Прогноз погоды в Бердске на 28 января. Заметет или подморозит?

Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Метеорологическая обстановка: Облачно, местами небольшой снег, по востоку местами умеренный снег. В отдельных районах метели. На дорогах заносы, местами гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха: ночью -4, -9°С, местами до -14°С, днём -2, -7°С.

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