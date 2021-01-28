Разбилось зеркало. Что делать?

Если разбилось зеркало, нужно выполнить несложный обряд по его утилизации и прочесть заговор

Если разбилось зеркало, нужно выполнить несложный обряд по его утилизации и прочесть заговор. Это поможет предотвратить неприятности, которые предвещает происшествие.

Зеркало является одним из самых древних мистических предметов. Первым, кто попытался объяснить его необычные свойства, был еще Парацельс, швейцарский алхимик, считавший зеркала туннелем между нашим материальным миром и энергией потустороннего.

Он говорил, что тонкая энергетика посредством зеркал проникает в наш мир, вызывая в человеке сильные психические расстройства, сопровождающиеся видениями и галлюцинациями.

И сейчас, в век нанотехнологий и стремительного научного прогресса, зеркало не утратило для нас своей загадочной таинственности.

Разбить зеркало случайно: к чему?

Многовековой человеческий опыт доказал, что даже маленькое зеркальце, разбитое случайно, может стать началом череды проблем. Зеркала пропитываются энергетикой, как положительной, так и отрицательной.

ВАЖНО: Категорически запрещается смотреться в разбитые зеркала, так как они способны «высасывать» из человека жизненные силы.

Существует еще несколько негативных последствий расколовшейся амальгамы:

семью, в которой раскололось зеркало, следующие семь лет будут преследовать беды, болезни и несчастья, возможен даже летальный исход для одного из ее членов

во время нарушения целостности раритетного зеркала, может произойти выход в наш мир каких-либо сущностей, не имеющих материальной оболочки, но сильно отрицательно настроенных по отношению к человеку

Разбить зеркало - к болезням и бедам

Однако существуют и положительные поверья о разбитых зеркалах:

в процессе разбивания происходит высвобождение, рассеивание и последующее исчезновение всего негатива, накопившегося в зеркале за время его жизни

нечетное количество осколков разбившегося зеркала предупреждает о скорой свадьбе

если в зеркало неоднократно и подолгу смотрел больной, оно сохранит его страдания и переживания. Такое зеркало следует уничтожить, а в новое нужно смотреться с улыбкой и надеждой, тогда болезнь начнет отступать, и со временем наступит выздоровление

Можно ли смотреть в разбитое зеркало

Многие помнят с детства примету: посмотреть в треснувшее зеркало – лишить себя счастья на целых 7 лет. По мнению эзотериков, когда человек смотрит на свое отражение в осколках, он теряет свою жизненную энергию. Вся человеческая сила в этот момент рассыпается на части. Возможно ухудшение состояния здоровья, начало черной полосы, череда нескончаемых неприятностей. Это поверье касается также осколков от разбитых стаканов и бокалов.

По одной из примет, когда зеркало треснуло само, из него может выйти годами копившаяся энергия. Она, вероятнее всего, будет негативной. Часть ее способна вселиться в смотрящего в него или в его родных. Это приведет к резкому упаду сил, проблемам в личной жизни и на работе. Через осколки в дом может войти нечистая сила, неупокоенные души. Подобное «соседство» принесет только неудачи и болезни.

Также треснувшее зеркало способно разрушить зазеркального двойника смотрящего в него. Согласно этому суеверию, раненый двойник принесет страшные последствия в виде ДТП, потери работы, расставания с любимым или даже смерти.

Девушка смотрит в треснутое зеркало

Однако, положительные приметы, касающиеся этого мистического предмета, все же встречаются, хотя и достаточно редко.

Посмотрев в нечетное количество осколков, можно удачно выйти замуж.

В давние времена некоторые маги заставляли тяжело больных людей смотреться в треснувшее зеркало. С осколками у человека уходила и его болезнь.

Что делать, если разбилось зеркало дома, в квартире, ванной?

Если в жилище (доме или квартире) случилась такая неприятность, то ни в коем случае нельзя паниковать и приходить в отчаяние, а нужно следовать мудрому совету Далай-ламы: «Если проблема решается — не стоит волноваться, если она не решается – волноваться бесполезно!»

Очень многих страх перед разбившимся зеркалом сначала парализует, а потом заставляет делать необдуманные поступки. Однако существует вполне определенный алгоритм действий для смягчения негативных последствий разбившегося зеркала:

Осторожно накрыть осколки любой темной вещью таким образом, чтобы в них не попало отражение лица



Осколки собирать в перчатках или через полотенце. Если делать это голыми руками, можно не только порезаться, но и притянуть к себе всю плохую энергетику разбившегося зеркала.Мельчайшие осколки и пыль можно затем удалить мокрой тряпкой, от которой нужно тут же избавитьсяЧтобы наверняка избавиться от плохой энергетики испорченного зеркала,можно большие осколки промыть водой из под крана – действие несложное, но очень эффективноеДалее нужно правильно избавиться непосредственно от осколков.

