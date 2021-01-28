Как быстро понизить давление дома

Коварство гипертонии в том, что она в большинстве случаев протекает бессимптомно

Когда нужно срочно понизить давление в домашних условиях, то следует обратить внимание на вещи, которые всегда под рукой. Это могут быть: горячая вода, кубики льда, горчичники. Однако экстренное снижение давления нельзя практиковать постоянно – нужно принимать препараты, предписанные врачом.

Причины повышения давления

Огромное количество людей на планете Земля рано или поздно могут стать гипертониками. Это значит, что у них может развиться стойкое повышение артериального давления более 140 мм рт. ст. – для систолического (верхнего) и более 90 мм рт. ст. – для диастолического (нижнего) давления. Эта норма действует для возраста до 60 лет, а после 60 верхняя граница – 150 мм рт. ст.

Артериальное давление характеризует интенсивность (силу), с которой сердце выталкивает кровь из своей полости – это верхнее давление, а нижнее – тождественно давлению крови в артериях, когда сердечная мышца расслаблена.

До настоящего времени ученые точно не могут сказать, почему возникает гипертония. Среди наиболее вероятных причин:

неблагоприятная наследственность;

заболевания эндокринных желез;

лишний вес;

злоупотребление солью;

курение;

физические и психические перегрузки;



алкоголизм;магнитные бури.

Симптомы повышенного давления

Коварство гипертонии в том, что она в большинстве случаев протекает бессимптомно. Лишь иногда появляются слабость, тошнота, головокружения, которые часто списываются на переутомление и на погоду. Эти симптомы, игнорируемые многими пациентами, являются первичными признаками гипертензии.

Однако иногда болезнь может давать о себе знать:

частым сильным сердцебиением;

бессонницей;

давящей или пульсирующей головной болью;



раздражительностью;отёками;болями в сердце;одышкой.

Гипертензия – самостоятельное заболевание. Только в 5% случаев она является следствием определенных заболеваний. Если гипертонию не лечить, то она способствует изменению свойств стенок артерий. Они становятся плотными и ломкими, теряют свою эластичность. Такие изменения могут спровоцировать:

кровоизлияния;

атеросклероз;

различные заболевания сердца, почек;



сахарный диабет;нарушения зрения.

Самыми опасными осложнениями артериальной гипертензии являются инфаркт и инсульт.

Как снизить артериальное давление

Когда давление внезапно повысилось, а под рукой нет нужных медикаментов, то можно попробовать снизить давление проверенными временем народными средствами.

В емкость следует налить горячую (около +45°С) воду и поместить в неё ноги или руки минут на 10. Сосуды конечностей расширятся, кровь устремится к ним, и давление немного упадёт.

Если под рукой имеется яблочный уксус, то можно смочить им ткань или марлю и приложить её к ступням ног на 15 минут. Давление должно упасть.

При внезапном резком повышении давления следует задержать дыхание после выдоха на 5-8 секунд. Делать это нужно минуты три, причём в расслабленном положении.

Хорошо действует микс минеральной воды (стакан) с соком половины лимона и столовой ложкой меда, а также чай с мятой. Всю жидкость следует выпить за один прием, небольшими глотками.

В каждом доме наверняка есть препараты на основе валерианового корня. Они также помогут быстро снизить давление, но важно не превышать дозировку.

Хорошо снизит давление массаж затылка кубиком льда. А затем, насухо протерев кожу, можно нанести на затылок 5 капель масла камфоры. Его нужно втирать минут 15.

Горчичники, которые ставят на икры ног, способствуют стимуляции кровообращения и снижению давления.

Профилактика гипертонии

Для того чтобы гипертония не стала причиной тяжелейших осложнений, её следует постоянно контролировать.

Для снижения давления доктор прописывает специальные препараты, которые следует принимать постоянно. Каждый день утром и вечером нужно измерять кровяное давление.

Гипертоникам следует:

отказаться от курения и чрезмерного потребления алкоголя;

снизить потребление поваренной соли;

убрать из рациона фастфуд, жареную и жирную пищу, сладости и мучные изделия.

При наличии гипертонии нужно вести активный образ жизни, заниматься физкультурой, побольше гулять на свежем воздухе. Если есть лишний вес, следует постараться от него избавиться. Для этого в рацион следует включать побольше овощей и фруктов. Особенно полезны для гипертоников: орехи, гранат, брокколи, финики, абрикосы, морковь, изюм, клубника, картофель, цитрусовые, помидоры, яблоки, тыква, бананы, оливки, чеснок, авокадо.

Красное мясо лучше заменить рыбой, морепродуктами, индейкой, курицей.

Хорошо снижает давление лимон с мёдом и чесноком. Для этого чеснок (пять зубцов) мелко нарезают, а лимон натирают на терке вместе с цедрой. Затем смешивают мед (полстакана) с лимоном и чесноком. Настаивают смесь в стеклянной посуде неделю в темном месте. Принимают 3 раза в день по чайной ложке.

Отлично нормализует давление клюква с сахаром, а также свежие зубчики чеснока, съеденные утром и вечером. Можно сделать также сироп из чеснока с мёдом.

Источник: rsute.ru