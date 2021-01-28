Молитва о сыне в армии: как правильно и кому молиться

Отец, как и мать, может прибегнуть к Божественной помощи. Это усилит молитвенный посыл. Совместный семейный поход в церковь или домашнее моление о сыне укрепит духовные связи и сбережет солдата.

Обращенная к Богу просьба о покровительстве ребенку способна сильно помочь

Армейская служба – это важный и серьезный этап в жизни мужчины. Когда юноша отправляется в военную часть, семья и близкие серьезно переживают за него. Лучший способ помочь молодому воину и успокоить самого себя – молиться за солдата. Особенно полезно это для матерей. Бог даст силы пережить разлуку с ребенком и защитит его от опасностей. Материнские молитвы о сыне в армии считаются очень сильными.

Сила православных материнских и родительских молитв

Известная пословица гласит: «Материнская молитва поднимает со дна морского». И правда, обращенная к Богу просьба о покровительстве ребенку способна сильно помочь чаду. И тому есть множество подтверждений, неоднократно замеченных. Поэтому в православии считается, что молитва – это святая обязанность матери.

Когда сын уходит в армию, родителей беспокоит множество тревог. Страхи о здоровье ребенка, адаптации в условиях сурового мужского коллектива и прочих возможных опасностях сопровождают разлуку с теперешним солдатом. Такое количество переживаний притягивает возможности их исполнения. Поэтому лучший способ успокоить страхи и укрепить дух ребенка, дать ему защиту на расстоянии – это молитва о военнослужащем.

Отец, как и мать, может прибегнуть к Божественной помощи. Это усилит молитвенный посыл. Совместный семейный поход в церковь или домашнее моление о сыне укрепит духовные связи и сбережет солдата.

К каким святым обращаться за помощью и благословением

В первую очередь, обращаться с молитвой о сыне нужно к Господу Богу. Бог Отец – родитель всех людей, заступник, опора и помощь. Бог дал людям своего сына Иисуса во искупление грехов, так велика его любовь к людям. На самом деле, любая молитва любому святому – просьба к Богу через посредничество небесного покровителя.

Святой Угодник Николай Мирликийский является покровителем всех людей, находящихся в путешествии, в плавании, оберегает ратников и служивых людей. На Руси Николая Чудотворца всегда почитали особо. Имя святого угодника в народе упоминается очень часто. Если ребенок носит это имя или родился в памятные даты святого, то может рассчитывать на особое покровительство Николая Чудотворца.

Большой силой будет обладать молитва о ребенке к Богородице. Матерь Божья защищает Россию своим небесным покровом. Во времена тяжелых войн русские всегда обращались за помощью к Деве Марии. Икону Богородицы раньше всегда помещали в Кремле или на защитных укреплениях городов. Поэтому нужно обязательно молиться о служащем сыне Богоматери, и она убережет чадо от опасностей в армии. Пречистая Владычица внемлет искренним материнским молитвам и всегда поможет православным христианам.

Святой Архистратиг Михаил, глава воинства Божьего, оказывает особое покровительство людям, защищающим Родину. Архангел Михаил – грозный и великий заступник человечества. Молитва, обращенная к Архистратигу, обладает огромной силой. Если сын носит распространенное в России имя Михаил, то обязательно молиться архангелу, дабы снискать небесную защиту и опеку для чада.

Иоанн Воин покровительствует служивым людям. Этот святой жил во времена Римской империи и, будучи солдатом, сам испытал все тяготы военной доли. Иоанн Воин прославился своим милосердием и добросердечием, помощью слабым и обездоленным людям. Материнская молитва святому поможет защитить сына от бед и невзгод.

Еще одна святая, способная узреть материнскую тревогу о ребенке и утешить ее, – Матрона Московская. Старица жила в XX веке, была свидетельницей воин и разрушений родной страны. Во время своей жизни и после смерти святая творила множество чудес. Искренняя молитва за солдата, обращенная к Матронушке, не останется без ответа.

Святой Александр Невский – прославленный полководец, защитник Русского государства и народа. Благоверный князь покровительствует солдатам, ведь сам был великим воином. Александр Невский внушит военнослужащему силу и храбрость, а родителей утешит.