Некоторые считают, что достаточно просто завернуть осколки в непрозрачную ткань и выбросить. Но это не совсем правильно.

Разбилось зеркало в ванной

Эзотерики предлагают предпринять следующие шаги:

хорошо упаковать и выбросить в реку, но как можно глубже, так как могут пострадать отдыхающие на водоеме люди



закопать в землю отражением вниз там, где никогда не планируете бывать

ВАЖНО: Если осколки удалялись при помощи веника, его следует обязательно вынести за пределы дома (даже многоквартирного) на улицу, три раза подбросить. Подбрасываемый вверх веник должен обязательно коснуться земли

Очень важно процесс утилизации осколков сопровождать несложными заговорами, действие которых проверено веками. Так перед сбором осколков нужно прочитать «Отче наш» и «Молитву Пресвятой Богородице», подкрепляя действие слов окроплением святой водой.

Во время выбрасывания остатков зеркала нужно девять раз шепотом повторить «Пусть зеркало разбилось, горе меня (имя) не коснется, несчастье меня (имя) обойдет. Аминь».

ВАЖНО: Независимо от того, как и почему разбилось зеркало, нужно обязательно вслух поблагодарить его за предупреждение.

Святая вода и молитва спасут от беды, если разбилось зеркало

Как поступить с разбитым зеркалом

Разбив зеркало, следует успокоиться и незамедлительно приступить к ликвидации осколков, убрав подальше от места происшествия детей и домашних питомцев. Главное — не расстраиваться и выполнить следующие действия с верой в лучшее:

Осторожно убрать осколки при помощи веника и совка, протереть влажной тряпкой пол, после чего отправить ее в пакет к осколкам. Предварительно кусочки стекла заматывают в плотную непрозрачную ткань, сбрызнув святой водой или посыпав солью.

Оставшиеся части изделия — раму, крепежи и другие детали — также нужно засунуть в мусорный пакет. Вынести мусор в одиночку.

Совок промыть под струей воды. Веник следует подбросить на улице три раза так, чтобы он дотронулся до земли.

Что делать, если разбилось зеркало на работе?

Если такое случилось на работе, то можно ждать неприятностей в профессиональной деятельности:

обострение отношений с коллегами

конфликты с начальством

недочеты в работе



увольнение

Однако возможны и приятные сюрпризы: решение проблем, мешающих карьерному или профессиональному росту.

Чтобы обезопасить себя от негативных последствий своей оплошности, нужно действовать приблизительно так, как и дома: накрыть осколки темной тканью и собрать, от мелких избавиться с помощью влажного веника, все вместе сложить в плотный темный пакет и выбросить за пределами здания.

Если зеркало разбилось на работе, нужно вынести осколки за пределы здания

Если разбилось случайно

Если случайно разбить такое зеркало, то для того, чтобы не дать выйти его разрушительной энергии и нейтрализовать ее, нужно тут же поместить осколки под струю воды. Считается, что таким образом смывается все плохое и теряется способность причинить вред окружающим.

Повреждения и трещины на зеркалах

Случается, что иногда на зеркале в самопроизвольной форме начинают появляться трещины. Имеется и ряд примет, которые комментируют этот факт. Считается, что в этот момент зеркало покидает отрицательная энергия, способная нанести серьезные повреждения биополю окружающих людей.

Поэтому, внезапно лопнувшее зеркало необходимо тут же снять и выбросить, повесив на освободившееся место новое.

Что делать, если разбилось маленькое зеркало?

Существует определенная закономерность – чем меньше разбившееся зеркало, тем меньше неприятностей будет у его владельца.

Если это произошло с маленьким зеркалом, вставленным в пудреницу, в набор теней, расческу или помаду, максимально, что может случиться – мелкие бытовые неприятности или небольшие семейные недоразумения и ссоры.

Однако нужно незамедлительно избавиться от испорченного зеркала, заменив его на новое и в будущем быть максимально осторожной с такой хрупкой вещью.

Что делать, если ребенок разбил зеркало?

Каждый раз, когда с нашими детьми случаются неприятности, мы переживаем по поводу последствий принятых нами решений: пользу или вред принесут они нашему чаду. И данный случай – не исключение, так как отразятся или нет плохие приметы разбившегося зеркала на ребенке, полностью зависит от силы веры в них матери.

Поэтому позитивный настрой в данных обстоятельствах – самый верный путь решения проблемы. Нельзя кричать и пугать ребенка, а нужно спокойно, но быстро, подальше увести его от места случившейся неприятности.

ВАЖНО: Если ребенок успеет посмотреться в осколки зеркала, в ближайшие дни он может сделаться нервным и раздражительным.

От последствий детской неосторожности должны избавляться либо мама, либо крестная описанным выше способом и с положительным душевным энергетическим зарядом.

