

Ежегодно 28 января, начиная с 2007 года, отмечается Международный день защиты персональных данных (Data Protection Day). Это праздник был учрежден для того, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.

В некоторых странах этот праздник называется «Днем конфиденциальности» (Data Privacy Day), а решение отмечать его было принято 26 апреля 2006 года комитетом министров Совета Европы. Эта дата соответствует годовщине подписания Конвенции Совета Европы от 28 января 1981 года «О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных».

Данная Конвенция стала первым международным обязывающим инструментом в сфере защиты персональных данных, который определил механизмы защиты прав человека на неприкосновенность его личной жизни, а также предоставил определение понятия «персональные данные».

Основными принципами обработки и защиты персональных данных, предлагаемыми указанной Конвенцией, стали добросовестность и законность получения и обработки персональных данных; хранение персональных данных для определенных и законных целей и не использование их способом, не совместимым с этими целями.

Защита персональных данных должна осуществляться с применением соответствующих мер безопасности, что делает невозможным случайное или несанкционированное уничтожение или случайную потерю, а также предотвращает несанкционированный доступ, модификацию и распространение персональных данных.

В связи со стремительным развитием информационной и телекоммуникационной сферы, с внедрением новых технологий, распространением инновационных, глобализационных и интеграционных процессов, Конвенция стала основой для дальнейшего развития регулирования в сфере защиты персональных данных.

Конвенция стала основой для дальнейшего развития регулирования в сфере защиты персональных данных (Фото: wk1003mike, Shutterstock)
Конвенция стала основой для дальнейшего развития регулирования в сфере защиты персональных данных (Фото: wk1003mike, Shutterstock)
Международное сообщество пришло к выводу, что Конвенция должна остаться простым, кратким и технологически нейтральным инструментом, в то же время признавая новые характеристики современных и будущих технологий.

Основными направлениями совершенствования законодательства ЕС в области защиты персональных данных является облегчение доступа к собственным персональным данным, повышение уровня ответственности владельцев и распорядителей баз персональных данных, уменьшения рисков при распространении персональных данных сетью Интернет, предоставление больших административных полномочий органам по вопросам защиты персональных данных.

В настоящее время рабочими группами разрабатываются и вносятся в Конвенцию поправки, чтобы отражать новые опасности, вызванные технологическим развитием и потребностям сегодняшнего дня.

В сам же Международный день правительства, парламенты, национальные органы по защите персональных данных и другие участники проводят мероприятия, направленные на повышение осведомленности о правах на защиту персональных данных и частную жизнь. Мероприятия могут включать в себя информационные кампании, ориентированные на широкую общественность, образовательные проекты для преподавателей и учеников, дни открытых дверей в организациях по защите персональных данных, а также конференции.

Источник: calend.ru

28 января 2021 история Международный день защиты персональных данных праздник
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