Как правильно молиться за сына в армии

Родительская молитва будет обладать большей силой, если соблюдать некоторые правила. Для того чтобы получить Небесную помощь, необходимо проявить веру, терпение и любовь. Слова и действия пусты без искренних чувств. И праведный христианин должен взращивать в сердце своем благие чувства, связывающие его с Богом. При таком настрое Небеса слышат молитвы людей и даруют помощь просящим.

Когда ребенок покидает родительский дом и отправляется в дальний путь, самое главное для него – получить родительское благословение и заручиться помощью Божьей. Поэтому, если сын отправляется в армию, то полезно отвести его в храм. По возможности, желательно, чтобы будущий солдат исповедался, причастился. В храме можно приобрести для ребенка нательный крест, если такового не сохранилось со времен крещения. Также можно снабдить военнослужащего поясом с 90 псалмом «Живый в помощи Вышняго».

Чтобы утешить свое сердце и облегчить армейские будни ребенку, можно молиться каждый день, на протяжении всего срока службы. Делают это как в церкви, так и дома. Если молиться предстоит дома, то необходимо создать правильную атмосферу и настроиться на нужный лад. Это нужно для того, чтобы сам молящийся смог сосредоточиться на процессе.

Важной частью христианского культа являются иконы. Образа Бога, Богородицы и святых помогают человеку в молитве, защищают от зла, оберегают дом и его обитателей. В том числе членов семьи, находящихся вдали от родного очага. Поэтому, если сын в армии, а в доме нет икон, то следует приобрести образ святого, к которому будут обращены просьбы о помощи ребенку.

Перед молитвой полезно зажигать перед образами лампаду или свечи. Огонь очищает, дает тепло и свет. Можно окуривать помещение ладаном, чтобы изгнать нечистых духов, искушающих христианина во время молитвы. Очень полезно поставить рядом с иконами свежие цветы в вазе. Благолепие и чистота внушат обеспокоенной матери духовную силу.

Молиться о сыне можно ежедневно, в удобное время. Лучше делать это в одиночестве, но если кто-то из членов семьи присоединится, то это пойдет на пользу ребенку, находящемуся на службе в армии. В доме должно быть тихо, чтобы ничто не отвлекало внимание. Некоторые советуют читать молитвы очень тихим голосом. Это помогает сосредоточиться, вслушаться в слова, обращенные к Богу. Иногда рекомендуется предварительно выучить молитву наизусть, но, на самом деле, это не обязательно. Все и так со временем запомнится, если молиться регулярно.

Самое главное в молитвах матери – это искренность, смирение и вера. Неисповедимы пути Господни. Но на любой дороге следует блюсти себя в добродетели и любви к миру. Поэтому, даже расставаясь с любимым сыном, мать должна помнить о своем высоком родительском долге и о силе своей веры. С усердием и любовью просите у Бога помощи для ребенка. Важно молиться о душе солдата. Ведь именно через душу Господь наставляет человека на верные пути, чтобы привести к спасению.

Полные тексты сильных православных молитв за сына в армии

Молитва облегчает страдания, смягчает сердце. Чтобы она принесла пользу, обращайтесь к Богу как можно чаще. Существует множество разных молитв родителей о солдатах, наиболее сильные собраны в этом разделе.

