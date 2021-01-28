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Вырастили фиолетовую пшеницу для профилактики Альцгеймера в Сибири

08:30 28.01.2021 Фото: pixabay.com
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У животных на антоциановой диете улучшились рабочая пространственная память, некоторые биохимические процессы в мозге (активировались процессы восстановления нейронов).

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В Сибири вырастили фиолетовую пшеницу для профилактики Альцгеймера

Фиолетовозерная пшеница может снизить риски заболеваний Альцгеймера и Паркинсона. К такому выводу пришли ученые Федерального исследовательского центра "Институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН" (ИЦиГ).
Сибирские биологи совместно с коллегами из Всероссийского института растениеводства имени Н.И. Вавилова РАН не первый год работают над созданием сортов зерновых культур с повышенным содержанием антоцианов (водорастворимые растительные пигменты). Такие вещества содержатся в не так давно выведенной фиолетовой пшенице.

По словам старшего научного сотрудника ИЦиГ Олеси Шоевой, исследования показывают, что антоцианы обладают широкой биологической активностью, полезной для здоровья человека.

- Зерно с антоцианами сегодня является очень привлекательным сырьем для создания функциональных продуктов питания, - говорит ученый.

Как рассказали в пресс-службе института, для исследований были взяты мыши, страдающие болезнями Альцгеймера и Паркинсона. Животных поделили на две группы - одних кормили зерном обычной пшеницы, других - с повышенным содержанием антоциана. Была еще третья группа - контрольная, состоящая из обычных мышей, получавших стандартный комбикорм.

Как отмечает Олеся Шоева, зерновая диета в обеих группах привела к некоторому снижению веса и положительному влиянию на баланс холестерина в организме.

- Но нас больше интересовало влияние на когнитивные способности, и вот тут преимущества антоциановой пшеницы оказались очевидны, - подчеркивает Шоева.

Так, у животных на антоциановой диете улучшились рабочая пространственная память, некоторые биохимические процессы в мозге (активировались процессы восстановления нейронов).

Все это, по мнению ученых, позволяет утверждать, что богатая антоцианами пшеница является многообещающим источником функционального питания, которое способствует предупреждению и снижению риска развития хронических заболеваний человека.

Источник: РГ

альцгеймер слабоумие фиолетовозерная пшеница
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