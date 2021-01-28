Кто достроит "дом-болото" № 57/1 по ул. К. Маркса в Бердске для 121 обманутого дольщика, ответил вице-мэр Владимир Захаров

Директора «Стройинвестпроекта», похитившего более 140 млн рублей дольщиков, будут судить



Проблему обманутых дольщиков обсудили депутаты на комитете по промышленности 26 января в Бердске.

По словам начальника управления градостроительства Дмитрия Есикова, в городе только один объект с обманутыми дольщиками. Он расположен по ул. К.Маркса, 57/1. Второй объект находился по ул. Ленина, 124 — там работу возобновили. Администрация старается помогать, чтобы дом был достроен, отметил Дмитрий Сергеевич.

- Поработали с КБУ, глава вмешивался, мы вмешивались, поэтому надеемся на положительный результат, - добавил вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

Дмитрий Есиков назвал объект по ул. К.Маркса, 57/1, «болотом», там 121 обманутый дольщик.

В настоящее время конкурсный управляющий проводит переговоры с крупными застройщиками, обращался в «Стройрегионсервис», в новосибирские компании. Ищет инвесторов, тех, кто готов взяться за земельный участок рядом, который объекту принадлежит, и достроить этот дом, пояснил Дмитрий Есиков.

- Есть постановление правительства, которое помогает официальным застройщикам, которые берутся за недострой. Там есть компенсация по оплате за подключение и по оплате лифтов. Единым земельным участком можно воспользоваться и строить. Мы сейчас ведем переговоры с застройщиками. Второй вариант - это создание ЖСК и достройка. Но у людей уже денег нет — все вложили, - подчеркнул Владимир Захаров.

На земельном участке, который принадлежит недострою, можно построить еще один дом, но чтобы это сделать, нужно согласие 121 дольщика.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 15 января 2021 года в Бердский городской суд поступило уголовное дело в отношении Геннадия Демидова, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ. Геннадий Демидов, как генеральный директор ООО «Стройинвестпроект», обвиняется в совершении двух эпизодов мошенничества.

По первому эпизоду Демидов, являясь генеральным директором ООО «Стройинвестпроект», в период с 2015 по 2018 годы, используя свое служебное положение, умышленно, из корыстных побуждений, посредством заключения с гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями договоров участия в долевом строительстве многоквартирного дома в Бердске, путем обмана и злоупотребления доверием, похитил принадлежащие им денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 140 527 675,61 руб., путем дачи подчиненным ему сотрудникам ООО «Строинвестпроект», не подозревающим о его преступных намерениях, обязательные для исполнения указания по расходованию денежных средств с расчетного счета данной организации не на цели строительства данного объекта, тем самым распорядился ими по своему усмотрению.

Для создания видимости законности своей деятельности по привлечению денежных средств граждан и юридических лиц, и исполнения принятых на себя обязательств, для сокрытия факта хищения им денежных средств участников долевого строительства, распорядился похищенными денежными средствами, возведя указанный дом на 10/81%, потратив на строительство 53 630 404 руб., тогда как сумма привлеченных денежных средств предполагает 33,4% готовности объекта.

По второму эпизоду, по мнению органов предварительного следствия, Геннадий Демидов при строительстве жилого дома в Краснообске похитил денежные средства в сумме 9 469 900 руб., принадлежащие потерпевшему, распорядился ими по своему усмотрению, причинив последнему особо крупный ущерб.