Если ребенок разбил зеркало, нельзя давать ему смотреться в осколки

Что значит примета разбилось зеркало

Разбить зеркало – плохая примета, которая является предвестником проблем со здоровьем, на работе или в личной жизни.

Иногда поверье может истолковываться положительно. Знаковый атрибут долго впитывал негатив, а затем треснул от переизбытка отрицательной энергии. Скоро случится радостное событие, например, свадьба или рождение ребенка.

Белые маги часто пользуются следующим ритуалом: колдуны бьют отражающие поверхности, в которые смотрелись больные люди. Считается, что разбившийся на осколки знаковый атрибут унесет с собой все болезни.

Зеркала в магических ритуалах

Трактовка поверья определяется разными факторами. Многое зависит от того, где и кем был разбит отражатель. Например, когда кошка разбила зеркало, это к семейным бедам. Кто-то из родственников вскоре заболеет или умрет.

В доме

Если разбить зеркало дома, примета может иметь разное толкование. Случившееся предрекает семейные неприятности, ухудшение материального положения, гибель домашних животных. Возможно, наличии подклада.

У поверья есть и положительное значение. Возможно, завершилась череда жизненных неудач. Поэтому экстрасенсы советуют специально разбивать хрупкие вещи, чтобы избежать ссор, заболеваний.

Эзотерики убеждены, что наибольшую опасность представляют старинные отражатели. Раритетные вещи годами впитывают отрицательную энергетику. Поэтому разбить такой предмет – к смерти, серьезным проблемам.

Другие приметы, связанные с отражающими поверхностями, разбитыми в доме.

Предки верили, что расколотый отражатель символизирует несчастья для всех обитателей дома, которые будут длиться 7 лет.

Изделие, рассыпавшееся не мелкие кусочки, сообщает, что невзгоды уже на пороге, существует вероятность семейных конфликтов, скорой смерти кого-то из близких.

Когда зеркало разбилось само по себе – это предупреждение, сообщающее о наличии в вашем окружении недоброжелателя. Предмет принял удар на себя, следующий – придется на обладателя вещи.

В квартире

Случившаяся неприятность сообщает о возможном несчастье для членов семьи, в вашей квартире витает негатив.

Если ребенок разбил зеркало, стоит побеспокоиться. Дети обладают слабым энергетическим полем, поэтому происшествие может нанести им гораздо больший вред, чем взрослым. Не позволяйте малышу смотреть в осколки, иначе ребенок станет капризным, раздражительным, начнет болеть.

Капризный ребенок

Самых опасных последствий можно ожидать, когда разбился большой отражатель, куда смотрелись родители и дети. Произошедшее способно вызвать конфликты, ссоры и финансовые трудности.

Если муж разбил зеркало, его ждут ссоры с супругой, которые могут привести к последующему расставанию.

На работе

Разбить зеркало на работе – к проблемам с коллективом или руководством. Маленькие сколы сулят несущественные неурядицы. Когда разбился большой предмет – ждите скорого увольнения, которое будет неприятным и унизительным.

Зеркало, разбитое случайно, предупреждает о грядущем дискомфорте. Коллеги будут сплетничать за вашей спиной, завидовать.

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Если вещь была новая, примета имеет положительное значение. «Чистое» зеркальная поверхность взяла угрозу на себя, все проблемы вскоре разрешатся сами собой.

В гостях

Разбить знаковое изделие в гостях означает неприятности для владельца дома. Если вы стали свидетелем происшествия, ваши отношения с хозяевами жилища испортятся, и вы перестанете с ними общаться. По другой примете, происшествие не сулит каких-либо негативных жизненных перемен.

Треснуло зеркало — примета: что делать?

По приметам треснуть зеркало может по нескольким причинам:

неосторожность

выброс большого количества негатива, накопившейся в доме и зеркале

в доме завелась нечистая сила

навели порчу

Известно, что у энергетически положительных людей зеркало является защитником, однако даже оно может не справиться с большим наплывом отрицательной энергии.

Последствия данного явления не предвещают ничего хорошего: хозяина лопнувшего зеркала и его родных ждут неприятности, огорчения, ссоры, болезни. Поэтому, как ни было бы жалко, но треснувшее зеркало нужно незамедлительно заменить.

Если треснуло зеркало, возможно в доме завелась нечистая сила

Где именно разбилось зеркало

Удалось разбить зеркало на работе? Тогда возможны проблемы в дальнейшем продвижении по карьерной лестнице. Еще человек может столкнуться с придирками начальства, ссорами с коллегами и даже с увольнением без указания причины. Если случайно разбилась чужая вещь, то назревает недопонимание с ее владельцем. Изделие, лопнувшее в руках дома, сулит неожиданное предательство со стороны родственника. Если зеркало упало и уцелело, то счастье придет в квартиру ко всем его жильцам.

