Ту би-шват: Новый год плодовых деревьев отмечается 28 января, что это за праздник?

Цветущее миндальное дерево - символ праздника

Дата события уникальна для каждого года. В 2021 году эта дата — 28 января.

В этот день, называемый в Израиле Ту би-шват (Ту биШват, ивр. ט"וּ בִּשְׁבָט), обычно заканчивается сезон дождей и природа возрождается. Ту би-шват — это 15-е число месяца шват по еврейскому календарю.

В иудаизме существует четыре хронологии, четыре календаря, согласно которым измеряется возраст четырех миров. Согласно одному календарю (первый месяц которого — нисан) отсчитывается история Израиля, согласно второму (первый месяц которого — тишрей) — история всего человечества, согласно третьему календарю (первый месяц — элул) измеряется возраст животных, и согласно четвертому (первый месяц — шват) — растений.

В древнем еврейском государстве было принято, как предписывает Тора, ежегодно отделять десятинy от yрожая плодов в пользy священников и левитов, занятыx службой в Храме, не имевших земельных наделов, и десятинy в пользу бедныx. Поскольку такое действие должно производиться ежегодно, то запрещено было отделять десятинy от yрожая одного года в счет yрожая дрyгого года. Праздник Ту би-шват установлен мудрецами для отделения yрожая одного года от yрожая другого.

Относительно деревьев имеется еще и дополнительное обстоятельство: закон запрещал использовать плоды растения на протяжении первых трех лет его плодоношения, а для того чтобы знать возраст растения, необходимо строго установить день его рождения. Им и признается Ту би-шват. В этот день нет запретов на работу, он не отмечен призывом к праздничному веселью, и он никак не упоминается в молитвах. Но сложились некоторые традиции его отмечания.

После разрушения Второго Храма в 70 году многие евреи были вынуждены покинуть землю их отцов. Поскольку не стало еврейского Храма, и государство распалось вместе со всеми его законами, то и празднование Ту би-шват перестало существовать. За годы опустошений и войн были уничтожены многие леса и рощи. Постепенно земля превратилась в пустыню.

С возникновением сионистского движения начался новый этап в истории развития праздника. Иммигранты, вернувшиеся в землю их отцов, понимали, что необходимо преодолеть пустыню, осушить болота и превратить землю в цветущий сад. В 1890 году 15 швата директор школы, писатель и историк Зеэв Явиц вышел со своими учениками, чтобы посадить деревья. Так была создана новая традиция в стране: сажать деревья в Ту би-шват. Цветущее миндальное дерево уже в начале поселенческого движения превратилось в символ праздника.

Отмечая Новый год деревьев, евреи вспоминают сказанное в Торе о фруктовых деревьях: нельзя не только срубать, но и ломать их, ибо они дают плоды человеку. У человека много общего с деревом. Так же, как и дерево, человек силен своими корнями. Именно корни, хотя они и не видны, дают силу дереву и человеку. Крона дерева — как жизнь человека, плоды дерева — как дети.

Праздничная трапеза состоит из злаков и фруктов, произрастающих в Израиле. Это — пшеница, рожь, маслины, финики, виноград, инжир, гранат, упомянутые в Торе, и другие. В этих трапезах обращается внимание на порядок потребления плодов в связи с их происхождением, с соотнесением их съедобных и несъедобных частей. По разным традициям, на столе должно быть семь, пятнадцать или даже пятьдесят видов плодов!

В последнее время празднование Ту би-шват обрело дополнительный смысл. Неделя, на которую выпадает праздник, стала временем походов и экскурсий, призванных будить в людях любовь и бережное отношение к природе. Сложилась традиция: в Ту би-шват тысячи людей, дети и взрослые, участвуют в массовых посадках деревьев. Ту би-шват широко отмечают не только израильтяне, но и евреи Америки. Особой популярностью этот праздник пользуется среди сторонников природоохранных организаций.

Источник: calend.ru