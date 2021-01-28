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Нужно ли разрешение на пневматическое оружие

04:00 28.01.2021 Фото: pxhere.com
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Чтобы получить разрешение на пневматическое оружие, дульная энергия которого превышает 7,5 Дж, нужно сначала оборудовать место для его хранения и купить сейф.

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Купить пневматический пистолет до 7,5 Дж могут совершеннолетние лица с 18 лет

В соответствии со статьей 13 закона «Об оружии», пневматическое оружие разграничивают по силе дульной энергии и диаметру калибра. Если дульная энергия не превышает 7,5 Дж., а диаметр калибра не более 4,5 мм, то такое пневматическое оружие можно приобрести, хранить и носить без разрешения. Если эти параметры выше, нужно будет получать лицензию.

Не регулируется законом «Об оружии» и поэтому не требует разрешения пневматическое оружие с энергией до 3 Дж. Его приравнивают к игрушкам, покупать, носить и хранить такое пневматическое оружие можно без каких-либо разрешений.

Купить пневматический пистолет до 7,5 Дж могут совершеннолетние лица с 18 лет. Хранить его можно как угодно, закон не требует особых условий. При этом по закону его нельзя носить в заряженном или снаряженном состоянии в населенных пунктах, то есть использовать его можно только в специальных помещениях или на территориях, для этого приспособленных. Наказание за нарушение закона — штраф от пятисот до двух тысяч рублей либо запрет на хранение и ношение оружия от 6 месяцев до года.

На сколько лет выдают разрешение и как его получить?

При регистрации пневматического оружия разрешение на его хранение и ношение выдают сроком на пять лет (ст.13 закона «Об оружии»).

Чтобы получить разрешение на пневматическое оружие, дульная энергия которого превышает 7,5 Дж, нужно сначала оборудовать место для его хранения и купить сейф. После этого нужно подать заявление на получение разрешения. Его выдают в лицензионно-разрешительном отделе (ЛРО). После проверки участковым условий хранения оружия и проверки ваших знаний о безопасном хранении и использовании пневматического оружия сотрудники ЛРО выдадут вам разрешительные документы.

Источник: aif.ru

закон пневматическое оружие разрешение ЛРО
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