Вот к чему бьется зеркало в доме:

детская комната – много хлопот с ребенком;

ванная – обман от одного из друзей, близких людей;

спальня – высокий риск заболеть одному из супругов;

гостиная – недоброжелатель выдает себя за друга.

Ничего плохого не принесет лопнувшее зеркало в бане, потому что это не жилая комната.

Если человек видит, как падает и бьется зеркало в ателье или магазине, то необходимо как можно быстрее покинуть это помещение. В этом месте не рекомендуется ничего заказывать, приобретать. Если при покупке изделия оказалось, что по нем пошла трещина, то нельзя в него смотреть и покупать.

Разбитое зеркало на работе

Не стоит обращать внимания, если разбить зеркало случайно на работе во время ремонта или переезда. Это происходит постоянно и виной этому невнимательность людей. В других случаях примету можно трактовать аналогично к дому ил и другому помещению. Осколки на полу могут предупреждать о магическом влиянии со стороны недругов и конкурентов. Сейчас нужно минимум уделять внимания неприятным коллегам, и максимум отдать сил работе.

Что делать, если дома разбилось само

Иногда предметы интерьера способны сломаться сами по себе. Приметы про зеркало предупреждают человека, что в доме скоро появятся мелкие проблемы, хотя даже незначительные трудности требуют осторожности и внимательности. Изделие, которое разбилось само по себе, может указывать на негатив, который был послан на помещение, но зеркало его отбило.

Скол на зеркале: что делать?

Если на зеркальной поверхности образовался скол – это также плохо, как и трещины. Все сколы и трещины выпускают очень мощную негативную энергию. Так же данные изъяна способны ломать временные рамки.

ВАЖНО: Долгое разглядывание своего отражения в зеркало со сколом может привести к потере рассудка, то есть человек начинает вести себя как ребенок и как бы попадает в прошлое. А возможно и попадание в будущее в результате очень быстрого старения.

Поэтому подобные зеркала, особенно если это антиквариат, нужно убирать, заменяя на новые.

Сонник: к чему снится разбитое зеркало?

Разбитое зеркало, неважно маленькое или большое, обычно сулит лишь негативные события в жизни. Так поверья рассказывают, что человеку суждены 33 несчастья, упадок сил или скорое старение. А что делать, если это происходит во сне?

Есть несколько вариантов трактования сна:

Разбитое отражение снится к разоблачению тайны. От вас что-то долго скрывали, хранили в секрете, но скоро заговор выйдет наружу.

Предвещает разрушенные планы, неудачу на работе.

Символизирует скорую и внезапную смерть.

Сон молодой девушки сонник трактует как возможное предательство со стороны парня в будущем. Для семейного человека — несчастливый брак и лишения.

Есть и хорошая примета — если вы увидели разбитое отражение себя, то ждите вестей издалека. По Ванге, когда во сне человек самостоятельно разбил поверхность, значит, он победит недоброжелателей и найдет достойный выход из сложившейся ситуации.

Заключение

Зеркало разбивается по многим причинам. Не всегда эти причины нам подвластны. Это могут быть проделки домового, нелепая случайность, изношенность предмета обихода. Не стоит приписывать мистическое значение всем событиям, которые происходят вокруг, но нужно быть внимательнее.

Не стоит паниковать при виде осколков, наоборот — сохранять позитивный настрой и тогда все беды уйдут.

Самый простой способ убрать негативную энергию из дома — не верить в приметы, присоединиться к тем, кто не обращает на такую ерунду внимание. Так вы перестанете волноваться без причины, даже обрадуетесь возможности купить новый красивый предмет интерьера.

Для самых смелых: вложите в примету свое значение. Новое знакомство, долгожданная беременность, свадьба, путешествие — все, что вы захотите.

Ведь слова материальны, так вы привлечете хорошее в свою жизнь. Главное — верьте. Верьте в хорошее, и оно обязательно сбудется.

Разбилось зеркало — что делать: молитва, заговор

Уменьшить, а возможно и остановить силу влияния последствий испорченной амальгамной поверхности можно путем прочтения несложных молитв и заговоров. Перед тем, как собирать осколки, читают «Отче наш» и «Богородице Дево, радуйся», затем заговор:

«Встану я, раба Божья (имя), Пойду из избы, в двери выйду, Из дверей в вороты, стропы на дорогу, С дороги в чистое поле, Под восток, под восточную сторону. Навстречу мне три святых старца, Три святых мученика. – Ой, вы святые старцы, святые мученики, Кто вас в путь обряжал? Кто вас святой водой умывал? Кто вам зеркало подавал? – Подала нам Сама Богородица. Сама нас благословила, Сама нас в дальний путь обрядила. Дай ты и мне, Матерь Божья, благословенье, В зеркале долгой жизни отраженье. Ангел мой, будь прям и стоек со мной, С Божьей рабой (имя). Ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

После этого нужно обязательно помыться и только затем приступить к сбору осколков описанным ранее способом.

