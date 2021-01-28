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Какой сегодня церковный праздник? Как определить погоду 28 января на лето 2021 года

07:20 28.01.2021 Фото: pxhere.com
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В Павлов день советовали остерегаться порчи и сглаза.

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Также по Павлову дню смотрели, каким будет лето
Сюжет: Православные обряды
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Какой сегодня церковный праздник? Как определить погоду 28 января на лето 2021 годаГлавная молитва святой равноапостольной Нине 27 января 2021 годаЕщё 729 новостей

Дата по старому стилю: 15 января.
День получил свое название в честь церковного праздника — дня памяти преподобного Павла Фивейского. Его также называют Павлом Египетским или Павлом Отшельником. Считается, что Павел Фивейский был первым христианским монахом. По преданию, он прожил в отшельничестве 91 год; питался финиками и хлебом, которые приносил ему ворон, а от холода укрывался пальмовыми листьями. Согласно житию, Павел скончался во время молитвы; датой его смерти считается 341 год.

В народе этот день получил еще одно название — День колдунов. Люди верили, что в этот день колдуны и колдуньи могут передавать ученикам свое искусство. Это было чревато разными неприятностями для окружающих — ведь ученикам нужно было опробовать полученные способности.

В Павлов день советовали остерегаться порчи и сглаза. Для этого предпринимались «защитные меры» — как одобренные церковью, так и близкие к языческим обрядам. Люди в Павлов день чаще и молились, и стучали по дереву, и плевали через плечо.

По поводу природных явлений говорили: «Павел день прибавил», «Павел взмок — дня приволок», — замечая, что зима уже неуклонно движется к своему концу, ночи становятся короче, а солнце — ярче. Следили и за погодой. Блестящие звезды в этот день предвещают мороз, тусклые — тепло, а «моргающие» — вьюгу. Если на севере показались тучи — не стоит надеяться на оттепель.

Также по Павлову дню смотрели, каким будет лето: если ясно – то сухим и жарким, если ветрено — то холодным, если идет снег — то дождливым. Идеальным вариантом считалась спокойная пасмурная погода.

Именины в этот день
Вениамин, Гавриил, Герасим, Елена, Иван, Михаил, Павел, Прохор

Источник: calend.ru

28 января 2021 именины история Павлов день погода праздник
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