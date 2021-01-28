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Сериал по "Гарри Поттеру" снимет HBO Max и Warner Bros

15:50 28.01.2021 Фото: Кадр из фильма
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На данный момент идет поиск авторов и сценаристов, обсуждение фишек нового сериала. И хотя официальные документы еще не подписаны, переговоры уже ведутся.

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В основу сюжета лягут книги Джоан Роулинг

Появились сенсационные и такие долгожданные новости для поклонников истории про Гарри Поттера. Судя по свежим новостям, HBO готовит сериал по "Гарри Поттеру"! Все, что известно по теме на данный момент, читайте в нашем материале.

Как сообщает Hollywood Reporter, стриминговый сервис HBO Max при сотрудничестве с кинокомпанией Warner Bros. планирует выпустить сериал про Гарри Поттера.

В основу сюжета лягут книги Джоан Роулинг.

На данный момент идет поиск авторов и сценаристов, обсуждение фишек нового сериала. И хотя официальные документы еще не подписаны, переговоры уже ведутся.

Руководители стримеров, поддерживаемых WarnerMedia, неоднократно беседовали с потенциальными писателями, рассматривая различные идеи, которые помогли бы перенести любимый фильм на телевидение.

Пока что HBO Max и Warner Bros. не готовы открыто подтвердить запуск нового сериала, но мы надеемся, что вскоре будут радостные новости.

Источник: hochu

HBO Max Warner Bros сериал по Гарри Поттеру
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