Молитва, если разбилось зеркало

Перед тем, как закапывать осколки, читают другой заговор:

«Святая Елена! Ты первая, кто в своих руках зеркало держала, Ты первая, кто это зеркало разбивала. Именем Того, Кто создал землю и поднебесную, Имя Которого изгоняет легион бесов, Я, Божья раба (имя), заклинаю эти осколки Не приносить мне беды и печали. Заклинаю эти осколки именем Создавшего этот мир И тем днем и тем часом, В который был распят на Кресте Спаситель этого мира Иисус Христос, Не творить зла мне, Моей душе и Ангелу моему хранителю. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.»

Важно помнить, что данные действия — не развлечение, а ваша защита от неприятностей, бед и болезни.

Почему нельзя поднимать разбитое зеркало

Не следует заглядывать в осколки разбитого зеркала. Некоторые источники гласят о том, что это может послужить причиной лишения вас молодости и красоты, исчерпав все ваши жизненные силы. В принципе ничего хорошего для вас это не даст. Особенно страшные поверья предполагают, что откроется дверь в иной мир, который может забрать вашу душу. Радужного в этой примете нет ничего, поэтому следует придерживаться дальнейших советов.

Если в зеркало достаточно долго смотрелся больной человек, то многие специалисты рекомендуют его разбить преднамеренно, чтобы маска страданий и мучений развеялась бесследно.

Приобретя новое зеркало, заглядывайте в него только в приподнятом, радужном настроении, с улыбкой на лице, в этом случае в ближайшее время будет шанс выздороветь окончательно.

Как следует поступить с разбитым зеркалом

Завернутые в темную ткань осколки лучше всего выбросить за пределы вашего дома.

Нейтрализовать отрицательный заряд вам поможет веник, смоченный в освященной в церкви водой, с помощью него вы уберете все даже самые маленькие частички.

Делать это нужно, не разговаривая ни с кем, сметая все на белый лист бумаги.

Молчать рекомендуется на протяжении всего процесса уборки осколков, а когда покинете ваше жилое помещение шепотом, чтобы отвести беду, произнесите девять раз следующий заговор: «Пусть зеркало разбилось, беда меня (имя) не коснется. Аминь».

Закопайте осколки в землю. В былые времена осколки разбитого зеркала стремились закопать как можно глубже в землю, но в современном мире мы, к сожалению, не всегда можем сделать это в соответствии с правилами. Поэтому их можно отнести непосредственно к контейнеру с мусором.



Заверните в черную ткань. Черная ткань, в которую они обернуты, будет препятствовать для причинения вреда окружающим, а вскоре мусороуборочная машина переработает их полностью.

Какие бы обстоятельства не стали причиной того, что ваше зеркало, являющееся проводником в мир тайн и волшебства, разбилось, обязательно необходимо высказать слова благодарности за это.

Вполне вероятно, что в данный момент его защитные функции по обеспечению безопасности вас и членов вашей семьи сработали как нельзя кстати и уберегли от несчастья всех верящих в приметы и магические свойства простых вещей. Поэтому стоит прислушаться к приметам, пришедшим к нам с давних времен, но не следует слепо следовать им.

Теперь, когда вы знаете что делать, если разбилось зеркало, только в этом случае вы сможете повернуть свою жизнь в нужное вам русло, а разбитое зеркало принесет вам не горе, а удачу.

Что делать, если подарили зеркало?

Зеркало, даже маленькое и миленькое, – не самый лучший подарок. Душа хозяйки должна лежать к нему, она должна его чувствовать, а где гарантия того, что подаренное зеркало – именно то, что нужно?

Также считается, что тот, кто сделал подобный подарок, непременно рассорится с человеком, которому оно было преподнесено. Поэтому, если человек вам дорог, не делайте таких опрометчивых шагов. Однако, как быть, если даритель не заморачивался и вы стали обладателем такого неоднозначного презента?

Отказаться нельзя – даритель обидится. Остается единственный вариант – почистить вещицу и пользоваться ею по назначению.

Если подарили зеркало, его необходимо почистить

Возможно несколько вариантов очистки зеркальной памяти:

Промыть зеркало с двух сторон струей воды из-под крана. Затем поместить его в подходящую емкость, залить святой водой и оставить на несколько часов. После этого вытереть насухо и, улыбаясь, любоваться собой, пропитывая положительными эмоциями

Промыть зеркало с двух сторон струей воды из-под крана и дать высохнуть естественным путем. Затем, положив в емкость или коробку, засыпать солью и убрать в недоступное для всех место на 72 часа (трое суток)

Промыть зеркало с двух сторон струей воды из-под крана, завернуть в шелк черного цвета и спрятать на три дня

Любой из предложенных способ является проверенным и эффективным для очистки от негативной энергии.

