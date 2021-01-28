Полнолуние в январе 2021 года: Все полнолуния года и ритуалы на удачу и красоту 28 января

Полнолуние в январе 2021 года — эмоционально нестабильный период

Полнолуние в январе 2021 года — эмоционально нестабильный период, поэтому нужно заранее узнать, когда, с какого числа по какое оно состоится, чтобы подготовиться (в конце статьи — таблица с полнолуниями на весь год). Также это время лунной магии. Если вы хотите приятных перемен, можно провести несколько ритуалов.

Кратко о полнолунии

Полнолуние — это время между растущей и убывающей Луной, когда нас переполняет энергия, а эмоции переливаются через край. Особенно чувствительны к полнолунию маленькие дети и животные, они проявляют повышенное беспокойство в эти дни.

Когда Луна полная, велик риск подхватить инфекцию, поэтому нужно заниматься профилактикой, следить за здоровьем. Может ухудшиться самочувствие у тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, бессонницей. Когда будет полнолуние, нужно стараться избегать стрессов, принимать успокоительные средства. Не ввязывайтесь в споры, избегайте конфликтов, будьте снисходительнее к выпадкам окружающих.

Полнолуние — это еще и период творческого самовыражения. Время, особенно продуктивное для художников, музыкантов, писателей, сценаристов, дизайнеров. Можно придумать что-то поистине грандиозное.

Узнаем, какого числа и во сколько по Москве будет полнолуние.

Дата полнолуния

Январское полнолуние выпадет на 28-е число. Его влияние будет ощущаться как минимум за день до наступления и день спустя. Неблагоприятными днями будут считаться 27, 28 и 29 января. Пик полнолуния придется на 22 часа 19 минут.

Полнолуние произойдет в 17-й лунный день. Это день интуитивного познания и принятия скоропалительных решений. Поэтому желательно все важные дела поставить на паузу. Еще 17-й лунный день подходит для очищения и избавления от шлаков. Продлится он до 29 января, 17 часов 26 минут.

Положение Луны

Полнолуние в январе 2021 года пройдет под знаком Льва, значит, когда оно будет, большинство из нас сконцентрируется на себе и своих достижениях. Полезно в этот день вспомнить о том, чем вы можете гордиться. Не бойтесь хвалить себя, это придаст уверенности. Не стесняйтесь демонстрировать все свои сильные стороны, тем более что Лев заставит многих проявить волю и решительность.

В полнолуние во Льве астрологи рекомендуют быть аккуратнее в высказываниях: чуть позже вы можете пожалеть о неосторожно брошенных словах в чужой адрес. Вот еще несколько советов:

говорите по душам с близкими в период с 27 по 29 января;

занимайтесь самопознанием, ищите дело по душе, хобби, выделяйте на него больше времени;

обдумывайте текущие дела, примите решение в пользу изменения стратегии поведения;

создавайте намерение на успешную карьеру и крепкое здоровье;

интеллектуальная активность в эти благоприятные дни тоже приветствуется.

Полнолуние во Льве — период колоссальной энергии, не стоит быть пассивным в этот день, главное — проявлять осторожность во всем и сдерживать эмоции.

Волшебное полнолуние

На новолуние и полнолуние в январе 2021 года можно сделать интересные ритуалы для привлечения удачи, на красоту. Например, вы можете налить стакан воды в ночь с 28 на 29 (утро) и оставить его под лунным светом, а с утра выпить или умыться этой водой. Лунная энергия сделает вас краше, придаст сил.

Магия полнолуния в январе 2021 года поможет и в осуществлении мечты, только нужно знать, когда, с какого числа загадывать желание. В пик полнолуния, 28 января в 22:19, вы можете встать перед Луной, закрыть глаза и представить, как ваша жизнь меняется к лучшему. Попросите небесное светило помочь в достижении желаемого.

Полнолуние в огненном знаке может повысить вашу самооценку. Вечером 28-го числа зажгите свечу, напишите на бумаге не менее 100 своих достоинств. Вспомните все маленькие и большие победы, поступки, за которые вам не стыдно. Словом, пишите все, что придет в голову, но пунктов должно быть не менее сотни. Когда задание будет выполнено, оставьте листок рядом со свечой на полчаса, пусть зарядится энергией огня.

В следующие 2 дня перечитывайте написанное перед сном. Эта практика поднимает боевой дух на ура и дарит энергию.

В полнолуние полезно устраивать генеральную уборку, избавляться от всего ненужного. Делать это можно и на убывающую Луну в январе 2021 года, запоминайте, когда с какого числа по какое она продлится: с 1 по 12 и с 29 по 31 число.

Все полнолуния 2021 года

Рекомендации, описанные в этой статье, применительны для полнолуния в последующие месяцы. Смотрите таблицу с датами:

27 февраля



11:17

28 марта

21:47

27 апреля

06:31

26 мая

14:31

24 июня



21:39

24 июля

05:36

22 августа

15:02

21 сентября

02:54

20 октября



17:56

19 ноября

11:57

19 декабря

07:35

Теперь вы знаете все о полнолунии в январе 2021 года, когда, с какого числа по какое его ожидать, в таблице — расписание полной Луны по месяцам. Удачи!

Источник: kleo.ru