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Создали спрей Genoxyn для уничтожения коронавируса за минуту ученые

08:45 28.01.2021 Фото: pixabay.com
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Они утверждают, что спрей показывает высокую эффективность не только против СОVID-19, но и против различных бактерий и грибков.

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Турецкие ученые разработали спрей, убивающий коронавирус за минуту
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Сотрудники кафедры микробиологии Университета "Улудаг" в турецкой Бурсе разработали назальный спрей, который, как они утверждают, способен всего за минуту уничтожить коронавирус, сообщает газета Daily Sabah.

Cпрей Genoxyn, которое полностью убивает вирус, было разработан профессором Шехиме Гюльсюн Темель и докторами Ахметом Юмитом Сабанджи и Гюнейтом Озакином.
По словам Сабанджи, исследования начались еще до пандемии коронавируса. "Мы показали, что препарат обладает антибактериальной активностью, а после начала пандемии задумались о том, можем ли мы способствовать борьбе с COVID-19. Наши исследования показали, что спрей убивает вирус на тканях рта и носа, что препятствует его распространению и уменьшает его количество", — пояснил Сабанджи.

Темель отметила, что спрей уничтожает коронавирус в течение минуты, не повреждая эпителиальные клетки на слизистых оболочках. "Более того, мы показали, что он оказывает лечебное действие на эти клетки. Следовательно, его можно безопасно использовать", — сказала она.
После того как препарат был усовершенствован с помощью нанотехнологий, его эффект стал более стабильным и он начал оказывать долгосрочное воздействие на определенные молекулы, сообщают ученые. Они утверждают, что спрей показывает высокую эффективность не только против СОVID-19, но и против различных бактерий и грибков.

COVID-19 коронавирус пандемия спрей
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