Дома, случайно вы разбили зеркало

Издавна считается, что разбив его, человек обрекал себя на неудачу в течение семи лет в здоровье, семейном благополучии, в доме начинаются частые ссоры даже по пустякам. Супруги могут отдалиться друг от друга, конфликты имеют затяжной характер. Даже зеркальце с маленькой трещиной способно влиять на состояние здоровья человека, вытягивая энергию из него, человек становится вялым, впадает в апатию. При малейшем повреждении необходимо выбросить старое и купить другое зеркальце.

Самое неприятное то, что разбитое стекло зеркала может предвещать потерю друга. Когда оно неожиданно само падает, то это может предвещать потерю близких людей.

Первая помощь себе в ситуации с разбитым зеркальцем должна быть направлена на очистку от негативной энергии и снятие последствий для своей семьи.

Важно не смотреть в его осколки на своё отражение, нужно собрать их не голыми руками и подержать затем под проточной водичкой, вода имеет очищающее свойство, поток уносит за собой плохую энергетику и растворяет её в своём движении.

Также можно оставить осколки на окне полежать днём и ночью, энергия солнца и луны способна мощно очищать предметы, а затем убрать осколки. Хорошо помогает свеча, принесённая из церкви, нужно поводить зажженной свечой над осколками, читая при этом молитву и перекрестить три раза. Сила молитвы всегда помогала справиться со многими неприятностями и оберегала семью.

На работе разбилось зеркало

Что делать со старыми ненужными зеркалами в доме: советы экстрасенсов

Очень часто при покупке жилья старые хозяева в качестве довеска оставляют ненужные им предметы интерьера, одним из которых является зеркало, расположенное в ванной, прихожей, гардеробе, либо встроенное в шкаф. Однако для новых хозяев этот подарок не представляет никакой ценности, и они хотят от него поскорее избавиться.

Но нельзя просто взять и выбросить такое зеркало. Экстрасенсы советуют в таких случаях правильно избавляться от старых ненужных зеркал.

Старые зеркала нужно закапывать

Существует несколько несложных вариантов решения проблемы.

Полностью обмотать зеркало непрозрачной темной тканью, либо темной плотной бумагой и закопать в лесу под любым деревом, кроме осины. В процессе этой процедуры нужно испытывать только положительные эмоции по отношению к зеркалу

Перед тем, как выбросить зеркало, необходимо очистить его рассмотренными ранее способами.

После очистки можно со спокойной душой зеркало выбросить, соблюдая при этом некоторые рекомендации экстрасенсов:

выбрасывать только тогда, когда луна находится в фазе убывания

при выносе из жилища, обернуть бумагой или тканью

если зеркало оставляется возле мусорного бака, его нужно посыпать небольшим количеством (три щепотки) четверговой соли, которая готовится один раз в году на Чистый четверг

ВАЖНО: Новое зеркало можно установить на место старого только через неделю, предварительно обработав его четверговой солью.

Выбрасывать старое зеркало нужно тогда, когда луна идет на убыль

Разбить зеркало на работе — не быть в почете?

Бытует мнение, что в том месте, где разбилось зеркало, не следует ожидать ничего хорошо. Не нужно так себя настраивать, ведь сила собственной мысли и желаний, всегда сильнее. Для начала: не паникуйте,

сделайте три глубоких вдоха, каждый выдыхайте медленно — это вас успокоит. Далее, соберите все осколки в темный пакет, ткань, бумагу. Хорошо, если есть возможность надеть на руки перчатки: рабочие, тканевые, полиэтиленовые. Еще лучше воспользоваться веником и совком, избегая контакта с руками. Это поможет избежать порезов, а также притягивания разбитых энергий. Вынесите пакет с зеркалом на мусор.

Умойтесь под проточной водой, вымойте руки

с мылом, прочтите молитву « » — эти действия восстановят ваш энергетический баланс. Далее, рекомендовано приобрести новое зеркало для рабочего места. Посмотреть в него с улыбкой, хорошим настроением, добрыми мыслями о благополучии, достатке.

Иногда считают, что если зеркало на работе разбилось — это к увольнению, разладу в коллективе. Но, есть еще лучшие знания: все, что не произошло — к лучшему. Значит, вы обновите зеркало на рабочем месте, либо поменяете место работы на более перспективное, выгодное. Не программируйте себя на плохое. Вас оно не коснется! Все те, у кого сбылось это предсказание, подтвердят факт того, что разбитое зеркало — не крах надежд и желаний.

Что делать с зеркалом от прежних хозяев?

Если зеркало не нужно, избавьтесь от него одним из указанных ранее способов. Если же оно представляет собой какую-то антикварную ценность, либо просто подходит к вашему интерьеру – нужно очистить его энергетику и можно пользоваться в свое удовольствие.

