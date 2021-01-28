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Названа опасная ошибка при парковке автомобиля

08:00 28.01.2021 Фото: pixabay.com
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Для автомобилей с электрическим усилителем руля стоянка с вывернутыми колесами не запрещена.

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А еще, вывернутые колеса затрудняют работу эвакуаторов

Директор департамента послепродажного обслуживания ГК "АвтоСпецЦентр" Игорь Серебряков в беседе с порталом "АвтоВзгляд" назвал крайне опасную ошибку при парковке автомобиля.
Как объяснил эксперт, для автомобиля вредна длительная стоянка с вывернутыми колесами. Подобная парковка уменьшает ресурс шарниров равных угловых скоростей колес, а у авто с гидроусилителем руля приводит к ускоренному износу этой системы.

У таких машин при парковке с вывернутыми колесами увеличенную нагрузку получат насос усилителя и другие компоненты. Это приводит к их ускоренному износу. Также возможно повреждение масляных патрубков, которые могут потрескаться из-за излишнего натяжения или вовсе лопнуть.

Серебряков отметил, что для автомобилей с электрическим усилителем руля стоянка с вывернутыми колесами не запрещена. Однако в материале портала подчеркивается, что тип рулевого усилителя не влияет на работу шарниров равных угловых скоростей, у которых при длительной парковке с вывернутыми колесами растягиваются и теряют эластичность резинки. Изнашивание резинок, в свою очередь, ведет к более серьезным проблемам с подвеской.

Источник: РИА Новости

гидроусилитель колесо парковка шрус
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