Господу Богу

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матери услыши мя, недостойную рабу [или раба] (имя). Господи, в милостивой власти Твоей чада мои [или чадо мое], рабы Твои (имена), помилуй и спаси их, Имени Твоего ради. Господи, прости им все согрешения вольные и невольные, совершенные ими пред Тобою. Господи, настави их на истинный путь Твоих заповедей, и разум просвети светом Христовым во спасение души и исцеление тела. Господи, благослови их службу в армии, на суше, воздухе и в море, в пути, летании и плавании и на каждом месте Твоего владычества. Господи, сохрани их силою Честного и Животворящего Креста Твоего под кровом Твоим святым от летящей пули, стрелы, меча, огня, от смертоносной раны, водного потопления и напрасной смерти. Господи, огради их от всяких видимых и невидимых врагов, от всякой беды, зол, несчастий, предательства и плена. Господи, исцели их от всякой болезни и раны, от всякия скверны и облегчи их душевные страдания. Господи, даруй им благодать Духа Твоего Святаго на многие годы жизни, здравия и целомудрия во всяком благочестии и любви в мире и единодушии с окружающими их начальствующими, ближними и дальними людьми. Господи, умножь и укрепи им умственные способности и телесные силы, здравы и благополучно возврати их в родительский дом. Всеблагий Господи, даруй мне, недостойной и грешной рабе Твоей (имя), родительское благословение на чад моих (имена) в настоящее время утра, дня, ночи, ибо Царствие Твое вечно, всесильно и всемогущественно. Аминь.

Николаю Чудотворцу

Молитва первая

Чудотворец Николай, Защитник и Спаситель. Помоги сыну моему отслужить исправно и невредимым вернуться назад. Да будет воля твоя. Аминь.

Молитва вторая

Чудотворец Святой Николай, Божий Угодник. Обращаюсь я к тебе с материнской мольбой о том, чтобы ты помог моему сыну успешно преодолеть все тяготы армейские и в скором времени вернуться в добром здравии домой. Прошу тебя в тяжелые минуты избавить моего сына от уныния, а мне помоги избавиться от излишнего волнения. Аминь.

Пресвятой Богородице

О многострадальная Мати Божия, Превысшая всех дщерей земли, по чистоте Своей и по множеству страданий, Тобою на земли перенесенных, приими многоболезненныя воздыхания наша и сохрани нас под кровом Твоея милости.Иного бо прибежища и теплаго предстательства разве Тебе не вемы, но, яко дерзновение имущая ко Иже из Тебе рожденному, помози и спаси ны молитвами Своими, да непреткновенно достигнем Царствия Небеснаго, идеже со всеми святыми будем воспевать в Троице единому Богу ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва Богородице о детях

О Пресвятая Владычице Дево Богородице, спаси и сохрани под кровом Твоим моих чад (имена), всех отроков, отроковиц и младенцев, крещеных и безымянных и во чреве матери носимых. Укрой их ризою Твоего материнства, соблюди их в страхе Божием и в послушании родителям, умоли Господа моего и Сына Твоего, да дарует им полезное ко спасению их. Вручаю их Материнскому смотрению Твоему, яко Ты еси Божественный Покров рабам Твоим. Матерь Божия, введи меня во образ Твоего небеснаго материнства. Уврачуй душевные и телесные раны чад моих (имена), моими грехами нанесенные. Вручаю дитя мое всецело Господу моему Иисусу Христу и Твоему, Пречистая, небесному покровительству. Аминь.

Архангелу Михаилу

О Господи Боже Великий, Царю Безначальный, пошли, Господи Архангела Твоего Михаила на помощь рабу твоему (имя) изъяти мя от враг моих видимых и невидимых! О Господень Архангел Михаиле, излей миро влагостыни на раба своего (имя). О Господень Михаиле Архангеле, демонов сокрушителю! Запрети всем врагам, Борющимся со мною, сотвори их яко овцы и сокруши их, яко прах пред лицем ветра. О Господень великий Михаиле Архангеле, шестикрылатый первый княже и воеводе невесных сил, Херувим и Серафим! О Господень угодный Михаиле Архангеле! Буди ми помощь во всем: в обидах, в скорбях, в печалех, в пустынях, на распутиях, на реках и на морях тихое пристанище! Избави, Михаиле Архангеле, от всякия прелести диавольския, егда услышиши мя, грешнаго раба своего (имя), молящегося тебе и призывающего имя твое святое, ускори на помощь мою, и услыши молитву мою, о Великий Архангеле Михаиле! Поведи вся противящиеся мне силою честнаго животворящего креста Господня, молитвами Пресвятые Богородицы и Святых Апостол, и Святаго Николая Чудотворца, Святаго Андрея Юродивого и Святаго Пророка Божия Илии, и Святых великомученик Никиты и Евстафия, Преподобных Отец всех святителей и мученик и всех святых небесных сил. Аминь

