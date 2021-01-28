Почему обязательно надо ходить к умершим родственникам в поминальные дни? Важные приметы при посещении кладбища

Своих умерших родственников надо посещать в их день рождения, в годовщину со дня смерти и в родительские субботы.

Многим людям интересно, ждут ли их умершие на кладбище в дни для посещений

Многим людям интересно, ждут ли их умершие на кладбище в дни для посещений. На этот вопрос Церковь дает утвердительный ответ. Конечно, наши умершие родственники на Небесах все видят и слышат, и они ждут, когда же их навестят близкие. О них нельзя забывать, поэтому стоит им отдавать последнюю дань.

Если же люди не хотят разгневать Бога, то они должны помнить о своих близких, которые отошли в мир иной, и убираться на их могиле хотя бы пять раз в год, а иначе их самих постигнет та же печальная участь, о них просто забудут.

Ждут ли умершие на кладбище своих родственников в дни для посещения

Об умерших стоит вспоминать с любовью, не обижать их дурным словом, так как можно таким образом накликать на себя беду, так говорят приметы. Недаром Церковь предложила верующим специальные поминальные дни и, конечно же, умершим о них известно. Поэтому не посетить место захоронения своих родственников в один из таких дней – это считается грехом.

Приметы гласят, что живые должны чтить память своих умерших предков, это для их же блага. Так как существует загробный мир, и он является неотъемлемой частью жизни каждого человека. И если кто-то желает, дабы в свое время Всевышний принял на Небесах его душу, и она не искала себе места на земле, как неприкаянная, то этот человек должен обеспечить благополучный переход и пребывание в другом мире своего умершего родственника.

О загробном царстве говорится во многих религиях мира, отсюда родилось множество легенд, сказаний, традиций и ритуалов. Христиане же представляют себе, что после смерти их ждет Ад или Рай. Тут можно вспомнить великого Данте, который написал «Божественную комедию» и описал в ней семь кругов Ада.

Где обитают души умерших грешников

Согласно теории Данте, есть преддверье Ада – туда попадают малодушные люди, которые согрешили, но их грехи не слишком тяжелые и за это они не удостоятся высшего наказания. Они могли часто сквернословить, завидовать и лгать.

Врата в Ад охраняет трехголовый пес Цербер, мимо такого чудища не проскользнет ни одна грешная душа, а вой его невыносим для человеческого уха. Это зрелище воистину ужасающее, но дальше будет еще страшнее. Через земли Ада протекают три реки, одна из них Ахерон, вторая – Стикс, а третья – Флегетон. У кругов Ада есть свои стражи – Харон, который переправляет души усопших через Стикс – реку мертвых, и сын Ареса Флегий, он является перевозчиком душ через воды Стигийского болота.

В первый круг Ада обычно попадают язычники, которые не занимались гонениями христиан и вели благочестивый образ жизни. Они поклонялись не тому Богу и приносили ему жертвы, они не пожелали перейти в истинную веру и так перешли в мир иной, не познав единственного истинного Бога – нашего Всевышнего.

Где обитают души умерших грешников: продолжение

Во второй круг Ада попали те, кто грешил прелюбодеянием, то есть те, кто вкусил плод запретной любви и изменил на супружеском ложе. Эти люди при жизни давали священный обет перед Богом, что будут любить свою вторую половинку и в радости, и в горе, и не сдержали слово, за это их настигла карающая десница Всевышнего. Они теперь только могут сожалеть о содеянном и покаяться в своих грехах.

В одном из более глубоких кругов Ада томятся души скупых людей и тех, кто занимался расточительством. Ведь истории известно много случаев, когда высокопоставленные чиновники и политики обогащались за счет народа, а потом жили в роскоши, самой красивой жизнью, какую только могли себе позволить, в то время как другие бедствовали. И поэтому они понесли вполне заслуженное наказание.

Самые страшные муки достались, конечно же, убийцам, отравителям, ворам и предателям. А также жестокосердым людям, которые при жизни обижали животных. Жестокость – это самый страшный грех, за который долго придется каяться и расплачиваться.

Когда посещать умерших родственников на кладбище

Своих умерших родственников надо посещать в их день рождения, в годовщину со дня смерти и в родительские субботы. А также тех, кто воевал, стоит помянуть, как ветеранов, 9 мая в День Победы в Великой Отечественной войне. К умершим непременно надо нести цветы и угощения, а с пустыми руками ходить не принято. Им будет очень приятно, если о них будут часто вспоминать и горевать за ними. Особенно это важно в тех случаях, когда умирает очень близкий человек, например, жена или муж, мать либо отец.

Источник: rsute.ru