Но, прежде чем принять такое решение, внимательно и придирчиво осмотрите всю поверхность на наличие трещин и сколов. Если таковые присутствуют, срочно избавляйтесь от подобного предмета интерьера.

Чтобы не накликать в дом беду, не стоит пользоваться старым зеркалом прежних хозяев

Зеркало в доме

Зеркало — незаменимый предмет интерьера в доме, особенно у девушки. Необходимо разобраться, как его правильно выбирать и располагать. Приметы об этом передавали из поколения в поколение. Ко многим из них следует прислушаться.

Выбирать поверхность нужно только в хорошем настроении и с позитивными мыслями, иначе в доме начнутся ссоры. Такой предмет будет излучать негатив, поэтому человек, находясь в комнате с зеркалом, почувствует усталость и раздраженность. Выбор следует проводить по особым критериям:

предмет интерьера обязан понравиться вам;



гармонично смотреться с прочей мебелью в доме;не должен искажать изображение;нежелательно, чтобы он был мутным или орнаментированным.

Его нельзя располагать в спальне напротив кровати, иначе будет бессонница и кошмары. Отражение спящего способно негативно влиять на человека во время бодрствования: его постоянно будет преследовать сонливость и хандра. Лучше спрятать его за дверцу шкафа.

Располагать в коридоре предмет нужно напротив входной двери. Тогда гости, заходящие в дом с плохими мыслями и намерениями, будут сразу отражаться в зеркале и там оставлять свой негатив. Также такое расположение способно держать деньги в семье.

Не следует вешать в ванной комнате напротив купели, иначе смоете все здоровье и красоту.

Нельзя размещать в углу комнаты: это обитель нечисти и скопление негатива, поэтому поверхности, которые считывают информацию, лучше повесить на середине стены.

Идеальное место для зеркала в гостиной. В комнате следует всегда соблюдать чистоту и тщательно протирать предмет интерьера, тогда в доме будет достаток и мирная обстановка.

Что делать с зеркалом умершего человека?

Этим вопросом задаются очень многие люди, а, как известно, сколько людей, столько и мнений. И действительно, ответить однозначно на этот вопрос очень сложно.

Одни советуют избавиться от такого зеркала навсегда, причем чуть ли не языческим путем – «похоронить» его вместе с хозяином зеркальной поверхностью вниз.

Другие утверждают, что достаточно почистить энергетику зеркала и можно спокойно смотреться в него дальше.

Третьи вообще предлагают не предпринимать ничего.

Как поступить – решайте сами, но помните, что ваше благополучие находится в ваших руках.

Не следует смотреться в зеркало умершего человека

Негативное действие зеркал

Этот мистический предмет, часто используемый при гаданиях и ритуалах, нередко выступает в роли проводника потусторонних духов в наш мир.

Никогда нельзя заглядывать в разбитое зеркало, иначе ваша душа может затеряться среди осколков. Частички следует хорошенько завернуть в бумагу или плотную ткань и закопать подальше от людских глаз. Никогда не поднимайте осколки на улице, а тем более не смотритесь в них, часто на такие вещи наводят порчу или приворот.

Не следует подбирать предмет, выброшенный на перекрестке или просто на дороге, обойдите его стороной так, чтобы не отражаться в нем, а лучше накройте его бумагой или платком. Он может быть заговоренным.

Грудных детей нельзя подносить к поверхностям в вечернее время — перед сном они будут капризными. Дети очень восприимчивы и способны чувствовать негативную энергетику, которую за день впитало зеркало.

Нельзя давать в руки свой личный предмет, иначе он перестанет защищать хозяйку от негатива.

Когда дарят такой подарок, наотрез откажитесь: таким образом передают проблемы и порчу.

Если вы увлечены заговорами и гаданиями, проводя сеанс в доме, не выстраивайте зеркальные ряды, иначе вы навлечете беду на семью. Через такой коридор в ваше жилище может пробраться злой дух.

Не нужно рассматривать себя в мутных или запыленных поверхностях — вы рискуете потерять репутацию.



Не следует сидеть или стоять спиной к зеркалам — вы отдаете жизненные силы.Антикварные предметы необходимо продать или хорошо ухаживать за ними, не допуская их запыления. Народные приметы гласят, что старые зеркала, про которые забывают, способны навлечь беду на хозяев, особенно пострадает нечаянно посмотревшийся в него.Собираясь построить жизнь в другом месте, избавьтесь от старых предметов интерьера.

Приметы с разбитым или треснувшим зеркалом:

если разбивается, выпадая из рук — к семи годам несчастий;

если треснуло — скоро в семье случится плохое событие: болезнь или смерть;

если в доме постоянно падает зеркало — значит хозяева слишком много ссорятся;

выпадение маленького зеркальца из рук хозяина — предупреждение о его расточительстве;



нельзя наступать на треснутую поверхность — будут проблемы с суставами.

