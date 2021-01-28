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Во саду ли в огороде: какие работы запланировать дачнику на сентябрь?

17:20 28.01.2021, Анастасия Чепрукова Фото: pixabay
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Что делать садоводам и огородникам в сентябре?

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В начале сентября подкармливают органическими удобрениями плодовые, ягодные кустарники, многолетние овощные и цветочные растения

Хотя лето еще балует нас своим теплом, осень уже на подходе, а там и до зимы недалеко. Пора распрощаться с летними заботами и начать готовить сад к зиме. Что же делать садоводам и огородникам в сентябре?

В саду

В начале сентября подкармливают органическими удобрениями плодовые, ягодные кустарники, многолетние овощные и цветочные растения.

Не забывайте опрыскивать деревья или кустарники от болезней. В это время неплохо провести санитарную обрезку плодовых деревьев и ягодных кустарников.

В середине месяца позаботьтесь об очистке и ремонте стволов. А в 20-х числах сентября благоприятно проводить посадку и пересадку садовых культур.

В огороде

В первую декаду производится осенняя перекопка земли и очистка почвы от растительных остатков. В это же время убирается урожай для длительного хранения.

Сентябрь - оптимальное время для посадки многих многолетних растений, так как погодные условия осени способствуют лучшей приживаемости. Вот как, к примеру, правильно посадить малину. Для нее подходит любая окультуренная почва, но предпочтительнее влагоемкая, богатая гумусом и чистая от сорняков. Выкопайте траншею глубиной 30-40 см и шириной 60 см. Вынутую землю поделите на два слоя: верхний - плодородный и нижний - глинистый. В верхний на 1 м траншеи добавьте до двух ведер органики, 300-400 г суперфосфата, 800 г золы, 70-140 г извести (на кислых и торфянистых почвах).

Пришла пора выкопки шнитт-лука, батуна. Не забудьте про посадку чеснока, лука-севка под зиму. В конце сентября пересаживают сельдерей и петрушку в емкости для выращивания на окне.

В цветнике

Пора сажать луковичные. Первыми в начале сентября высаживают мелколуковичные, затем наступит время нарциссов, в конце сентября дело дойдет до тюльпанов. Для луковичных жизненно важен хороший дренаж. Перед посадкой в почву внесите комплексные удобрения. На дно посадочной ямки подсыпьте золу и речной песок. Навоз не используйте.

К концу сентября из-за заморозков большинство растений потеряют декоративность. Начинайте подготовку цветников к зиме. Многолетники обрежьте под корень, почву напоследок прополите. В сентябре полезно окучивать георгины.

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