Иоанну Воину

О, мучениче Христо́в, Иоа́нне во́ине! Хра́брый еси́ во бра́нех, и враго́м прогони́тель, и оби́димым засту́пник, всем правосла́вным христиа́ном. О, вели́кий засту́пниче и уго́дниче Христо́в, Иоа́нне вои́нственниче! Поми́луй нас, гре́шных и недосто́йных, и заступи́ в беда́х и в ско́рбех, и в печа́лех и во вся́кой злой напа́сти, и от вся́каго зла́го и оби́дящаго челове́ка, тебе́ бо дана́ бысть такова́я благода́ть от Бо́га, е́же моли́тися за ны, гре́шныя, в беда́х и напа́стех зле стра́ждущия. Изба́ви у́бо нас от оби́дящих и ненави́дящих, бу́ди нам побо́рник кре́пок на вся ви́димыя и неви́димыя враги́ на́ша. О, вели́кий побо́рниче, Иоа́нне во́ине! Не забу́ди нас, всегда́ моля́щихся тебе́, прося́щих по́мощи и неоску́дныя ми́лости твоея́, и сподо́би нас, гре́шных и недосто́йных, получи́ти от Бо́га неизрече́нная блага́я, я́же угото́ва лю́бящим Его́. Я́ко подоба́ет Ему́ вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святой Матроне

Дорогой Господь Бог, я прихожу к Тебе во имя Сына Твоего Иисуса Христа, и прошу Тебя за сына своего (имя). Излечи его раны, помажь Своим драгоценным елеем, и дай в сердце сына моего (имя) Твой Божественный мир и Твою любовь, чтобы сердце его не ожесточилось, храни его в своей руке и веди по жизненным дорогам, уча и наставляя, как вести себя в сложных ситуациях, дай Твою Божественную мудрость и наполни сердце любовью к погибающему миру, храни от всякой губительной язвы, помажь его Своей драгоценной кровью. Я верю всем сердцем, что Ты всегда рядом и помогаешь преодолеть трудности. Благодарю, Отче, за Твою любовь и милость. Аминь.

Александру Невскому

Ско́рый помо́щниче всех усе́рдно к тебе́ прибега́ющих и те́плый наш пред Го́сподем предста́телю, святы́й благове́рный кня́же Алекса́ндре! При́зри ми́лостивно на ны, недосто́йныя, мно́гими беззако́нии непотре́бны себе́ сотво́ршия, к ра́це моще́й твои́х (или: ико́не твое́й) ны́не притека́ющия и из глубины́ се́рдца к тебе́ взыва́ющия: ты в житии́ свое́м ревни́тель и защи́тник Правосла́вныя ве́ры был еси́, и нас в ней те́плыми твои́ми моли́твами непоколеби́мы утверди́. Ты вели́кое возло́женное на тя служе́ние тща́тельно проходи́л еси́, и нас твое́ю по́мощию пребыва́ти коего́ждо, в не́йже призва́н есть, наста́ви. Ты, победи́в полки́ супоста́тов, от преде́лов Росси́йских отгна́л еси́, и на нас ополча́ющихся всех ви́димых и неви́димых враго́в низложи́. Ты, оста́вив тле́нный вене́ц ца́рства земна́го, избра́л еси́ безмо́лвное житие́, и ны́не пра́ведно венце́м нетле́нным уве́нчанный, на Небесе́х ца́рствуеши, исхода́тайствуй и нам, смире́нно мо́лим тя, житие́ ти́хое и безмяте́жное и к Ве́чному Ца́рствию ше́ствие неукло́нное твои́м предста́тельством устро́й нам. Предстоя́ же со все́ми святы́ми Престо́лу Бо́жию, моли́ся о всех правосла́вных христиа́нах, да сохрани́т их Госпо́дь Бог Свое́ю благода́тию в ми́ре, здра́вии, долгоде́нствии и вся́ком благополу́чии в до́лжайшая ле́та, да и при́сно сла́вим и благослови́м Бо́га, в Тро́ице Святе́й сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Источник: pravoslavy