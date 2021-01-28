Детальный лунный денежный календарь на февраль 2021: В какие дни возвращать долги, пересчитывать деньги и брать кредит

Можно брать кредиты и деньги в долг в феврале 2021: 5, 20 февраля.

Прислушиваясь к советам лунного денежного календаря на феврале 2021 года, вы обезопасите себя от невыгодных сделок

Лунный денежный календарь на февраль 2021 расскажет наверняка, когда стоит, а когда нет давать деньги в долг, пересчитывать свои накопления, делать серьезные покупки и откладывать сбережения на "черный день". Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Зимний локдаун закончился и, скорее всего, в феврале нас ждут не самые обдуманные траты: шопинг, по которому все соскучились, походы в рестораны и другие публичные места. Все спешат отвести душу, пока власть не успела ввести новые ограничения. Чтобы деньги приумножались, кошелек "не худел", а траты оправдывали себя — прислушайтесь к советам лунного денежного календаря на февраль 2021 год.

Прислушиваясь к советам лунного денежного календаря на феврале 2021 года, вы обезопасите себя от невыгодных сделок, ненужных покупок, мошенничества и обмана. Советы астролога на каждый день помогут найти наиболее удачное время для оформления кредита, обмена валюты, крупных покупок.

Можно давать в долг в феврале 2021: 3,7 февраля.

Можно возвращать долги в феврале 2021: с 11, 15, 25 февраля.

Нельзя давать долг в феврале 2021: 13, 18, 19,23 февраля.

Когда пересчитывать деньги в феврале 2021: 3, 9,21 февраля.

Можно брать кредиты и деньги в долг в феврале 2021: 5, 20 февраля.

Нельзя отдавать долги в феврале 2021: 23 февраля.

Купите кошелек в феврале 2021: 6,9,11,13 февраля.

Нельзя брать в долг в феврале 2021: 4,6,10,13,17,23 февраля.



Покупайте подарки в феврале 2021: 1, 8,19,25 февраля.

Давайте разберемся детальнее в лунном денежном календаре на февраль 2021.

1 февраля 2021 года (21 лунный день c 21:49, убывающая Луна в знаке Весы.)

Вкладывайте, инвестируйте, платите по счетам, покупайте подарки и обновки.

2 февраля 2021 года (22 лунный день c 23:16, убывающая Луна в знаке Весы.)

Если тратить — то по минимуму, если одалживать или брать в долг — то только небольшие суммы.

3 февраля 2021 года (продолжается 22 лунный день, убывающая Луна в знаке Скорпион.)

Можно давать в долг, проводить любые обряды для увеличения денежного потока.

4 февраля 2021 года (23 лунный день c 00:44, убывающая Луна в знаке Скорпион.)

В этот день нельзя брать кредит и в долг даже минимальную сумму.

5 февраля 2021 года (24 лунный день с 02:14, убывающая Луна в знаке Стрелец.)

Хорошо покупать билеты или бронировать путевки, они будут выгодные.

6 февраля 2021 года (25 лунный день c 03:43, убывающая Луна в знаке Стрелец.)

Крупные траты сегодня не принесут ни радости, ни пользы, скорее наоборот.

7 февраля 2021 года (26 лунный день c 05:09, убывающая Луна в знаке Козерог.)

День подходит для любых финансовых операций, но все же трижды подумайте, прежде чем потратить хотя бы копейку.

8 февраля 2021 года (27 лунный день c 06:25, убывающая Луна в знаке Козерог.)

Можете смело просить премию или обсуждать свое повышение с боссом.

9 февраля 2021 года (28 лунный день c 07:24, убывающая Луна в знаке Козерог.)

В этот день сила мысли и сила слова невероятна велика.

10 февраля 2021 года (29 лунный день c 08:06, убывающая Луна в знаке Водолей.)

Проведите ритуал для сохранения и приумножения богатства.

11 февраля 2021 года (1 лунный день c 22:08, новолуние в знаке Водолей.)

Постарайтесь отдать долги, хотя бы часть.

12 февраля 2021 года (2 лунный день c 08:54, растущая Луна в знаке Рыбы.)

Очень важно в этот день ни с кем не ругаться и не конфликтовать, а иначе негативная энергия скажется на вашем кошельке.

13 февраля 2021 года (3 лунный день c 09:09, растущая Луна знаке Рыбы.)

Не давайте и не берите в долг ни под каким предлогом!

14 февраля 2021 года (4 лунный день c 09:21, растущая Луна в знаке Овен.)

Хорошо копить деньги, открывать вклады, а также инвестировать — лучше всего в себя.

денежный календарь февраль 2021

15 февраля 2020 года (5 лунный день c 09:31, растущая Луна в знаке Овен.)

Будьте аккуратны с покупками, особенно в Интернете: есть риск нарваться на подделку или испорченный товар.

16 февраля 2021 года (6 лунный день c 09:41, растущая Луна в знаке Овен.)

На улице старайтесь вообще не говорить с теми, кого не знаете: можно легко подцепить порчу, а то и стать жертвой вора.

17 февраля 2021 года (7 лунный день c 09:52, растущая Луна в знаке Телец.)

День идеален для того, чтобы поворожить на прибыль, причем не только себе, но и близким.

18 февраля 2021 года (8 лунный день c 10:04, растущая Луна в знаке Телец.)

Удача вам улыбнется, если вы будете просчитывать свои действия на три шага вперед.

19 февраля 2021 года (9 лунный день c 10:18, растущая Луна в знаке Близнецы.)

Не давайте никому в долг, даже самым близким: есть риск, что свои деньги вы больше не увидите.

20 февраля 2021 года (10 лунный день c 10:37, растущая Луна в знаке Близнецы.)

Сегодня эффективны ритуалы на поиск работы, на повышение, на удачу и на желание.

21 февраля 2021 года (11 лунный день c 11:04, растущая Луна в знаке Близнецы.)

День подходит для ритуалов на привлечение дополнительной прибыли.

22 февраля 2021 года (12 лунный день c 11:41, растущая Луна в знаке Рак.)

Крупные траты запрещены, а вот мелочью и обновками себя можно порадовать.

23 февраля 2021 года (13 лунный день c 12:33, растущая Луна в знаке Рак.)

Старайтесь тратить по минимуму, не давайте и не берите в долг.

24 февраля 2021 года (14 лунный день c 13:41, растущая Луна в знаке Лев.)

Сегодня можно наломать немало дров, поэтому тщательно взвешивайте каждое слово и не принимайте решений сгоряча.

25 февраля 2021 года (15 лунный день с 15:01 растущая Луна в знаке Лев.)

Ваша интуиция сегодня будет работать на все сто.

26 февраля 2021 года (16 лунный день c 16:28,в знаке Дева.)

Сделайте шаг навстречу мечте: начните копить, что-то узнавать, в конце концов визуализировать!

27 февраля 2021 года (17 лунный день с 17:58, полнолуние в знаке Дева.)

Не отвечайте на незнакомые номера, не разговаривайте со случайными людьми.

28 февраля 2021 года (18 лунный день c 19:28, убывающая луна в знаке Весы.)

Проведите ритуал для привлечения удачи.

Источник: hochu.ua