Народные суеверия говорят о том, что двум лучшим подругам нельзя одновременно смотреться в зеркало: девушки рассорятся из-за парня.

Невеста не может любоваться своим полным нарядом накануне свадьбы — это чревато срывом женитьбы. Чтобы неприятностей не возникло, можно не надевать фату или мелкую бижутерию на предварительных примерках.

Избегайте случаев, когда кто-то через вас заглядывает в зеркало — могут украсть вашу красоту и здоровье. Когда в доме случается беда, например, умирает человек, то все поверхности, способные отражать, накрывают плотной тканью. Примета гласит, что душа усопшего во время блуждания по дому может попасть в зазеркалье и тогда останется там навечно.

Почему закрывают зеркала, когда умирает человек?

Когда в семье случается подобное горе, люди, не задумываясь, выполняют веками установленный обряд, завешивая зеркала, и только спустя какое-то время, начинают задаваться вопросом: когда же можно их открыть и зачем вообще нужно их завешивать?

Существует несколько объяснений данного обычая:

Душа, покинувшая тело умершего человека, в течение 40 дней остается в помещении, и, если увидит свое отражение, может испугаться, либо случайно попасть в зазеркалье, выбраться откуда никогда не сможет и не будет ей покоя



Живой человек, посмотрев в такое зеркало, может увидеть отражение души покойника, и тогда он обязательно в скором времени последует вслед за умершимМенее мистическое объяснение – живой человек, потеряв близкого, скорбит, плачет и, увидев свое лицо в такие минуты, расстраивается еще больше, что влечет за собой моральное истощение и болезнь

Восприятие приметы людьми

В древние времена бытовала легенда, которая объясняла, почему плохо, если бьется зеркало, падает, треснуло само по себе, что нужно делать в такой ситуации. Во время сна, гладкая поверхность может забрать человеческую душу, в зеркале находится двойник души и когда оно разбилось, вместе с ним разбилась на части и душа. Для того чтобы собрать все осколки, человеку потребуется семь лет. За этот период его ждут беды, неудачи в делах, болезни и смерть.

В Великой Британии страдание заменили потерей друга. Когда произошло событие, нельзя смотреть на свое отражение в этом предмете и выбросить его в реку. Такой обряд предотвращал деяние темных сил, и дружба оставалась на том же уровне. Древние народы мира имели свой подход к решению проблемы. Перед разбитой гладкою поверхностью крестились. В этот момент в руке держали золотую монету с цифрой пять.

Такую традицию, действие продолжили Соединенные Штаты Америки, только они используют купюру номиналом в пять долларов. Экстрасенсы толкуют, что если в квартире разбилось зеркало, его нужно выбросить и не смотреть на свое отражение, так как вся нечистая сила и негативная энергетика может переселиться в ваше тело. Разбитое зеркало принесет беду, неважно, в какой части жилья оно повредилось, в спальне, ванной, прихожей. Вот почему важно от него избавиться.

Нельзя смотреть на свое отражение в осколки зеркала

Действия и практика

Такой неприятный момент может случиться с каждым. Необходимо знать к чему разбивается зеркало и уметь предотвратить беду. Приметы с зеркалом толкуют, что бумажной купюры или реки недостаточно. Вам необходимо проделать такие действия:

Разбитое трюмо не трогать и не собирать руками.

Не смотреть на свое отражение в осколки.

Положите поверх осколков покрывало, любую ткань, газету.

Все осколки собрать и избавиться от них вне дома.

Разбиться гладкая поверхность может как на мелкие кусочки, так и на крупные части. Приметы и суеверия зеркала толкуют, что крупные части выносить из дома без проведения очистительного ритуала не рекомендовано. Сначала их необходимо положить под проточную воду, чтобы избавить от негативной энергетики. После этого вынести из жилья. Выбросить части стоит вдали от помещения. Нельзя во время проведения действий смотреть на свое отражение.

Если такое случилось, и вы успели посмотреть, освятите место происшествия свяченой водой, поставьте там свечу. Вам можно сходите в церковь поставить свечу за ваше здравие. Отвести злой рок поможет молитва. Держать остатки предмета в доме нельзя, так как разбитое зеркало удержит неудачу, она будет сопутствовать вас во всем и до тех пор, пока вы не избавитесь от негативной вещи. Приметы с зеркалом толкуют, что заменить утрату можно новым трюмо.

Что делать с зеркалом, которое видело смерть?

Люди, серьезно изучающие данную тему, советуют избавляться от таких зеркал, предварительно очистив его энергетику, так как смерть может в скором времени повториться.

От зеркала, которое видело смерть, лучше избавиться

Относиться к этим советам серьезно или же не обращать внимание на многовековой опыт — выбор у каждого свой. Но отрицать тот факт, что зеркала очень часто становятся предсказателями различных событий, не сможет никто.

Источник: toolsmagic.ru