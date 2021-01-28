Как обнаружить антибиотики и добавки в молоке самостоятельно

Например, оставьте молоко в ёмкости с неплотно закрытой крышкой на сутки в тёплом месте. Качественный продукт начнёт сквашиваться и внешне напоминать желе.

В составе молока из магазина может содержаться множество добавок и вредных примесей

Береги свое здоровье!

Всегда ли мы уверены в качестве продуктов, которые покупаем? В составе молока из магазина может содержаться множество добавок и вредных примесей. Чтобы знать точно, что молоко качественное, специалисты рекомендуют воспользоваться следующими способами проверки продукта в домашних условиях.

С помощью уксуса

Необходимо взять 10 мл молока и добавить 10 мл уксуса 9%. Смесь должна свернуться (уксус кислая среда), если не свернулась - это повод задуматься и выбрать другое молоко.

С помощью 96%-го спирта

Возьмите 10 мл молока и добавьте 10 мл спирта 96%.

Смесь должна свернуться ( животный белок свернётся в спирте!), если молоко не свернулось, то это говорит о том, что в нем содержатся вредные добавки.

При помощи йода

Необходимо налить в стакан немного молока. Капнуть йод. Если жидкость приобрела синий оттенок, то это означает, что в составе молока находится крахмал. Если же образовались круги желтоватого оттенка, то это говорит о том, что молоко качественное и добавок в нем нет.

Для того чтобы молоко хранилось дольше, в него добавляют антибиотики. Чтобы проверить их наличие в продукте, эксперты рекомендуют простой способ

С помощью тепла

Оставьте молоко в ёмкости с неплотно закрытой крышкой на сутки в тёплом месте. Качественный продукт начнёт сквашиваться и внешне напоминать желе. А вот молоко с антибиотиками в составе никак не изменится. Все потому, что антибиотики имеют свойство замедлять рост молочнокислых бактерий, содержащихся в натуральном продукте.

Источник: clutch.ua